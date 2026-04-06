Hombre fatalmente atropellado

Un hombre de Maryland falleció tras ser atropellado por una camioneta en el condado de Fairfax, Virginia, la noche del viernes.

La policía informó que el accidente ocurrió alrededor de las 22:20 horas en la intersección de Richmond Highway y Pohick Road, cerca de Woodlawn.

Según los investigadores, el conductor de una Toyota Tacoma circulaba en dirección norte por la autopista Richmond cuando el peatón, Anthony Williams, de 67 años, cruzaba la intersección. Fue atropellado en la calzada.

Williams fue trasladado a un hospital con heridas que ponían en peligro su vida y posteriormente falleció.

El conductor resultó ileso y permaneció en el lugar del accidente.

La policía indicó que la velocidad y el alcohol no parecen ser factores determinantes.

La policía del condado de Fairfax solicita a cualquier persona que tenga información sobre este accidente que llame a su unidad de reconstrucción de accidentes al 703-280-0543 o que envíe una denuncia anónima al 1-866-411-8477. Quienes envíen una denuncia anónima podrán optar a recompensas en efectivo.