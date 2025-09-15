Maduro convoca a venezolanos alistados a los cuarteles para aprender «a disparar»

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro convocó este viernes a reservistas, milicianos y jóvenes que se alistaron en los cuarteles para recibir adiestramiento y aprender «a disparar» para defender al país ante lo que considera una amenaza de Estados Unidos.

Estados Unidos desplegó en las últimas semanas ocho buques al Caribe sur para lo que ha definido como maniobras contra el narcotráfico internacional. No ha planteado oficialmente una acción directa contra Venezuela, aunque Maduro denuncia un «asedio» y una amenaza escudada en la lucha contra el narcotráfico.

«Todos los venezolanos que se alistaron (…) El pueblo a sus cuarteles para recibir adiestramiento y aprender en los polígonos de tiro a disparar para la defensa de la patria», exclamó Maduro durante un acto partidista en Caracas transmitido por la televisión estatal.

La semana pasada el presidente venezolano ordenó el despliegue de al menos 25.000 efectivos de la Fuerza Armada en estados fronterizos con Colombia y el Caribe. Asimismo, llamó a los ciudadanos a alistarse en la Milicia Bolivariana, un cuerpo castrense compuesto por civiles, para sumar filas ante una supuesta amenaza de invasión estadounidense.

«Los comuneros, milicianos, reservistas, la juventud y el pueblo que valientemente se han alistado, estarán en las 312 unidades militares de Venezuela. Estarán en los cuarteles para recibir el adiestramiento táctico necesario» el fin de semana, dijo Maduro este viernes.

En la más ostensible respuesta a las tensiones con Washington, el jueves Maduro puso en marcha la llamada «Operación Independencia 200», un desplazamiento de militares y equipos pesados a 284 «frentes de batalla» en todo el país, «para proteger la fachada caribeña, la atlántica y objetivos estratégicos». No se precisó cuántos efectivos están involucrados.

Las tensiones con Estados Unidos escalaron después que el presidente Donald Trump anunciara que su fuerza naval había hundido una lancha con 11 personas a las que calificó de narcotraficantes y que, según afirma, salieron de Venezuela.

Washington, que no reconoce a Maduro como presidente, lo acusa de encabezar una banda de narcotraficantes llamada «El Cartel de los Soles» y ofrece 50 millones de dólares por su captura.

Trump también amenazó con derribar aviones de Maduro que amenacen a su fuerza naval, desplegada cerca de aguas venezolanas.

«Todos los hierros que tiene la República para defenderse: fusiles, tanques y misiles se movilizaron a lo largo y lo ancho del país para defender nuestro derecho a la paz. El que quiera la paz, prepárese para defenderla», proclamó.

Según publicaciones militares especializadas, como el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), la milicia en Venezuela dispone de unos 212.000 efectivos, que se suman a los 123.000 soldados de las otras cuatro ramas de la Fuerza Armada.

Pero generales retirados consultados por AFP estiman que en realidad solo unos 30.000 milicianos están bien entrenados y armados en esta fuerza altamente ideologizada, formada principalmente por jubilados, empleados públicos y miembros del partido socialista.