Un hombre se enfrenta a la ejecución por apuñalar fatalmente a su novia y a su hijo

Un hombre del norte de Texas enfrentaba la ejecución el miércoles por apuñalar fatalmente a su novia y a su hijo de 8 años hace casi 13 años.

Cedric Ricks fue condenado a muerte por el asesinato en mayo de 2013 de Roxann Sanchez, de 30 años, y su hijo Anthony Figueroa en su apartamento de Bedford, un suburbio del área de Dallas-Fort Worth. El hijo de Sanchez, Marcus Figueroa, de 12 años, resultó herido durante el ataque.

Ricks, de 51 años, tenía previsto recibir una inyección letal después de las 6 p. m. CDT en la penitenciaría estatal de Huntsville, a unas 70 millas (113 kilómetros) al norte de Houston.

Sus abogados han solicitado a la Corte Suprema de Estados Unidos que suspenda su ejecución, argumentando que la fiscalía violó los derechos constitucionales de Ricks al eliminar a posibles jurados por motivos raciales. Las apelaciones previas de Ricks, que alegaban una defensa ineficaz y solicitaban la supresión de pruebas en el caso, han sido denegadas.

En un fallo de 1986 conocido como Batson v. Kentucky, la Corte Suprema determinó que excluir a los jurados debido a su raza violaba la Cláusula de Igual Protección de la 14ª Enmienda.

“En el juicio, Ricks ya sospechaba que el Estado había seleccionado a los jurados pertenecientes a minorías para excluirlos de su jurado”, dijeron los abogados de Ricks en su petición a la Corte Suprema.

Los abogados de Ricks dijeron que las notas que los fiscales mantuvieron durante el proceso de selección del jurado y que no se obtuvieron hasta 2021 muestran que los fiscales seleccionaron a los jurados pertenecientes a minorías.

La Fiscalía General de Texas dijo que los registros judiciales muestran que las decisiones de la fiscalía en la selección del jurado fueron “neutrales en cuanto a la raza” y que los tribunales inferiores ya han concluido que las acciones de los fiscales no fueron discriminatorias.

Ricks “apuñaló brutalmente hasta la muerte a su novia Roxann y a su hijo Anthony, de ocho años”, declaró la fiscalía general. “El público tiene un gran interés en que se cumpla la sentencia de Ricks”.

La Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas denegó el lunes la solicitud de Ricks de un indulto de 90 días o de conmutar su sentencia de muerte.

Los fiscales dijeron que Ricks y Sánchez estaban discutiendo en su apartamento cuando los dos hijos de Sánchez de un matrimonio anterior, Anthony y Marcus Figueroa, intentaron separar la pelea.

Ricks agarró un cuchillo de la cocina y comenzó a apuñalar a Sánchez varias veces, según los registros judiciales.

Marcus Figueroa corrió al armario de su habitación e intentó llamar a la policía. Tras matar a Anthony Figuerora, Ricks reanudó los apuñalamientos contra Marcus Figueroa, quien sobrevivió al ataque haciéndose el muerto. Ricks no hirió a su hijo Isaiah, que entonces tenía 9 meses, según los registros judiciales.

Ricks huyó y luego fue arrestado en Oklahoma.

Durante el juicio, Ricks testificó que tenía problemas de ira y que se había estado defendiendo de los dos niños después de que ellos habían salido en defensa de su madre.

“Para explicar mi rabia, estaba molesto. Las cosas pasan. No sé. No sé. No sé. Ojalá pudiera traerlos de vuelta, ahora mismo”, dijo Ricks, quien también se disculpó por los asesinatos.

Un día antes de los apuñalamientos, Ricks había comparecido ante el tribunal después de haber sido acusado de agredir a Sánchez durante un incidente anterior.

Si se lleva a cabo la ejecución, Ricks sería la segunda persona ejecutada este año en Texas y la sexta en el país. Históricamente, Texas ha llevado a cabo más ejecuciones que cualquier otro estado.

Charles “Sonny” Burton , un recluso de 75 años de Alabama, estaba programado para ser ejecutado el jueves. Sin embargo, la gobernadora de Alabama, Kay Ivey, conmutó el martes su pena de muerte, reduciéndola a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Burton había sido condenado a muerte por un tiroteo mortal durante un robo en 1991, aunque no apretó el gatillo.