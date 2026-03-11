El sindicato de bomberos alerta sobre los recortes propuestos a las unidades de rescate

Una propuesta de presupuesto en Arlington, Virginia, combinaría dos unidades especializadas de rescate de incendios en una sola, una medida que, según su sindicato, reduciría el personal y ralentizaría los tiempos de respuesta.

Las empresas de rescate pesado se encargan de los rescates más peligrosos y complejos, desde el uso de herramientas como Jaws of Life para ayudar a personas atrapadas en automóviles hasta el rescate de personas atrapadas en incendios.

El capítulo local de la Asociación Internacional de Bomberos en Arlington dijo que los recortes propuestos por el condado podrían poner en peligro a los residentes.

Actualmente, cada una de las dos unidades cuenta con cuatro bomberos, pero si se aprueba el presupuesto, la unidad combinada tendría seis personas en tres turnos al día, lo que según Alex Moody, vicepresidente de salud y seguridad de IAFF Local 2800, reducirá la dotación de personal en dos personas por día.

“Uno de los problemas de condensar esto es que, en cierto modo, nos quita redundancia y resiliencia”, dijo Moody. “Si tenemos más de un incidente crítico, corremos un gran riesgo de tener que esperar una respuesta más larga de una jurisdicción vecina”.

Sin embargo, muchas jurisdicciones vecinas también están consolidando sus importantes recursos de rescate, afirmó. «Esto podría aumentar los tiempos de respuesta para las llamadas posteriores».

Otro cambio propuesto, según Moody, que afectaría el tiempo de respuesta es la ubicación. Según un comunicado del sindicato , las unidades combinadas se trasladarían de Ballston/Bluemont y Nauck/Douglas Park a una ubicación centralizada.

“Obviamente, eso aumentará nuestro tiempo de respuesta en los confines del condado”, dijo Moody. “Las zonas más al norte y al sur”.

Moody dijo que las llamadas por las que estas unidades son principalmente responsables son accidentes automovilísticos.

“Tradicionalmente, enseñábamos la hora dorada de la respuesta”, dijo Moody. “Queríamos poder llegar a usted, sacarlo de ese desastre complicado lo más rápido posible, para que pudiera acceder a un nivel de atención más alto lo antes posible”.

Un portavoz del condado de Arlington le dijo a 7News, socio de WTOP News : «Al consolidar las unidades de rescate, el condado puede reducir el total de empleados a tiempo completo del departamento de bomberos en cuatro bomberos vacantes sin degradaciones ni despidos.

“La propuesta también incluye la incorporación de una unidad de transporte médico diurno con los otros dos ETP de las dos unidades consolidadas”, declaró el portavoz. “Esta incorporación mejorará el tiempo de viaje durante las horas punta en el corredor de Clarendon, donde hay una alta demanda de llamadas de transporte médico”.