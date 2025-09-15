Ex soldado condenado por incapacitar permanentemente a un bebé y violar a su esposa

Un ex soldado raso del ejército estadounidense destinado en Fort Belvoir fue sentenciado el viernes a 15 años de prisión por abusar dos veces de su hija pequeña, que ahora queda discapacitada permanentemente, y por violar a la madre de la niña.

Austin Blair Johnson, de 35 años, se declaró culpable a principios de este año de dos cargos de agresión que resultaron en lesiones corporales graves y un cargo de abuso sexual en relación con los crímenes de 2012 y 2013, dijo la Fiscalía de Estados Unidos en Alexandria en un comunicado de prensa.

La sentencia de 15 años dictada el viernes se cumplirá consecutivamente a una sentencia de 15 años que Johnson está cumpliendo por herir a su hijo de 6 semanas con su nueva esposa en Montana en 2017.

Caso Fort Belvoir

Según documentos judiciales, el 24 de junio de 2012, Johnson, entonces soldado en servicio activo que residía en Fort Belvoir, estaba cuidando a su hija pequeña, que había nacido prematuramente 15 días antes.

La bebé lloraba, así que Johnson la levantó y la cargó, pero ella seguía llorando, según el comunicado. Mientras sostenía a la bebé frente a él con una mano debajo de cada brazo, Johnson la sacudió rápida y enérgicamente varias veces antes de soltarla, lo que la hizo voltearse y caer de cabeza, según el comunicado.

Johnson recogió a la bebé y corrió con ella escaleras arriba, a una habitación, donde despertó a su entonces esposa. Según documentos judiciales, Johnson le mintió al decirle que había dejado caer a la bebé accidentalmente y que había logrado amortiguar la caída con el pie.

La pareja llevó a la bebé a la sala de emergencias del Hospital Comunitario de Fort Belvoir, donde presentó fiebre, hematomas en la cabeza y el hombro y sangre saliendo de su boca, según el comunicado.

Una tomografía computarizada realizada allí reveló que el cráneo de la bebé estaba fracturado. Posteriormente, fue trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Centro Médico Walter Reed, donde se le diagnosticaron lesiones graves y permaneció hospitalizada durante los siguientes 10 días.

El día que le dieron de alta, la bebé quedó al cuidado de Johnson mientras su esposa estaba fuera, y él la sacudió de nuevo con fuerza y ​​rapidez antes de dejarla caer, según el comunicado. La bebé tenía 26 días en ese momento.

A la mañana siguiente, la madre del bebé la llevó a una cita de seguimiento con un pediatra en el Hospital Comunitario de Fort Belvoir, donde el bebé comenzó a tener convulsiones y fue enviado a urgencias.

Posteriormente fue trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Centro Médico Pediátrico Nacional, donde los médicos descubrieron innumerables lesiones, incluida una segunda fractura de cráneo, e identificaron un daño cerebral extenso, según el comunicado.

Cuando fue dada de alta el 20 de julio de 2012, la bebé fue puesta bajo la custodia de los Servicios de Protección Infantil, donde permaneció durante aproximadamente 14 meses hasta que fue devuelta a la custodia de Johnson y su madre.

Dos días después, poco después de su tercer cumpleaños, se sometió a una hemisferectomía “durante la cual se le extirpó todo el lado izquierdo del cerebro en un esfuerzo por controlar sus convulsiones irreprimibles”, según el comunicado.

La víctima ahora es legalmente ciega, no puede hablar y tiene paralizado todo el lado derecho del cuerpo, según la fiscalía. Su función cognitiva es la de un bebé adulto.

Como parte de su sentencia en el caso, se ordenó a Johnson pagar más de 1,1 millones de dólares en restitución.

Además de sus agresiones al bebé, Johnson fue condenado por agredir sexualmente a la madre del bebé en 2013 en su casa de Fort Belvoir.

Tras rechazar las peticiones de Johnson de tener intimidad con ella, Johnson procedió sin su consentimiento. [La víctima] protestó e intentó golpear a Johnson para que parara, lo cual finalmente hizo, según el comunicado.

Johnson nunca fue sometido a juicio militar ni acusado penalmente por los ataques.

Caso de Montana

Cinco años después, Johnson vivía en Montana con su nueva esposa y su hijo de seis semanas cuando ella subió las escaleras para probarse unos jeans y le pidió a Johnson que cuidara al bebé durante unos minutos, según un artículo en Stars and Stripes .

Al bajar, encontró al bebé inerte e inconsciente. Él también sufrió daño cerebral permanente por las violentas sacudidas.

Johnson fue rápidamente arrestado y sentenciado por el crimen el 1 de marzo de 2018.

La madre del niño dijo a los fiscales que no sabía nada sobre el abuso pasado que Johnson había cometido contra su primer hijo.

El viernes no quedó claro si el ejército investigó a Johnson ni por qué la fiscalía federal tardó más de una década en hacerse cargo del caso. Johnson fue imputado en julio de 2024 y se declaró culpable en mayo en relación con las agresiones a su esposa e hija.

La División de Investigación Criminal del Ejército no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el viernes.

“El protocolo médico militar exige que los trabajadores hospitalarios notifiquen a los investigadores criminales y a otras personas si sospechan siquiera de abuso infantil”, escribió Stars and Stripes. “No está claro si eso ocurrió, pero lo que sí se sabe es que el Ejército nunca sometió a Johnson a un consejo de guerra. Los abusos previos de Johnson tardaron casi 13 años en revertirse”.