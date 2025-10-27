Dos residentes de VA conquistan el Maratón del Cuerpo de Marines

Más de 40,000 corredores invadirán las calles de Washington D. C. y Arlington, Virginia, el domingo para la 50.ª Maratón del Cuerpo de Marines. Miles de veteranos se unirán a muchos de los que participan por primera vez en el recorrido.

La carrera comenzó a las 7:20 a. m. en la Ruta Estatal de Virginia 110. Los atletas con ruedas comenzaron cinco minutos antes. Unas horas más tarde, dos ganadores anteriores con vínculos locales hicieron historia al cruzar la meta.

El ganador masculino, con un tiempo de 2 horas y 18 minutos, fue Kyle King, residente de Dumfries. Es la tercera vez que gana el maratón, tras haberlo hecho en 2022 y 2024 .

«Cuando salgo a correr, a veces pienso: ‘No creo que pueda hacer 10 millas más'», declaró King al medio de comunicación NBC Washington. «Pero siempre me pregunto: ‘¿Puedo hacer una milla más?’. Y sigo respondiendo ‘sí’, y hoy logré llegar a la meta antes de que me dijeran ‘no'».

La ganadora femenina es Tessa Barrett, de Virginia, quien estableció un nuevo récord de maratón de 2 horas y 34 minutos. Es la segunda vez que Barrett gana la carrera femenina .

«Soy un orgulloso residente del condado de Arlington», declaró Barrett a NBC4. «Es simplemente surrealista. Y ganar el estándar olímpico hoy, ese era el objetivo, y he trabajado increíblemente duro durante el verano corriendo 160 kilómetros a la semana, así que lograrlo hoy… me haría llorar a mares».

Los corredores toman las calles

La corredora Margaret Gill dijo antes de la carrera y dijo que recientemente había completado su carrera de entrenamiento más larga de 20 millas y que se sentía preparada.

«Estoy nervioso, estoy emocionado, estoy listo para comenzar», dijo Gill.

¿Qué era lo que más la emocionaba?

Tengo muchas ganas de ver a la multitud. Esos primeros cinco minutos después de empezar, estás corriendo por la línea de salida y tienes a toda la gente allí, todos juntos, dijo.

Las primeras palabras que Adam Federico tuvo que decir sobre la mañana fueron: “Hace frío”.

Pero una vez que calentó un poco, Federico, que ya ha corrido el maratón tres veces, dijo que estaba emocionado de correr por la zona.

“Me encanta Washington D. C. y Arlington es un lugar precioso. Me encanta la historia y simplemente estar aquí”, dijo Federico. “Es una carrera muy divertida simplemente estar aquí y disfrutar de la ciudad”.

Tyler Stratton corría con Federico y dijo que decidieron hacer agujeros en bolsas de basura y usarlas para abrigarse. Ambos son marines en servicio activo.

“Nos despertamos a las cuatro de la mañana para correr 26 millas en bolsas de basura, así que nos sentimos bien”, dijo.

Fue el primer maratón de Stratton y dijo que estaba ansioso por llegar a la meta y «tomar las cervezas después».

Llegando a la carrera

Los corredores se dirigieron al Metro el domingo muy temprano para llegar a la línea de partida.

Los organizadores de la carrera animaron a los corredores y espectadores a utilizar el transporte público para evitar los cierres de carreteras.

El Metro abrió temprano a las 5 am para acomodar a los corredores.

Gill dijo que fue emocionante ver a todas las personas, pero que eran muchas.

“Hay muchísima gente aquí y los metros estaban abarrotados, pero pensé que fue un buen proceso llegar hasta aquí. No hicimos mucha fila. Solo un montón de gente”, dijo.

Corredores anteriores comparten historias de carreras

La carrera recibe el apodo de «Maratón del Pueblo» porque no se otorga ningún premio económico al mejor corredor. Ha atraído a numerosos recién llegados por su recorrido llano, el abundante apoyo del público y su hermoso recorrido, con algunas de las vistas más impresionantes del área de Washington D. C.

Corredores como Keith Padget conocen muy bien las vistas de Crystal City, Georgetown y Haynes Point. El veterano de la Infantería de Marina correrá la carrera por 40.ª vez este año.

«Es el mejor organizado», dijo Padget. «No lo digo solo por ser exmarine, pero lo es. Los marines no hacen nada a medias. Si organizan un evento, lo harán bien».

Padget cumple 79 años la semana que viene. A estas alturas de su carrera como corredor, Padget afirmó que no busca récords personales ni finales rápidos.

“Le digo a la gente: ‘No tienes que ir más rápido. Solo tienes que envejecer’”, bromeó Padget. “Hay dos o tres personas al frente compitiendo. Todos los demás solo intentan terminar”.

Otro veterano de la carrera, como Padget, es George Banker. Recientemente escribió sus memorias sobre carreras, » Marin Corps Marathon Honor and Pride «. Banker corrió 39 carreras anteriormente, pero este año se encuentra fuera de la competencia debido a una lesión.

Aun así, planea seguir en la pista, animando a otros competidores. Banker declaró que le encanta conectar con otros corredores.

“Hablo con ellos y entiendo su ‘por qué’ de estar aquí”, dijo Banker. “Todos los que estarán en la línea de salida tienen una razón para estar aquí, por qué lo hacen… Puede ser por un familiar fallecido, por alguien que está en el ejército, por un vecino, o simplemente por amor al deporte”.

Para personas como Banker y Padget, hay una razón por la que siguen regresando para correr la agotadora carrera de 26,2 millas.

«Bueno, si hablas con un psiquiatra, probablemente descubras que hay un problema», dijo Banker. «Y es que a todos nos encanta este deporte. Disfrutamos poniéndonos esas zapatillas y disfrutando de salir a jugar».

Elizabeth Square vio a sus padres cruzar la línea de meta en años pasados, y eso ha sido una motivación para que ella salga a la pista y corra con los Marines.

«He oído que es muy especial cruzar la meta y que un marine te conceda la medalla. Es muy motivador e inspirador», declaró.

Julie Evanston viajó desde New Hampshire para correr la carrera de este año.

«Mi esposo es infante de marina y leí que fue el mejor primer maratón que he corrido. Así que parece que fue una buena oportunidad», dijo Evanston.

Banker, con docenas y docenas de carreras en su haber, ofreció algunos consejos a los corredores que están preocupados por no terminar la carrera.

“Hay tres palabras que puedo decirle a cualquiera que esté ahí, si es constante, insistente y persistente, eso lo ayudará a superar la situación”, dijo.