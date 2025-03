Estudiantes de VA podrían enfrentar estándares académicos más estrictos

Los estudiantes de Virginia podrían enfrentar pronto parámetros académicos más estrictos a medida que el estado alinea sus niveles de desempeño con los estándares más elevados de una evaluación nacional.

A partir del próximo mes, la Junta de Educación de Virginia comenzará a ajustar sus puntajes de corte (utilizados para determinar si los estudiantes desde jardín de infantes hasta 12.º grado cumplen con los niveles de competencia) para que coincidan mejor con el rigor de la Evaluación Nacional del Progreso Educativo (NAEP).

El desempeño de los estudiantes generalmente se clasifica como “inferior al básico”, “básico”, “competente” o “avanzado”, lo que refleja sus conocimientos y habilidades en las materias básicas.

Desde 1998, Virginia ha recurrido a sus evaluaciones de Estándares de aprendizaje (SOL) para medir el nivel de competencia en áreas como la lectura y las matemáticas. Sin embargo, la NAEP, una organización nacional ampliamente reconocida, se ha utilizado a menudo para evaluar a grupos de estudiantes más pequeños, como los de cuarto y octavo grado.

“La evaluación NAEP proporciona un punto de referencia común que los estados pueden usar para analizar el rigor relativo de sus propios puntajes de corte de evaluación”, dijo Lesley Muldoon, directora ejecutiva de la Junta Directiva de Evaluación Nacional, durante una sesión de trabajo el miércoles.

La administración del gobernador Glenn Youngkin ha señalado con frecuencia los datos de NAEP para resaltar lo que llama la “brecha de honestidad”: la disparidad entre los estándares de competencia a nivel estatal y los puntos de referencia más estrictos de NAEP.

Entre 2017 y 2022, los resultados de lectura y matemáticas de cuarto grado de Virginia mostraron una asombrosa brecha de 40 puntos porcentuales entre las evaluaciones SOL y NAEP del estado. Esa disparidad no proporciona una «imagen precisa del desempeño de los estudiantes», dijo Em Cooper, superintendente adjunta de enseñanza y aprendizaje, durante la sesión de trabajo del miércoles.

En respuesta, la junta ha comenzado a discutir planes para revisar los puntajes de corte (el umbral para determinar el dominio del estudiante) en materias clave. La iniciativa es una piedra angular de la iniciativa más amplia de Youngkin para “restaurar la excelencia en la educación”, que incluye elevar los estándares en las materias básicas, aumentar la transparencia y la rendición de cuentas y revisar el sistema de evaluación del estado.

Youngkin ha argumentado que los estándares de competencia actuales de Virginia son el resultado de la reducción de los puntajes de corte y la alteración de los estándares de acreditación escolar por parte de la Junta de Educación anterior.

Sin embargo, Anne Holton, exsecretaria de educación estatal y designada por el exgobernador demócrata Ralph Northam, defendió el enfoque de la junta anterior. Señaló que las tasas de aprobación de Virginia se alineaban con el nivel de logro «básico» de la NAEP, que refleja «un dominio parcial de los conocimientos y las habilidades que son fundamentales para un trabajo competente en un grado determinado», según la NAEP.

Sin embargo, la administración de Youngkin está presionando para que Virginia cumpla con el estándar “competente” de NAEP, definido como un estudiante que demuestra una comprensión más profunda de temas complejos y la capacidad de aplicarlos en situaciones del mundo real.

La miembro de la junta, Amber Northern, designada por Youngkin, argumentó que lograr la competencia de NAEP está vinculado a mejores resultados a largo plazo, incluidas tasas de graduación más altas y mayores ingresos laborales en comparación con los estudiantes que obtienen una puntuación en el nivel “básico” de NAEP.

“El nivel de competencia en la NAEP es importante en términos de resultados a largo plazo para los niños [y] lo sé porque lo estudio”, dijo Northern.

Descartó las acusaciones políticas sobre los estándares actuales del estado e instó a la junta a centrarse en los beneficios de tener expectativas más altas.

“No me importa la política, no me importa el ‘bueno, hicimos esto y lo otro’… nadie sabe por qué estamos en la situación en la que estamos, solo sabemos que estamos en ella y no se trata de señalar a nadie. Lo que queremos decir es, bien, esto es lo que la NAEP hace por nuestros niños y, en realidad, deberíamos tener eso como nuestro objetivo para hacer lo correcto por ellos”.

Pero Holton contraatacó y cuestionó si realinear los SOL de Virginia para que coincidan con los de NAEP conduciría a una mejora real de los estudiantes. Si bien reconoció que las puntuaciones altas de SOL y NAEP se correlacionan con mejores resultados, argumentó que ninguna investigación respalda la idea de que ajustar las puntuaciones de corte por sí solo impulsa el éxito.

“La investigación muestra que realinear nuestros puntajes límite no tiene ningún impacto”, dijo Holton. “Necesitamos que nuestros estudiantes obtengan buenos resultados en el examen, pero dónde está el límite es irrelevante”.

El proceso

Anteriormente, los ajustes de los puntajes de corte pasaban por una revisión de varios pasos que involucraba a un comité de establecimiento de estándares, un comité de articulación y el superintendente estatal antes de que se presentaran las recomendaciones finales a la Junta de Educación.

El miércoles, el personal del Departamento de Educación de Virginia describió el nuevo enfoque de la junta, que incluye la selección y capacitación de los miembros del comité, la fecha de evaluación y, en última instancia, la formulación de recomendaciones sobre los puntajes de corte.

Según la propuesta del proceso, los comités estarán compuestos principalmente por expertos en educación, incluidos maestros y especialistas en instrucción, mientras que el resto incluirá partes interesadas de la comunidad, como padres y líderes empresariales.

Los educadores que deseen participar deben completar una solicitud que demuestre su comprensión del contenido y las evaluaciones del nivel de grado. Los miembros de la comunidad se someterán a un proceso de selección dirigido por la junta y la oficina del gobernador.

Los comités se reunirán a fines de mayo, una vez que se disponga de suficientes datos de evaluación del ciclo de evaluación de 2025. Los puntajes de corte propuestos se presentarán ante la junta para una revisión inicial en junio, y se espera que se tome una decisión final en julio.

El jueves, la junta votará sobre el proceso de revisión propuesto. Si se aprueba, los estándares de desempeño actualizados no entrarán en vigencia hasta la primavera de 2026.