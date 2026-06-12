Destiny West pone el foco en el Distrito 39

A medida que avanza la contienda por el Senado Estatal de Maryland en el
Distrito 39, la candidata demócrata Destiny Drake West presenta una plataforma
centrada en la oportunidad económica, la asequibilidad y una mayor conexión
entre los funcionarios electos y la comunidad.
En una entrevista con Washington Hispanic, West afirmó que su principal
prioridad es ampliar la movilidad económica de las familias trabajadoras
mediante iniciativas que faciliten el acceso a la vivienda, el emprendimiento,
la capacitación laboral y el desarrollo de pequeños negocios.
“Cada decisión importante que tome en Annapolis estará guiada por una sola
pregunta: ¿ayuda esto a que más familias puedan salir adelante?”, señaló.
West destacó el papel fundamental que desempeñan los latinos y los
empresarios hispanos en la economía local. Por ello, dijo que respaldará
políticas orientadas al crecimiento de los pequeños negocios, la formación
laboral y el acceso a viviendas asequibles.
La candidata también sostiene que, tras casi dos décadas con la misma
representación en el Senado estatal, muchos residentes buscan una nueva visión
de liderazgo.
“Un nuevo liderazgo aporta energía renovada, nuevas ideas y una mayor
responsabilidad hacia la comunidad”, afirmó.
Uno de los temas más recurrentes en sus conversaciones con los votantes es
el aumento del costo de vida. West señaló que las familias enfrentan cada vez
mayores dificultades para cubrir gastos relacionados con vivienda, cuidado
infantil, atención médica y alimentos.
Como madre trabajadora, asegura comprender esos desafíos de manera personal.
“El aumento del costo de vida es una de las mayores preocupaciones para las
familias de nuestro distrito. Las personas merecen más que simplemente
sobrevivir; merecen la oportunidad de prosperar”, expresó.
Su propuesta incluye ampliar el acceso a viviendas asequibles y al cuidado
infantil, fortalecer los servicios de salud y promover oportunidades económicas
que permitan a los residentes aumentar sus ingresos.
La inmigración también ocupa un lugar importante en su agenda. West destacó
las contribuciones de las familias inmigrantes a Maryland y afirmó que el
estado debe garantizar que tengan acceso a servicios esenciales, educación,
atención médica y recursos legales.
“Maryland debe ser un lugar donde todas las familias puedan vivir con
dignidad, seguridad y oportunidades”, dijo.
La candidatura de West también podría marcar un hecho histórico. De resultar
electa, se convertiría en la primera mujer afroamericana en representar al
Distrito 39 en el Senado de Maryland. Sin embargo, asegura que su objetivo
principal es abrir puertas para las futuras generaciones.
“Quiero que los jóvenes sepan que sus circunstancias no determinan su
futuro”, afirmó.
West ha recibido el respaldo de líderes y organizaciones latinas, entre
ellas la exdelegada estatal Ana Sol Gutiérrez y el Latino Democratic Club of
Montgomery County. Considera que esos apoyos reflejan una coalición diversa que
representa a las distintas comunidades del distrito.
Al dirigirse a los votantes latinos, destacó su experiencia en los niveles
federal, estatal y local de gobierno, así como su compromiso con las familias
trabajadoras.
“No me postulo para mantener las cosas como están. Me postulo para construir
un futuro donde más familias puedan permitirse vivir aquí, abrir negocios,
comprar una vivienda y crear oportunidades para la próxima generación”,
concluyó.