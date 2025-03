DC hará cambios en Black Lives Matter Plaza, dice Bowser

El Distrito realizará cambios en la gran pintura de las palabras «Black Lives Matter» en una calle a una cuadra de la Casa Blanca, anunció la alcaldesa de D.C., Muriel Bowser, un día después de que un miembro del Congreso presentara un proyecto de ley exigiendo la eliminación del mural o el riesgo de perder financiamiento federal.

En un comunicado publicado en X el martes, Bowser dijo: «El mural inspiró a millones de personas y ayudó a nuestra ciudad a atravesar un período doloroso, pero ahora no podemos permitirnos distraernos con una interferencia congresional sin sentido».

Bowser explicó que el mural pasará a formar parte del proyecto de murales America250 de D.C., en el cual estudiantes y artistas crearán nuevos murales en los ocho distritos de la ciudad. Un portavoz de la oficina de la alcaldesa dijo a WTOP que la plaza “evolucionará en algo nuevo”, pero no dio más detalles.

El mural, de 48 pies de ancho, se encuentra en la calle 16 entre las calles K y H NW, justo frente a la Casa Blanca. Bowser ordenó la pintura del mural y renombró la intersección como Black Lives Matter Plaza en junio de 2020, tras días de protestas por la justicia racial en ese lugar debido a la brutalidad policial tras el asesinato de George Floyd a manos de un oficial de policía de Minneapolis.

La decisión se produce tras múltiples intentos de intromisión en la autonomía del Distrito por parte del expresidente Donald Trump y los republicanos del Congreso. En los primeros días de su segundo mandato, Trump expresó su apoyo a los esfuerzos legislativos para una «toma federal» de la capital del país, argumentando que D.C. estaba plagada de delincuencia, grafitis y campamentos de personas sin hogar.

Durante la segunda administración de Trump, Bowser ha tratado de evitar conflictos y minimizar cualquier punto de fricción. Viajó a su residencia en Mar-a-Lago para reunirse con él después de su elección y ha enfatizado públicamente sus puntos de acuerdo, como el deseo mutuo de que los empleados federales regresen a sus oficinas a tiempo completo.

En respuesta a los comentarios de Trump sobre la «toma federal», Bowser dijo que estaba dispuesta a trabajar con él en prioridades compartidas, pero que debía permitir que los funcionarios electos dirigieran la ciudad.

El lunes, el congresista republicano Andrew Clyde presentó el Proyecto de Ley 1774 en la Cámara de Representantes, el cual modificaría el Código de EE.UU. para retener «ciertos fondos de asignación» a D.C. a menos que Bowser elimine la frase «Black Lives Matter» de la calle. La legislación también propone que la calle sea redesignada como «Liberty Plaza» y que se eliminen todas las referencias a Black Lives Matter Plaza de los sitios web y documentos oficiales de la ciudad.

En una publicación en X, Clyde escribió: «Es hora de que nuestra nación deje atrás esta agenda fracasada, comenzando con la eliminación de BLM Plaza de la capital de Estados Unidos».

“El presidente Trump tiene 100% razón: debemos limpiar Washington, D.C. para el pueblo estadounidense”, agregó Clyde en un comunicado anunciando el proyecto de ley. «Creo que la eliminación de BLM Plaza debe ser parte de este esfuerzo crítico. Después de todo, BLM es una organización radical que busca desfinanciar a la policía, pero nosotros no somos una nación que desfinancia a la policía».

Si el proyecto de ley de Clyde es aprobado, D.C. tendrá 60 días para cumplir con la eliminación de la frase de la calle y borrarla de todos los materiales bajo la jurisdicción de la ciudad. En 2023, la ciudad enfrentó una legislación similar propuesta por otro grupo de legisladores republicanos, aunque la iniciativa no prosperó.

Los legisladores republicanos también han propuesto un proyecto de ley para derogar la Ley de Autonomía de D.C. de 1973, la cual permite a la ciudad controlar sus propios asuntos locales, incluyendo la elección de un alcalde, un consejo de representantes y comisionados de vecindario que administran preocupaciones comunitarias. Sin embargo, el Congreso aún tiene la autoridad para revisar todas las leyes aprobadas por el Consejo de D.C., y el presidente nombra a los jueces de la ciudad.

Bowser apoyó públicamente a los activistas de Black Lives Matter en 2020, pero ha señalado que el mural no está «vinculado a ningún grupo o persona en particular, sino que es una expresión de lo que creo que nuestra ciudad sintió y sigue sintiendo».

Nee Nee Taylor, miembro fundador de la filial de Black Lives Matter en D.C., se dirigió a Bowser en X el martes, diciendo: «Nunca te importaron las vidas de los negros. Pintar esas palabras fue una acción performativa».