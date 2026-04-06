Arrestan a un agente por un caso de contrabando de drogas en un centro de detención.

La Oficina del Sheriff de Alexandria, Virginia, arrestó a un agente por presuntamente intentar introducir drogas de contrabando en un centro de detención el sábado.

La oficina del sheriff informó que arrestaron y despidieron al ayudante del sheriff Amarachukwu W. Igwe por intentar transportar narcóticos al Centro de Detención para Adultos de Alexandria.

Igwe fue trasladado al centro de detención del condado de Arlington y acusado de entrega de drogas a presos o personas internadas, conspiración para entregar drogas a presos o personas internadas y posesión de estupefacientes.

Igwe trabajaba en la oficina del sheriff desde julio. La oficina del sheriff declaró que le confiscaron los narcóticos a Igwe antes de entregárselos a un recluso.

“Felicito la labor diligente de nuestra Sección de Investigaciones, Profesionalismo y Supervisión, cuyos esfuerzos proactivos permitieron descubrir esta conducta delictiva antes de que pudiera poner en peligro la seguridad de nuestro personal o de los internos del Centro de Detención”, declaró el sheriff Sean Casey. “No tolero en absoluto las acciones que socavan la seguridad de nuestras instalaciones, y quienes violen la confianza pública depositada en ellos enfrentarán las consecuencias de sus actos”.