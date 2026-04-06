Virginia se une a una demanda interestatal que impugna la orden electoral de Trump

El fiscal general de Virginia, Jay Jones, se ha unido a una coalición de 21 estados para demandar al presidente Donald Trump, lanzando un desafío legal de gran alcance contra una nueva orden ejecutiva que, según los críticos, podría trastocar la forma en que se llevan a cabo las elecciones en todo el país, a pocos meses de las elecciones de mitad de mandato de 2026.

La demanda, presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts, argumenta que la orden de Trump del 31 de marzo intenta ilegalmente reformar la elegibilidad de los votantes y el voto por correo al ordenar a las agencias federales que creen una lista nacional de votantes aprobados y limitar la distribución de las papeletas a aquellos que figuren en esa lista.

“Este es un intento descarado de Donald Trump de sembrar confusión y desconfianza en nuestros procesos democráticos y de influir en las elecciones de mitad de mandato para su propio beneficio personal”, dijo Jones en un comunicado.

Añadió que la orden del presidente no afecta la votación para el referéndum de redistribución de distritos de Virginia del 21 de abril. La votación anticipada ya está en marcha, y los líderes estatales intentaron tranquilizar a los votantes sobre la integridad del proceso actual.

Pero si se mantiene en vigor, la orden privaría del derecho al voto a los ciudadanos en las elecciones de noviembre, dijo Jones.

“Esta incitación al miedo y usurpación de la autoridad de los estados es claramente inconstitucional. Me enorgullece unirme a los fiscales generales de todo el país para defender el derecho al voto y utilizar todas las herramientas legales a nuestro alcance para detener la usurpación ilegal de poder del presidente”, declaró.

Según la denuncia, la orden ejecutiva de Trump ordena al Servicio Postal de los Estados Unidos que envíe las papeletas de voto por correo únicamente a los votantes incluidos en una lista de elegibilidad mantenida por el gobierno federal, una medida que, según argumentan los fiscales generales, anularía los registros de votantes y los procedimientos electorales estatales existentes.

La orden también amenaza a los funcionarios estatales con un proceso penal y la pérdida de fondos federales si no la cumplen.

La coalición sostiene que dichas directivas entran en conflicto con principios constitucionales de larga data que otorgan a los estados la autoridad primordial sobre la administración de las elecciones.

Si bien el Congreso tiene cierta autoridad para regular las elecciones federales, la demanda argumenta que el presidente no puede imponer unilateralmente cambios radicales sin la aprobación legislativa.

Los juristas y expertos electorales han destacado durante mucho tiempo que la naturaleza descentralizada de las elecciones estadounidenses —en la que los estados y las localidades controlan el registro de votantes, el acceso a las urnas y el recuento de votos— es una característica fundamental del sistema.

Las disputas sobre la administración electoral se han intensificado en los últimos años, en particular tras la ampliación del voto por correo durante la pandemia de COVID-19 y las subsiguientes batallas políticas sobre el acceso y la seguridad.

Los fiscales generales argumentan que la orden ejecutiva obligaría a los estados a abandonar o modificar sustancialmente sus sistemas actuales para mantener los padrones electorales y administrar las papeletas de voto por correo. Todos los estados involucrados en la demanda permiten actualmente que los votantes elegibles emitan su voto por correo conforme a sus propias leyes y procedimientos.

La denuncia afirma que las leyes estatales y federales otorgan a todos los votantes elegibles el derecho a emitir su voto y a que este sea contabilizado. La coalición señala que el voto por correo es ampliamente utilizado por votantes de todo el espectro político, incluido el propio presidente.

La denuncia advierte que los estados se verían obligados a reformar los procedimientos electorales a las pocas semanas de las primarias y apenas unos meses antes de que comience la votación por correo para las elecciones generales de 2026.

Según argumentan los fiscales generales, ese plazo tan ajustado conlleva el riesgo de generar «confusión, caos y desconfianza», además de la posibilidad de privar del derecho al voto a electores elegibles.

La demanda presentada por la coalición solicita al tribunal que impida al gobierno federal implementar o hacer cumplir la orden ejecutiva, argumentando que viola la separación de poderes e interfiere ilegalmente con los sistemas electorales estatales.