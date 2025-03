El médico llega a tu puerta: amplían el acceso a la telesalud

Las clínicas de salud con sede en el suroeste de Virginia se están asociando con una empresa de telesalud y UVA Health para reforzar la atención médica rural.

The Health Wagon en Wise y UVA Health en Charlottesville anunciaron que se unirán esta semana para distribuir dispositivos TytoCare (una herramienta de telesalud que las personas pueden usar en casa) a familias sin seguro.

Los dispositivos utilizan Internet para conectarse con proveedores de atención médica y realizar evaluaciones y exámenes remotos en tiempo real, que van desde controles cardíacos y pulmonares hasta exámenes de oído y garganta o tomas de temperatura. Esto también puede eliminar la necesidad de visitar un hospital o una clínica, lo que puede ser una barrera para muchos habitantes rurales de Virginia que pueden necesitar viajar más lejos para acceder a la atención.

“Este programa es innovador para las familias de nuestra región”, afirmó Teresa Tyson, directora ejecutiva de Health Wagon. “No solo lleva herramientas de diagnóstico de alta calidad a los hogares, sino que también garantiza que los pacientes reciban atención oportuna sin necesidad de viajar largas distancias, lo que suele ser un desafío en las comunidades rurales”.

Las clínicas Health Wagon brindan atención médica, dental, de farmacia y de la vista de forma gratuita a comunidades desatendidas en varias localidades del suroeste de Virginia. Clínicas como Health Wagon, junto con clínicas gratuitas o centros de salud calificados a nivel federal en todo el estado, han sido fundamentales para brindar atención a los habitantes de Virginia que no tienen seguro médico o que no cuentan con él. Según datos de la Kaiser Family Foundation, aproximadamente el 6,5 % de los habitantes de Virginia no tienen seguro médico.

Jazlyn Rowe, la enfermera que supervisa el proyecto, dijo que los pacientes pueden llamar al 276-328-8850 y “pedir hablar con Heather para solicitar un dispositivo”. Las personas también pueden solicitar los dispositivos cuando visitan la clínica.

Los dispositivos están disponibles para pacientes de Health Wagon que no tienen seguro o que no cuentan con seguro suficiente, dijo Rowe, «ya que existe una gran necesidad en esta área de monitoreo remoto».