Escuelas implementarán lecciones de prevención del acoso escolar la próxima semana

Los estudiantes que asisten a las Escuelas Públicas de Arlington comenzarán a aprender sobre cómo prevenir el acoso y la intimidación el próximo mes, una medida que el distrito del Norte de Virginia está tomando en respuesta a los resultados de una encuesta reciente y una solicitud de los padres.

En una reunión reciente de la junta escolar, el superintendente Francisco Durán anunció que los estudiantes de kínder a 12.º grado participarán en las clases. Consejeros, psicólogos escolares y trabajadores sociales impartirán las clases a partir del miércoles.

Octubre, dijo Durán, es el Mes Nacional de Prevención del Bullying.

El lanzamiento responde a los hallazgos de la encuesta «Tu Voz Cuenta» de 2025 y exige una mayor concienciación en las conversaciones comunitarias. Según los resultados de la encuesta, el 63 % de los 2930 estudiantes que respondieron afirmaron que, al presenciar acoso escolar, se lo comunicaron a un adulto. Sin embargo, solo el 49 % de las 3448 respuestas indicó que el encuestado denunció el incidente si otro estudiante lo acosaba.

El sitio de noticias local ARLNow fue el primero en informar detalles de las lecciones de prevención del acoso escolar.

“Esta es una reflexión y una oportunidad, ya que escuchamos de padres y estudiantes que es una necesidad que proporcionemos más instrucción y más recursos”, dijo Durán. “Aquí hay algo que se desarrolló”.

Las lecciones, según Durán, se organizarán en tres secciones: comprender el acoso escolar, comprender la identidad y practicar un comportamiento honesto. Los estudiantes aprenderán sobre los tipos de acoso escolar y su impacto, según un mensaje enviado a las familias de Arlington. También aprenderán a denunciar el acoso escolar y a defender a los demás de forma solidaria y respetuosa.

Como parte de las lecciones, los estudiantes hablarán sobre lo que hace que cada uno de ellos sea único y qué similitudes y diferencias hay dentro de sus comunidades escolares.

La instrucción contra el acoso escolar está alineada con los estándares de aprendizaje social y emocional del Departamento de Educación de Virginia, dijo Durán.

“El departamento de servicios estudiantiles realmente dedicó tiempo durante el verano para desarrollar y crear estas lecciones, y ahora las impartirán durante el mes de octubre”, dijo Durán.