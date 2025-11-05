3 muertos y 11 heridos en accidente aéreo de UPS; adviertenque la cifra probablemente aumentará

Un avión de carga de UPS se estrelló y explotó en una enorme bola de fuego el martes mientras despegaba del centro de aviación global de la compañía en Louisville, Kentucky, matando al menos a tres personas e hiriendo a 11, cifras que probablemente aumentarían, dijo el gobernador del estado.

El avión se estrelló alrededor de las 5:15 pm cuando partía hacia Honolulu desde UPS Worldport en el Aeropuerto Internacional Muhammad Ali de Louisville.

“En este momento creemos que tenemos al menos tres fallecidos, aunque creo que esa cifra aumentará. Tenemos al menos 11 heridos, algunos de ellos de gravedad”, dijo el gobernador Andy Beshear.

El video mostró llamas en el ala izquierda del avión y una estela de humo. El avión se elevó ligeramente del suelo antes de estrellarse y explotar en una enorme bola de fuego. El video también reveló partes del techo destrozado de un edificio junto al final de la pista.

“Cualquiera que haya visto las imágenes, el video, sabe lo violento que es este accidente”, dijo Beshear.

Dijo que desconocía el estado de los tres miembros de la tripulación a bordo del avión, un McDonnell Douglas MD-11 fabricado en 1991.

En una conferencia de prensa, el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, dijo que varios negocios resultaron afectados cuando un avión de carga de UPS se estrelló y explotó el martes.

El centro de distribución más grande de UPS se encuentra en Louisville. Este centro emplea a miles de trabajadores, realiza 300 vuelos diarios y clasifica más de 400.000 paquetes por hora.

“Todos conocemos a alguien que trabaja en UPS”, dijo Betsy Ruhe, miembro del Consejo Metropolitano de Louisville . “Y todos están enviando mensajes de texto a sus amigos y familiares para asegurarse de que todos estén a salvo. Lamentablemente, es probable que algunos de esos mensajes queden sin respuesta. Mi corazón está con esas familias y esos amigos”.

Mientras tanto, el aeropuerto permaneció cerrado y no se esperaba que reanudara sus operaciones hasta el miércoles por la mañana.

“No sabemos cuánto tiempo llevará asegurar la zona”, dijo el jefe de policía de Louisville, Paul Humphrey.

El gobernador dijo que una empresa, Kentucky Petroleum Recycling, parecía haber sido “afectada de forma bastante directa”, y que una operación cercana de autopartes también se vio afectada.

Un video grabado por Leirim Rodríguez muestra varias bolas de fuego gigantescas que explotan en el cielo en fila, seguidas de grandes nubes de humo negro. Rodríguez declaró a la AP que ella y su esposo se encontraban en la zona en el momento de la explosión.

Tom Brooks Jr., que dirige un negocio de reciclaje de metales en la misma calle, dijo que la magnitud increíble del accidente “simplemente sacudió todo el lugar”.

“Esto fue enorme. Quiero decir, literalmente parecía una zona de guerra”, dijo.

Destyn Mitchell dijo que trabajaba como anfitriona en un restaurante Outback, a unos 15 minutos en coche del lugar del accidente, cuando oyó una fuerte explosión. Había unas 20 personas en el restaurante.

“El ambiente en el restaurante era muy tenso”, dijo Mitchell. “Todos estaban muy preocupados. La gente que acababa de sentarse a comer se levantó y se fue en menos de 30 minutos, y se llevó la comida para llevar porque querían darse prisa e irse a casa”.

Se extendió la orden de confinamiento a todas las zonas al norte del aeropuerto hasta el río Ohio. El aeropuerto de Louisville se encuentra a tan solo 10 minutos en coche del centro de la ciudad, situado a orillas del río, en la frontera con Indiana. En la zona hay áreas residenciales, un parque acuático y museos.