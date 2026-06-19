Janeese Lewis George asegura la candidatura demócrata en Washington

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Tras la concesión de McDuffie

La contienda por la alcaldía de Washington, D.C., prácticamente quedó definida este jueves luego de que el concejal Kenyan McDuffie reconociera su derrota y felicitara a su colega Janeese Lewis George por su triunfo en las elecciones primarias demócratas.

Dos días después de la jornada electoral, McDuffie emitió un comunicado en el que admitió que, aunque el proceso oficial de certificación de votos continúa, los resultados reflejan claramente la decisión de los electores.

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“Esta mañana llamé a la concejal Janeese Lewis George para felicitarla por su victoria y desearle éxito de cara a las elecciones generales”, expresó McDuffie. “La campaña ha concluido, pero el trabajo para construir una ciudad más segura, asequible y próspera debe continuar”.

La carrera por la alcaldía cobró especial relevancia este año luego de que la alcaldesa Muriel Bowser anunciara que no buscaría un cuarto mandato, abriendo por primera vez en más de una década una competencia sin un incumbente. Desde el inicio, Lewis George y McDuffie fueron considerados los principales contendientes para sucederla.

Los resultados preliminares publicados por la Junta Electoral del Distrito de Columbia mostraron una ventaja contundente para Lewis George. Con más de 100,000 votos contabilizados durante la noche electoral, la concejal obtuvo más del 52% de los sufragios, mientras que McDuffie alcanzó cerca del 37%. Ninguno de los demás candidatos logró superar el 3% de apoyo.

En los días posteriores, la diferencia continuó ampliándose a medida que se procesaban miles de boletas adicionales, consolidando aún más la posición de Lewis George como virtual ganadora de la nominación demócrata.

Durante la campaña, Lewis George centró gran parte de su mensaje en el costo de vida y la accesibilidad económica para las familias de la capital. Entre sus propuestas destacó la expansión del acceso al cuidado infantil universal y un ambicioso plan para impulsar la construcción de aproximadamente 72,000 nuevas viviendas en la ciudad.

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“Este momento pertenece a quienes se niegan a perder la esperanza en un gobierno que funcione para todos”, declaró Lewis George ante sus seguidores durante la noche electoral.

Por su parte, McDuffie enfocó su campaña en temas relacionados con la seguridad pública. Entre sus propuestas figuraban medidas de toque de queda para menores y un aumento en el financiamiento y personal del Departamento de Policía Metropolitana, iniciativas que contrastaban con las posiciones defendidas por Lewis George.

La jornada electoral también definió otras candidaturas demócratas de alto perfil. En la carrera para delegado del Distrito de Columbia ante el Congreso, Robert White obtuvo una victoria decisiva sobre Brooke Pinto, con alrededor del 63% de los votos frente al 21.5% de su rival. White confirmó que Pinto se comunicó con él la noche de las elecciones para reconocer su derrota.

Mientras tanto, el fiscal general del Distrito, Brian Schwalb, logró cómodamente la reelección como candidato demócrata al derrotar a su único contrincante en las primarias, J.P. Szymkowicz.

En una ciudad donde cerca de tres cuartas partes de los votantes registrados están afiliados al Partido Demócrata, los ganadores de las primarias suelen llegar a las elecciones generales de noviembre como claros favoritos para ocupar los cargos en disputa.

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La publicación de los resultados experimentó retrasos debido a las largas filas registradas en varios centros de votación y a la implementación por primera vez del sistema de votación por orden de preferencia (ranked-choice voting), lo que prolongó el proceso de conteo y la divulgación de los resultados preliminares.