La Casa Blanca afirma que los miembros de la Guardia Nacional desplegados en Washington D. C. «podrían estar armados»

Un funcionario de la Casa Blanca dijo a CBS News el sábado que los miembros de la Guardia Nacional desplegados en Washington, DC, como parte del esfuerzo del presidente Trump para abordar el crimen en la capital de la nación y tomar el control de la fuerza policial de la ciudad «pueden estar armados», pero que los miembros de la Guardia no harían arrestos.

“La Guardia Nacional no está realizando arrestos en este momento; pueden estar armados, de acuerdo con su misión y entrenamiento, para proteger los activos federales, brindar un entorno seguro para que los agentes del orden realicen arrestos y disuadir los delitos violentos con una presencia policial visible”, dijo el funcionario.

El Wall Street Journal fue el primero en informar el sábado que los soldados de la Guardia Nacional en DC están preparados para comenzar a portar armas en los próximos días, un cambio con respecto a las directrices anteriores.

En una declaración proporcionada el sábado a CBS News Saturday, un portavoz de la Guardia Nacional reiteró que los miembros de la Guardia desplegados «pueden estar armados de acuerdo con su misión y entrenamiento», y agregó que «su presencia se centra en apoyar a las autoridades civiles y garantizar la seguridad de la comunidad a la que sirven».

Un funcionario del Departamento de Defensa declaró a CBS News el jueves que los miembros de la Guardia Nacional desplegados no estarían armados a petición de las fuerzas del orden. El funcionario también indicó que no llevarían armas en sus vehículos.

“Están equipados con equipo de protección personal, que incluye chalecos antibalas; hay armas disponibles si es necesario, pero permanecerán en el arsenal”, dijo el Ejército de Estados Unidos en un comunicado a principios de esta semana.

El Ejército también dijo en su comunicado que la Guardia no realizaría arrestos.

El presidente desplegó la Guardia Nacional en Washington D. C. el lunes. Alegando la violencia y la falta de vivienda, Trump declaró una emergencia de seguridad pública y puso al Departamento de Policía Metropolitana de la ciudad bajo control federal. El presidente también desplegó 800 miembros de la Guardia Nacional en la ciudad.

«Estoy desplegando la Guardia Nacional para ayudar a restablecer la ley, el orden y la seguridad pública en Washington, DC, y se les permitirá hacer su trabajo correctamente», dijo el presidente durante una conferencia de prensa el lunes.

El sábado, los gobernadores republicanos de Virginia Occidental, Carolina del Sur y Ohio anunciaron que también desplegarían varios cientos de miembros de la Guardia Nacional de sus estados en DC a pedido de la administración Trump.

Según el Departamento de Justicia , los delitos violentos en Washington D. C. alcanzaron su nivel más bajo en más de 30 años en 2024. Algunos residentes de Washington D. C. protestan ahora contra el aumento de la presencia policial.

En una publicación en las redes sociales el sábado, el portavoz del FBI, Ben Williamson, dijo que las autoridades federales realizaron 166 arrestos en DC en la semana desde que Trump declaró una emergencia de seguridad pública.