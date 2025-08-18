Estudiantes de DC regresan a la escuela en medio del enfoque de Trump en limpiar el crimen juvenil en el distrito

En el sureste de Washington, D.C., los niños hicieron fila el viernes para recibir mochilas nuevas llenas de útiles escolares, mientras que organizadores comunitarios repartían hot dogs y hamburguesas gratis a los adolescentes para celebrar los últimos días del verano. Pero a pocas cuadras de distancia, la vista de los camiones de la Guardia Nacional interrumpió la celebración, un recordatorio de que el año escolar comenzará bajo la sombra de las tropas federales.

“Esto no va a salir bien… la mayoría de los estudiantes de secundaria van solos a la escuela. Tendrán que pasar entre soldados y policías”, declaró a CNN Dara Baldwin, activista de Washington D. C. y miembro del consejo asesor de Free DC. “Temerán por sus vidas… O no querrán ir a la escuela o reaccionarán ante esta gente en su espacio”.

El despliegue de fuerzas del orden federales por parte del presidente Donald Trump en la capital del país para combatir lo que ha descrito como «turbas errantes de jóvenes salvajes» ha encendido el temor entre padres, activistas y defensores de los jóvenes de que los adolescentes negros y latinos se enfrentarán a una mayor vigilancia policial cuando regresen a clases la próxima semana.

Cuando Trump anunció que pondría al Departamento de Policía del Distrito de Columbia bajo control federal y desplegaría tropas de la Guardia Nacional, argumentó que la delincuencia juvenil en Washington D. C. exigía una intervención urgente. Según un informe del Centro de Políticas de Washington D. C., la tasa de arrestos de menores en Washington D. C. casi duplica la tasa nacional. Datos del Consejo Coordinador de Justicia Penal , una agencia independiente de Washington D. C. que monitorea las estadísticas de seguridad pública, muestran que el total de arrestos de menores durante el primer semestre de 2025 se ha mantenido prácticamente constante con respecto a la cifra del primer semestre de cada año desde 2023, cuando se registró un aumento tras la pandemia de COVID-19.

En cuanto a los arrestos de menores por delitos violentos, que incluyen robos, agresiones con agravantes y agresiones con arma mortal, entre 2019 y 2020, estos disminuyeron de 585 a 347, al igual que el número total de arrestos en Washington D. C. al comienzo de la pandemia. Esta disminución fue breve: las cifras volvieron a subir en 2022, pasando de 466 arrestos por delitos violentos a 641 en 2023, antes de volver a descender en 2024 a 496, según datos del CJCC.

Los defensores de la juventud citan la inversión de la ciudad en más recursos y programas dirigidos a los jóvenes como una de las razones de la disminución de los arrestos por delitos violentos. En 2023, la alcaldesa de Washington D. C., Muriel Bowser, emitió una declaración de emergencia por delincuencia juvenil, que centró los recursos de la ciudad en abordar este problema.

Este año, el Consejo de DC aprobó toques de queda más estrictos para menores, lo que también otorga a la jefa de policía de la ciudad la facultad de intensificar los toques de queda de emergencia a corto plazo, aún más estrictos. Recientemente, aplicó estos toques de queda en los alrededores de Navy Yard, una zona cercana al estadio de los Washington Nationals y al paseo marítimo.

“Está claro que el objetivo son los jóvenes de las zonas urbanas marginales”, declaró Kelsye Adams, activista por la estadidad de DC y directora de DC Vote, a CNN durante una manifestación frente a la sede del Departamento de Policía Metropolitana el viernes. “Y por lo que he visto en las noticias, desde los retenes policiales y los barrios a los que acceden, están atacando directamente a jóvenes negros y latinos”.

La Casa Blanca dice que las políticas de la administración apuntan a hacer que DC sea un lugar más seguro.

“Los líderes de Washington D. C. le han fallado a la juventud de la ciudad. La delincuencia juvenil ha sido una seria preocupación para los residentes y líderes locales incluso antes de la intervención del presidente Trump para que Washington D. C. vuelva a ser seguro”, declaró Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca, a CNN en un comunicado. “Ignorar a los jóvenes que cometen delitos violentos no ha funcionado; solo ha exacerbado la situación. El presidente Trump está haciendo que Washington D. C. vuelva a ser seguro para todos”.

El Departamento de Policía Metropolitana de DC no respondió a la solicitud de comentarios de CNN.

CNN ha hablado con más de una docena de residentes de DC sobre la ofensiva de Trump contra el crimen y si afectará a los niños de sus comunidades; y algunos padres dicen que la presencia adicional podría reducir la violencia.

«Recibí reacciones encontradas», dijo a CNN Kim Hall, de 45 años, residente del distrito desde hace mucho tiempo y con tres hijos en el sistema escolar público de DC, en el evento de mochilas en Anacostia. «Para mí, realmente hace que la calle sea más segura, porque muchos de los delitos que ocurren, especialmente en el suroeste y sureste, ocurren mientras los niños van o salen de la escuela».

«Si la policía está presente, no habrá tanta violencia armada», añadió.

Anthony Motley, de 76 años, residente de Washington D. C. y con 10 nietos en el sistema escolar, declaró a CNN que los jóvenes son «el futuro, y debemos protegerlo. Así que, hagamos lo que hagamos para proteger nuestro futuro, estoy a favor».

Otras personas con las que habló CNN, incluida Sharelle Stagg, residente de DC y educadora en el sistema escolar público, no están convencidas de que el aumento de las patrullas y la aplicación de la ley vayan a ayudar a sus hijos.

«No estoy seguro de que esta sea la mejor estrategia, especialmente cuando se piensa en la forma en que se implementó y se presentó a las comunidades», dijo Stagg.

Tahir Duckett, director ejecutivo del Centro de Innovaciones en Seguridad Comunitaria de la Facultad de Derecho de Georgetown, está de acuerdo en que el despliegue de tropas de la Guardia Nacional por parte de Trump en Washington D. C. podría empeorar la violencia, no mejorarla.

«Cuando hay estas grandes demostraciones de fuerza, y hay gente que siente que la policía no es en realidad parte de la comunidad, sino más bien una fuerza de ocupación, entonces se tiende a ver que la gente no quiere cooperar con la policía», dijo, lo que «puede conducir a un aumento de las tasas de delincuencia».

Los defensores de la juventud también declararon a CNN su preocupación por el mayor impacto de la presencia policial en los jóvenes negros y latinos. Según datos del censo, los niños negros representan más de la mitad de la población juvenil de Washington D. C.

“Crecí en una comunidad donde esto es común. Así que puede que a otras personas les parezca diferente, pero a mí no, ni a la comunidad de la que vengo, y nuestras comunidades han sido blanco de ataques durante años”, declaró a CNN Carlos Wilson, quien trabaja con la Alianza de Hombres Preocupados, un grupo que ayuda a jóvenes de zonas urbanas deprimidas y que organizó el evento de regreso a clases en el sureste de Washington D. C.

Argumentó que Trump podría utilizar la financiación para destinar más recursos a ayudar a los jóvenes de esta ciudad en lugar de aumentar la presencia policial.

Eso es lo que lo mejorará: más programas, más oportunidades para los jóvenes. Creo que eso es lo que mejorará nuestra comunidad. No la presencia policial. Necesitamos recursos. Necesitamos ayuda, no gente que viene.