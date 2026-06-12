Estas elecciones en Washington D.C. podrían transformar el panorama político y el liderazgo

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Se trata de un momento excepcional de cambio

Washington D.C. se encuentra en medio de un importante cambio político, ya que los votantes se preparan para elegir un nuevo alcalde, varios concejales y un nuevo delegado al Congreso.

Se trata de un momento excepcional de cambio que podría transformar la forma en que se gobierna la ciudad y cómo colaboran sus líderes. Además, es la primera vez que la ciudad utiliza el sistema de votación por orden de preferencia en unas elecciones importantes, lo que añade un grado más de incertidumbre sobre cómo podrían desarrollarse los resultados.

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Matt Dallek, profesor de la Escuela de Posgrado de Gestión Política de la Universidad George Washington, declaró a WTOP que lo que está en juego es inusualmente importante.

“Creo que estas son unas de las elecciones más importantes que la ciudad ha tenido en una década”, dijo Dallek.

Con la retirada de líderes veteranos y tantos puestos vacantes, Dallek afirmó que el resultado podría llevar a la ciudad en una nueva dirección.

“Estamos ante un cambio radical en el liderazgo de la ciudad, y esto ocurre en un momento muy delicado, cuando la ciudad resulta cada vez más inaccesible para la mayoría de los residentes del distrito y, por supuesto, la administración Trump ha estado reprimiendo la autonomía local de una manera que quizás ninguna otra administración presidencial, ningún otro Congreso republicano, lo ha hecho desde que se estableció dicha autonomía”, afirmó.

Las elecciones se producen en un momento en que muchos residentes de Washington D.C. están preocupados por la asequibilidad de la vivienda y el rumbo general de la ciudad.

Dallek afirmó que las elecciones también están poniendo de manifiesto divisiones políticas más amplias, no solo a nivel local sino también dentro del Partido Demócrata en todo el país.

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“Creo que, ideológica y políticamente, el desafío de la izquierda es notable y sin duda refleja estas fisuras más amplias en el Partido Demócrata Nacional sobre el rumbo del país y el rumbo de las principales ciudades estadounidenses”, dijo.

Según él, ese cambio es especialmente evidente en la contienda por la alcaldía, donde los votantes están eligiendo entre diferentes enfoques de gobierno: el del exconcejal del Distrito de Columbia, Kenyan McDuffie, y el de la actual concejala, Janeese Lewis George.

“McDuffie es visto, con razón, como una extensión del liderazgo de la alcaldesa Bowser. Así que, en cierto modo, esto es un referéndum sobre la posibilidad de que la alcaldesa Bowser obtenga un cuarto mandato, aunque, obviamente, McDuffie es una persona diferente, mientras que (Lewis) George representa un cambio más significativo y radical con respecto a Bowser”, dijo Dallek.

Al haber varios puestos vacantes en el consejo, los resultados también podrían influir en las prioridades sobre temas como el desarrollo empresarial, el trabajo y los impuestos.

Dallek afirmó que los resultados irán más allá de cualquier contienda electoral individual y podrían influir en el funcionamiento de Washington D.C. en los próximos años, especialmente en lo que respecta a su relación con el gobierno federal.

“La composición del consejo municipal, el liderazgo de la ciudad y la alcaldía, así como el delegado del Distrito, podrían influir en la lucha por la autonomía local”, afirmó.

Según Dallek, la forma en que el nuevo alcalde colabore con el presidente del consejo, Phil Mendelson, quien se enfrenta a un oponente republicano en las elecciones generales y de quien se espera que siga siendo una figura clave en el gobierno de la ciudad, también podría ser fundamental para el buen desarrollo de la ciudad.

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Dijo que, con el probable cambio de liderazgo en todo el gobierno municipal, el resultado también podría transformar la forma en que los funcionarios trabajan juntos y responden a los desafíos que enfrenta el Distrito.