Los alcaldes negros de ciudades que Trump califica de «sin ley» destacan descensos significativos en los delitos violentos

Cuando el presidente Donald Trump declaró que Washington DC era un páramo plagado de delincuencia que necesitaba una intervención federal y amenazó con intervenciones federales similares en otras ciudades lideradas por negros, varios alcaldes compararon notas.

La descripción que el presidente hace de sus ciudades contradice lo que comenzaron a notar el año pasado: que estaban experimentando una disminución en la delincuencia violenta tras un pico durante la pandemia . En algunos casos, las disminuciones fueron monumentales, debido en gran parte a una mayor participación juvenil, programas de recompra de armas y colaboraciones comunitarias.

Ahora, los miembros de la Asociación de Alcaldes Afroamericanos están decididos a impedir que Trump oculte logros que, según ellos, ya habían pasado desapercibidos. Y están aprovechando la inaudita intervención policial de la administración en la capital del país como una oportunidad para desmentir su narrativa sobre algunos de los enclaves urbanos más importantes del país.

“Nos da la oportunidad de decir que necesitamos alzar la voz para confrontar la retórica de que la delincuencia está descontrolada en las principales ciudades de Estados Unidos. Simplemente no es cierto”, dijo Van Johnson, alcalde de Savannah, Georgia, y presidente de la Asociación de Alcaldes Afroamericanos. “No está respaldado por ninguna evidencia ni estadística”.

Tras desplegar a los primeros 800 miembros de la Guardia Nacional en Washington, el presidente republicano tiene la mira puesta en otras ciudades, como Baltimore, Chicago, Los Ángeles y Oakland, California, calificándolas de ciudades asoladas por la delincuencia y «horriblemente gestionadas». Todas tienen algo en común: están gobernadas por alcaldes negros.

“A ningún miembro de nuestra organización se le escapó que los alcaldes eran negros o se les percibía como demócratas”, dijo Johnson. “Y eso es lamentable. Los alcaldes jugamos con quien sea que esté en el campo”.

Las acciones del gobierno federal han aumentado algunos de los deseos de los alcaldes de defender las estrategias utilizadas para ayudar a que sus ciudades sean más seguras.

En algunos lugares se están observando caídas drásticas en las tasas de criminalidad.

Trump argumentó que las fuerzas del orden federales debían intervenir después de que un destacado empleado del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) fuera atacado en un intento de robo de vehículo. También señaló los campamentos de personas sin hogar, los grafitis y los baches como evidencia de que Washington está empeorando.

Sin embargo, las estadísticas publicadas por la Policía Metropolitana de Washington contradicen al presidente y muestran que los delitos violentos han disminuido allí desde un pico posterior a la pandemia en 2023.

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, se burló de los comentarios de Trump y elogió el «progreso histórico de la ciudad al reducir los homicidios en más de un 30% y los tiroteos en casi un 40% solo en el último año».

La alcaldesa Karen Bass de Los Ángeles, donde los homicidios cayeron un 14% entre 2023 y 2024, calificó la toma de control federal como nada más que una «toma de poder» performativa.

En Baltimore, las autoridades afirman haber observado descensos históricos en homicidios y tiroteos no mortales este año, y que estos han estado en descenso desde 2022, según el panel de datos de seguridad pública de la ciudad. Los robos de vehículos disminuyeron un 20 % en 2023, y otros delitos graves disminuyeron en 2024. Solo los robos con allanamiento de morada han aumentado ligeramente.

Las tasas de delincuencia más bajas se atribuyen a la lucha contra la violencia con un enfoque de salud pública, según las autoridades municipales. En 2021, bajo la alcaldía de Brandon Scott, Baltimore creó un Plan Integral de Prevención de la Violencia que exigía una mayor inversión en la intervención comunitaria contra la violencia, más servicios para las víctimas de delitos y otras iniciativas.

Scott acusó a Trump de explotar el crimen como un “tema polémico y un mensaje secreto” en lugar de preocuparse por frenar la violencia.

“Ha socavado activamente los esfuerzos que están marcando la diferencia al salvar vidas en ciudades de todo el país a favor de la vigilancia militarizada de las comunidades negras”, dijo Scott por correo electrónico.

El alcalde demócrata señaló que el Departamento de Justicia ha recortado más de un millón de dólares en fondos este año que se habrían destinado a medidas comunitarias contra la violencia. Se comprometió a seguir avanzando, pase lo que pase.

“Seguiremos trabajando estrechamente con nuestras agencias policiales federales regionales, que han sido excelentes socios, y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para continuar el progreso a pesar de los obstáculos que esta administración intenta implementar”, dijo Scott.

Las organizaciones comunitarias ayudan a frenar la violencia

La semana pasada, las autoridades de Oakland anunciaron una disminución significativa de la delincuencia en el primer semestre de este año en comparación con el mismo período de 2024, incluyendo una reducción del 21 % en los homicidios y del 29 % en todos los delitos violentos, según el informe semestral de la Asociación de Jefes de Policía de las Grandes Ciudades. Las autoridades destacaron la colaboración con organizaciones comunitarias y servicios de respuesta a crisis a través del Departamento de Prevención de la Violencia de la ciudad, establecido en 2017.

“Estos resultados demuestran que vamos por buen camino”, declaró la alcaldesa Barbara Lee en una conferencia de prensa. “Seguiremos avanzando con este progreso con el mismo enfoque integral que nos ha traído hasta aquí”.

Después de que Trump diera su evaluación de Oakland la semana pasada, ella la rechazó calificándola de «infundir miedo».

Los defensores de la justicia social coinciden en que el crimen ha disminuido y dicen que Trump está perpetuando percepciones exageradas que han afectado a Oakland durante mucho tiempo.

Nicole Lee, directora ejecutiva de Urban Peace Movement, una organización con sede en Oakland que se centra en empoderar a las comunidades de color y a los jóvenes a través de iniciativas como capacitación en liderazgo y asistencia a las víctimas de la violencia armada, dijo que gran parte del mérito de los avances en las tasas de delincuencia más bajas se debe a los grupos comunitarios.

“Queremos reconocer el arduo trabajo que nuestra red de socios y organizaciones comunitarias ha realizado durante los últimos dos años tras la pandemia para crear una verdadera seguridad comunitaria”, dijo Lee. “Lo que estamos haciendo está dando resultados”.

Le preocupa que una intervención de las fuerzas militares pueda socavar ese progreso.

“Crea una especie de ambiente de miedo en nuestra comunidad”, dijo Lee.

Patrullas y toques de queda para jóvenes

En Washington, se ha visto a agentes de varias agencias federales, miembros de la Guardia Nacional e incluso de la Policía de Parques de los Estados Unidos realizando tareas de aplicación de la ley, desde patrullar el National Mall hasta interrogar a personas estacionadas ilegalmente.

El secretario de prensa del Pentágono, Kingsley Wilson, dijo que las tropas de la guardia no estarán armadas, pero se negó a dar detalles sobre sus asignaciones para patrullas de seguridad y esfuerzos de embellecimiento.

Johnson, de Savannah, afirmó estar totalmente a favor de colaborar con el gobierno federal, pero que la presencia de tropas en las calles de la ciudad no era lo que imaginaba. En cambio, las ciudades necesitan asistencia federal para cuestiones como la investigación multiestatal y la lucha contra problemas como el tráfico de armas y los delitos cibernéticos.

Soy exagente de las fuerzas del orden. Las agencias municipales de seguridad utilizan un conjunto de habilidades diferente al de las fuerzas armadas, dijo Johnson.

También se ha especulado que la intervención federal podría implicar toques de queda para los jóvenes.

Pero eso haría más daño, dijo Nicole Lee, afectando desproporcionadamente a los jóvenes de color y asumiendo erróneamente que los jóvenes son los principales instigadores de la violencia.

“Si eres joven, básicamente te pueden citar y criminalizar simplemente por estar fuera de la casa después de cierto horario”, dijo Lee. “Eso no solo no resuelve nada en cuanto a la violencia y la delincuencia, sino que pone a los jóvenes en la mira del sistema de justicia penal”.

Un juego de esperar y ver

Por ahora, dijo Johnson, los alcaldes observan de cerca a su homóloga en Washington, Muriel Bowser, para ver cómo gestiona la intervención federal sin precedentes. Bowser ha estado en una delicada línea entre criticar y cooperar desde que Trump asumió el poder, pero la situación se agravó el viernes cuando los funcionarios presentaron una demanda para intentar bloquear la intervención.

Johnson elogió a Bowser por continuar con dignidad y gracia.

“Los alcaldes negros son resilientes. Somos intrínsecamente hijos de la lucha”, dijo Johnson. “Aprendemos a adaptarnos rápidamente, y creo que lo haremos y lo estamos haciendo”.