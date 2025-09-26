Cancelan festival Hispano en Wheaton

La cancelación del Festival del Mes de la Herencia Hispana en el Condado de Montgomery ha generado opiniones divididas entre líderes y miembros de la comunidad. Algunos consideran que la medida envía un mensaje negativo a los residentes latinos.

El evento, que debía realizarse el próximo mes en la Plaza Marian Fryer de Wheaton, fue suspendido tras las inquietudes de las autoridades locales respecto a la seguridad, en un contexto de mayor presencia de operativos federales de inmigración.

El ejecutivo del condado, Marc Elrich, explicó que la decisión se tomó luego de escuchar a patrocinadores y organizaciones comunitarias —entre ellas la Iniciativa Latina de Salud— que expresaron temor de que el festival atrajera “atención indeseada”.

Sin embargo, no todos comparten esa postura. La concejal Natali Fani-González, representante de Wheaton, cuestionó la cancelación y defendió que las familias deben tener la libertad de decidir si asistir o no.

“No vamos a vivir con miedo”, afirmó. “Si alguien cree que no debería acudir a este festival en particular, esa es su elección personal.”

Fani-González también subrayó que la suspensión perjudica a los pequeños empresarios inmigrantes que dependen de la visibilidad y las ventas que generan estas celebraciones.

En reemplazo del festival en la plaza, las autoridades indicaron que los fondos se destinarán a actividades culturales en escuelas y a eventos comunitarios más reducidos.

Cabe recordar que este es el segundo festejo latino de gran escala cancelado en 2025 en el condado de Montgomery, tras la suspensión del Festival Salvadoreño a comienzos de año.