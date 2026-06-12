Destiny West pone el foco en el Distrito 39

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Apuesta por nuevas oportunidades para las familias

West apoya iniciativas destinadas a mejorar el acceso de las familias inmigrantes a la atención médica, la educación, los recursos legales y las oportunidades laborales.

A medida que avanza la contienda por el Senado Estatal de Maryland en el Distrito 39, la candidata demócrata Destiny Drake West presenta una plataforma centrada en la oportunidad económica, la asequibilidad y una mayor conexión entre los funcionarios electos y la comunidad.

En una entrevista con Washington Hispanic, West afirmó que su principal prioridad es ampliar la movilidad económica de las familias trabajadoras mediante iniciativas que faciliten el acceso a la vivienda, el emprendimiento, la capacitación laboral y el desarrollo de pequeños negocios.

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“Cada decisión importante que tome en Annapolis estará guiada por una sola pregunta: ¿ayuda esto a que más familias puedan salir adelante?”, señaló.

West destacó el papel fundamental que desempeñan los latinos y los empresarios hispanos en la economía local. Por ello, dijo que respaldará políticas orientadas al crecimiento de los pequeños negocios, la formación laboral y el acceso a viviendas asequibles.

La candidata también sostiene que, tras casi dos décadas con la misma representación en el Senado estatal, muchos residentes buscan una nueva visión de liderazgo.

“Un nuevo liderazgo aporta energía renovada, nuevas ideas y una mayor responsabilidad hacia la comunidad”, afirmó.

Uno de los temas más recurrentes en sus conversaciones con los votantes es el aumento del costo de vida. West señaló que las familias enfrentan cada vez mayores dificultades para cubrir gastos relacionados con vivienda, cuidado infantil, atención médica y alimentos.

Como madre trabajadora, asegura comprender esos desafíos de manera personal.

“El aumento del costo de vida es una de las mayores preocupaciones para las familias de nuestro distrito. Las personas merecen más que simplemente sobrevivir; merecen la oportunidad de prosperar”, expresó.

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Su propuesta incluye ampliar el acceso a viviendas asequibles y al cuidado infantil, fortalecer los servicios de salud y promover oportunidades económicas que permitan a los residentes aumentar sus ingresos.

La inmigración también ocupa un lugar importante en su agenda. West destacó las contribuciones de las familias inmigrantes a Maryland y afirmó que el estado debe garantizar que tengan acceso a servicios esenciales, educación, atención médica y recursos legales.

“Maryland debe ser un lugar donde todas las familias puedan vivir con dignidad, seguridad y oportunidades”, dijo.

La candidatura de West también podría marcar un hecho histórico. De resultar electa, se convertiría en la primera mujer afroamericana en representar al Distrito 39 en el Senado de Maryland. Sin embargo, asegura que su objetivo principal es abrir puertas para las futuras generaciones.

“Quiero que los jóvenes sepan que sus circunstancias no determinan su futuro”, afirmó.

West ha recibido el respaldo de líderes y organizaciones latinas, entre ellas la exdelegada estatal Ana Sol Gutiérrez y el Latino Democratic Club of Montgomery County. Considera que esos apoyos reflejan una coalición diversa que representa a las distintas comunidades del distrito.

Al dirigirse a los votantes latinos, destacó su experiencia en los niveles federal, estatal y local de gobierno, así como su compromiso con las familias trabajadoras.

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“No me postulo para mantener las cosas como están. Me postulo para construir un futuro donde más familias puedan permitirse vivir aquí, abrir negocios, comprar una vivienda y crear oportunidades para la próxima generación”, concluyó.