Arrestan a adolescente por tiroteo de bienvenida de la Universidad de Howard

Un joven de 17 años del noreste de Washington D. C. fue arrestado y acusado el viernes en relación con el tiroteo ocurrido durante el fin de semana de bienvenida de la Universidad de Howard en octubre , que dejó cinco personas heridas.

La policía identificó al adolescente como Kaevaughn Dudley, del noreste de Washington D. C., y dijo que fue detenido sin incidentes.

La noche del 24 de octubre, tres hombres, una mujer y un adolescente recibieron disparos cerca del campus de Howard. La policía que trabajaba en la zona durante el fin de semana de eventos de la universidad localizó rápidamente a los heridos y arrestó a dos posibles sospechosos.

La policía dijo que los tres hombres y el adolescente fueron atendidos por heridas que no ponían en peligro su vida. La mujer, identificada por DC News Now como Zariyat Fowoshere, estudiante de 22 años de la Universidad Estatal de Morgan, permanece hospitalizada

Las dos personas que fueron arrestadas inicialmente en relación con el tiroteo fueron posteriormente descartadas como sospechosas. Sin embargo, ambas fueron acusadas de portar un arma de fuego sin licencia.

La policía dijo que un video de vigilancia cerca del lugar mostraba a un “solo sospechoso abrió fuego después de una breve disputa entre dos grupos”.

Dudley fue acusado como adulto de agresión con intención de matar, lo que conlleva una posible sentencia de prisión de 10 años.