Las celebraciones anuales del Mes de la Herencia Hispana se adaptan al clima político actual

Cada año, durante el Mes de la Herencia Hispana, se esperan grandes celebraciones en todo Estados Unidos para mostrar la diversidad y la cultura del pueblo hispano.

Este año, las medidas enérgicas de la administración Trump contra la inmigración, una iniciativa federal de solo inglés y una ofensiva contra la diversidad, la equidad y la inclusión han transformado el clima nacional en el que se celebran estas celebraciones. Organizadores de todo el país, desde Massachusetts y Carolina del Norte hasta California y el estado de Washington, han pospuesto o cancelado por completo los festivales del mes de la herencia.

Celebrado cada año del 15 de septiembre al 15 de octubre, este mes ofrece a muchos estadounidenses la oportunidad de conocer y celebrar las contribuciones de las culturas hispanas, la minoría racial o étnica de mayor crecimiento en el país, según el Censo de Estados Unidos. Este grupo incluye a personas con ancestros provenientes de España, México, el Caribe, Centroamérica y Sudamérica.

Más de 68 millones de personas se identifican como étnicamente hispanas en los EE. UU., según las últimas estimaciones del censo.

¿Cómo empezó el Mes de la Herencia Hispana?

Antes de que existiera el Mes Nacional de la Herencia Hispana, existía la Semana de la Herencia Hispana, que fue creada a través de una legislación patrocinada por el representante mexicano-estadounidense Edward R. Roybal de Los Ángeles y promulgada en 1968 por el presidente Lyndon B. Johnson.

La conmemoración, que duró una semana, se amplió a un mes dos décadas después, cuando el presidente Ronald Reagan convirtió en ley la legislación.

“Se centró en grandes celebraciones para la comunidad”, dijo Alberto Lammers, director de comunicaciones del Instituto de Política y Política Latina de UCLA. “Se convirtió en una oportunidad para que la gente conociera las culturas hispanas, para que los latinos conocieran mejor a una comunidad y para que el público estadounidense comprendiera un poco mejor la larga historia de los latinos en Estados Unidos”.

El 15 de septiembre fue elegido como punto de partida para coincidir con el aniversario de “El Grito de Dolores”, que se emitió en 1810 desde un pueblo de México que inició la guerra de independencia del país de España.

Las naciones centroamericanas de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica celebran su independencia el 15 de septiembre y México celebra su día nacional el 16 de septiembre, el día después del grito de independencia.

También durante el Mes Nacional de la Herencia Hispana, la nación sudamericana de Chile celebra su día de independencia el 18 de septiembre.

Hasta el momento, la Casa Blanca no ha mencionado ningún evento planeado. El año pasado, el presidente Joe Biden ofreció una recepción y emitió una proclamación para la ocasión.

¿Quién es hispano?

Hispano fue un término acuñado por el gobierno federal para las personas descendientes de culturas hispanohablantes. Sin embargo, para algunos, el término tiene una connotación de conservadurismo político y enfatiza una conexión con España. A veces se confunde con «latino» o «latinx».

Para algunos, ser latino refleja sus vínculos con Latinoamérica. Por eso, algunas celebraciones se conocen como el Mes de la Herencia Latina o Latinx.

Los latinoamericanos no son un monolito. Existen otros identificadores para los latinoamericanos, que dependen en gran medida de las preferencias personales. Los mexicano-estadounidenses que crecieron durante la era de los Derechos Civiles de la década de 1960 pueden identificarse como chicanos. Otros pueden identificarse por la nación de origen de su familia, como colombo-estadounidenses o salvadoreño-estadounidenses.

Cada cultura tiene diferencias únicas en lo que respecta a la música, la comida, el arte y otros referentes culturales.

Los temores a la inmigración provocan cancelaciones de celebraciones

Septiembre suele estar repleto de festividades. Los eventos suelen incluir comida tradicional latina y entretenimiento como mariachis, clases de folclore y salsa. El objetivo es mostrar la cultura de México, Puerto Rico, Venezuela y otros países latinos.

Agentes enmascarados del ICE que implementan las políticas del presidente Donald Trump mediante redadas en granjas , plantas manufactureras y otros lugares —incluyendo la detención de residentes legales— han generado temor en algunos casos de que las grandes reuniones se conviertan en blancos adicionales de las redadas. Otro obstáculo que enfrentan las celebraciones patrimoniales es la percepción de que violarían las prohibiciones de los programas de DEI (Derecho a la Diversidad e Igualdad), algo que Trump ha desaconsejado en todas las agencias federales. Algunas empresas y universidades han seguido el ejemplo.

A principios de septiembre, los organizadores de un festival de la Independencia de México en Chicago anunciaron que pospondrían las celebraciones debido a las promesas de Trump de tomar medidas drásticas contra la inmigración en la ciudad.

“Fue una decisión dolorosa, pero celebrar El Grito Chicago en este momento pone en juego la seguridad de nuestra comunidad, y ese es un riesgo que no estamos dispuestos a correr”, dijeron los organizadores del festival.

Aún no se ha anunciado una nueva fecha. Aunque el Día de la Independencia de México se celebra el 16 de septiembre, las celebraciones en Chicago suelen durar más de una semana y atraen a cientos de miles de participantes a animados desfiles, festivales, fiestas callejeras y caravanas de autos.

“El hecho de que el gobierno federal envíe tropas justo cuando iniciamos estas celebraciones es un insulto”, declaró la senadora estatal de Illinois, Karina Villa, demócrata, en una conferencia de prensa. “Es una táctica de miedo. Es imperdonable”.

De manera similar, el festival anual del Día de la Independencia de México en Sacramento fue cancelado debido a que los organizadores citaron el clima político y las preocupaciones de seguridad.

Otros eventos que han sido cancelados incluyen el Festival de la Herencia Hispana de las Carolinas , el Festival de la Herencia Hispana en Kenner, Luisiana y FIESTA Indianápolis .

Las protestas podrían sustituir a los festivales cancelados

Iván Sandoval-Cervantes, profesor de antropología de la Universidad de Nevada, Las Vegas, afirmó que la cancelación de las celebraciones desde arriba afecta la percepción que tenemos de ellas en todo el país. Acostumbrado a ver las celebraciones en Las Vegas anunciadas, ha visto muy poco antes del mes de la herencia cultural de este año.

“Si no se celebra en un estado específico, eso no significa que no se celebre, pero podrían pasar al ámbito privado”, dijo Sandoval-Cervantes. “Donde es más seguro abrazar los símbolos o incluso hablar español”.

En México, el gobierno lanzó un nuevo llamado para concientizar a los migrantes mexicanos a tomar todas las precauciones posibles durante las vacaciones porque cualquier incidente, como al conducir, podría llevar a una deportación.

“Más que no celebrar, sean cautelosos” y concentren sus esfuerzos en los consulados, dijo este viernes la presidenta Claudia Sheinbaum.

El jueves, el secretario de Relaciones Exteriores de México anunció que habría más personal consular de guardia para responder a cualquier emergencia. Se recomienda a los ciudadanos mexicanos detenidos por las autoridades estadounidenses que no huyan, guarden silencio y no firmen ningún documento.

Líderes latinos de Chicago pidieron a los residentes permanecer pacíficos durante las protestas previstas en las celebraciones del Día de la Independencia de México, argumentando que cualquier malestar podría utilizarse como justificación para enviar tropas federales a la ciudad.

“No permitiremos que otros usen nuestro miedo ni nuestra ira en nuestra contra”, dijo Berto Aguayo, de la Asociación del Caucus Latino de Chicago. “No morderemos el anzuelo. Conoceremos nuestros derechos. Nos protegeremos mutuamente y protestaremos pacíficamente”.