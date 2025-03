FBI y ICE Arresta a 32 Personas en Arlington y Falls Church

Agentes del FBI y de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detuvieron a 32 personas en Arlington y Falls Church el martes por la mañana, según una publicación en redes sociales del director del FBI, Kash Patel.

Tres de los arrestados fueron identificados como miembros de las pandillas MS-13 y Calle 18, según informaron las autoridades. La Fuerza de Tarea del FBI fue creada para “combatir el crimen violento” y perseguir a personas que se encuentran ilegalmente en el país, de acuerdo con la publicación de Patel.

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Krisi Noem, acompañó al grupo de trabajo, junto con agentes de ICE y el DHS.

“El norte de Virginia es más seguro después de la exitosa operación de ayer, que sacó a delincuentes y miembros de pandillas de nuestras calles”, dijo Noem en una publicación del 5 de marzo en X.

ICE — en particular, su brazo de Operaciones de Cumplimiento y Deportación — es la agencia clave encargada de llevar a cabo la promesa del presidente Trump de realizar deportaciones masivas de personas en el país ilegalmente durante su segundo mandato, según la agencia de noticias Associated Press.

Las redadas parecieron haberse llevado a cabo en los condados de Arlington y Fairfax en la madrugada del lunes y martes, según informó The Washington Post.

“Hemos escuchado el miedo en nuestra comunidad — esta incertidumbre y el trauma que está causando”, dijo Beatriz Batres, organizadora de La ColectiVA, en una conferencia de prensa el martes por la tarde. “Están tocando sus puertas, derribando sus puertas y deteniendo a sus familiares”.

El gobernador Glenn Youngkin ordenó recientemente a la policía estatal y al personal penitenciario que cooperen con los agentes de ICE.

El representante estadounidense Don Beyer (D-Virginia), quien representa Arlington y Alexandria, emitió un comunicado el jueves expresando su preocupación por el “efecto paralizante” que las redadas están teniendo en la comunidad, especialmente entre los niños.

“Siempre me he opuesto y he condenado la separación familiar, pero también se causa un gran daño cuando las familias tienen miedo de enviar a sus hijos a la escuela o de buscar atención médica básica en una clínica u hospital por temor a que estos lugares sean objetivo de redadas de ICE”, dijo.

“Trabajé con colegas para redactar e introducir la Ley de Protección de Ubicaciones Sensibles con el fin de restaurar un sentido de seguridad en estos espacios públicos vitales, y esta legislación es sumamente importante para nuestra comunidad.

“Seguiré reuniéndome con organizaciones que trabajan para apoyar y defender a las comunidades inmigrantes, que son esenciales para la Región de la Capital Nacional, y exhorto a los residentes del norte de Virginia a revisar y recordar a sus vecinos sus derechos constitucionales”.

Durante un período de siete días a principios de febrero, cuando ICE publicó datos diarios, la agencia promedió 787 arrestos por día, en comparación con un promedio diario de 311 durante el período de 12 meses que terminó el 30 de septiembre bajo la administración del expresidente Joe Biden.

Photo credit: US Department of Homeland Security