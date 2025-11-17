Identifican a hombre muerto en un tiroteo policial

Un hombre fue asesinado a tiros por un agente de la policía de DC el viernes por la noche en el barrio de Foxhall, cerca de Georgetown.

La policía identificó al hombre el sábado como Kevin Booker, de 41 años, del noroeste de DC.

En una conferencia de prensa el viernes, el subdirector ejecutivo de la policía, Andre Wright, dijo que alrededor de las 6:45 p. m., los agentes respondieron a la cuadra 4400 de Reservoir Road NW por informes de una “alarma residencial”.

Booker había activado la alarma, dijo Wright. Era objeto de una orden de protección civil y “no debería estar dentro de la residencia”.

Wright dijo que Booker y el residente de la casa se conocían y que la orden de restricción había estado vigente desde el 30 de octubre después de “varios” otros incidentes. Los agentes habían respondido a la misma residencia el jueves, el día anterior al tiroteo, donde arrestaron a Booker por violar la orden de restricción

Wright dijo que Booker y el residente habían sido compañeros de piso, pero que hace dos meses el hombre comenzó a “atacar, agredir y amenazar al residente”.

En los días previos al tiroteo del viernes, los agentes de policía hablaron con Booker durante más de 20 minutos, “ordenándole repetidamente que saliera de la casa”, dijo Wright.

Finalmente, la policía pudo entrar en la casa y le ordenó verbalmente a Booker que se identificara, cuando Booker “de repente se abalanzó sobre los agentes con un cuchillo y un destornillador” en las manos.

Un agente disparó su arma de fuego y mató a Booker. Ningún agente resultó herido.

Los agentes involucrados han sido puestos en licencia administrativa mientras se llevan a cabo las investigaciones.

Wright dijo que Booker fue arrestado en la misma casa de Reservoir Road el jueves por violar la orden de protección civil

“Intentamos negociar la entrega del fallecido. Desafortunadamente, terminó de esta manera”, dijo Wright. “No hubo duda de que se trataba de agentes de policía… cuando entramos en la casa”.