Janeese Lewis George encabeza la contienda por la alcaldía de Washington, D.C.

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La elección representa un momento histórico para Washington. Cuando Bowser deje el cargo, la ciudad tendrá un nuevo alcalde o alcaldesa por primera vez en 12 años.

Janeese Lewis George (al centro) se perfila como la nueva alcalde de Washington DC.

Los votantes del Distrito de Columbia parecen haber marcado el inicio de una nueva era política tras participar en la primera elección abierta para la alcaldía de Washington en más de una década.

De acuerdo con los resultados preliminares divulgados durante la madrugada del miércoles, la concejal Janeese Lewis George mantenía una cómoda ventaja en la primaria demócrata, colocándose en una posición favorable para convertirse en la próxima alcaldesa de la capital del país. La contienda se abrió después de que la alcaldesa Muriel Bowser anunciara que no buscaría un cuarto mandato consecutivo.

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Con la mayoría de los votos contabilizados hasta el momento, Lewis George superaba el 50 por ciento de los sufragios emitidos, mientras que el exconcejal Kenyan McDuffie aparecía en segundo lugar con aproximadamente el 37 por ciento. Sin embargo, las autoridades electorales advirtieron que el conteo continúa y que aún faltan por procesar boletas enviadas por correo y otros votos pendientes de validación.

Resultados al 64% / Fuente: DC BOE

Ante sus simpatizantes, Lewis George celebró los resultados preliminares y destacó que la jornada representaba una victoria para miles de residentes que esperan un gobierno más cercano a sus necesidades.

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“Este momento pertenece a quienes se niegan a perder la esperanza en un gobierno que funcione para todos. Pertenece a los trabajadores postales, enfermeras, maestros, cuidadores de niños, adultos mayores, padres de familia, estudiantes y a todos aquellos que trabajan cada día para fortalecer nuestra ciudad”, expresó la candidata durante su discurso.

Por su parte, McDuffie pidió cautela y recordó que todavía es prematuro declarar un ganador debido a que el Distrito continúa aplicando el sistema de votación por orden de preferencia, conocido como ranked-choice voting.

“Los votos siguen contándose y las boletas clasificadas continúan siendo tabuladas. Pasará algún tiempo antes de que podamos conocer los resultados definitivos de esta elección”, señaló McDuffie ante sus seguidores.

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La elección representa un momento histórico para Washington. Cuando Bowser deje el cargo, la ciudad tendrá un nuevo alcalde o alcaldesa por primera vez en 12 años, cerrando así uno de los periodos de liderazgo más prolongados en la historia reciente del Distrito.

El sistema de votación por orden de preferencia, utilizado en esta elección, permite a los ciudadanos clasificar a los candidatos según sus preferencias. En las contiendas con tres o más aspirantes, un candidato debe alcanzar más del 50 por ciento de los votos para ser declarado vencedor.

Las autoridades electorales indicaron que en los próximos días se darán a conocer nuevas actualizaciones del conteo, mientras que los resultados oficiales y certificados se esperan para finales de este mes.