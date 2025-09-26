Bondi afirma que la administración de Trump busca pena de muerte en todo el país

El presidente Donald Trump firmó el jueves un memorando presidencial que busca restablecer la pena de muerte en Washington, DC, mientras que la fiscal general Pam Bondi anunció que el Departamento de Justicia buscará la pena capital en todo el país.

“La pena de muerte en Washington”, declaró Trump a los periodistas en el Despacho Oval. “Si matas a alguien, o si matas a un policía, a un agente del orden, la pena de muerte. Y ojalá no la apliquen”.

«Es una pena capital muy interesante, ciudad capital. Capital, capital, capital», añadió.

El memorando ordena específicamente a Bondi y a la fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, “implementar plenamente la pena de muerte aquí en Washington, DC, donde la evidencia y los hechos del caso indican que se debe utilizar la pena de muerte”, dijo el secretario de personal de la Casa Blanca, Will Scharf.

Bondi, quien estaba junto a Trump en la Oficina Oval, anunció: “No solo lo estamos buscando en Washington, DC, sino en todo el país, nuevamente”.

El fiscal general agregó que el Departamento de Justicia también está en proceso de ubicar a los reclusos que fueron trasladados del corredor de la muerte por el expresidente Joe Biden en instalaciones de máxima seguridad.

«Los estamos trasladando a instalaciones de máxima seguridad donde serán tratados como si estuvieran en el corredor de la muerte por el resto de sus vidas», dijo Bondi.

El memorando presidencial y los comentarios de Bondi surgen después de que Trump anunciara el mes pasado que solicitaría la pena de muerte en la capital del país, calificándola de medida preventiva «muy fuerte». Los estados, dijo entonces, «tendrán que tomar su propia decisión».

La medida podría enfrentar obstáculos importantes con los jurados de la ciudad, informó anteriormente CNN.

Tradicionalmente, el Tribunal Superior de DC maneja la mayor parte de los casos de asesinato en la ciudad y estaría sujeto al código de la ciudad que no autoriza la pena capital .

Sin embargo, la fiscalía estadounidense en DC, que procesa delitos tanto en tribunales locales como federales de la ciudad (a diferencia de cualquier otra jurisdicción del país) podría presentar cargos federales en muchos casos que pueden ser castigados con la pena de muerte y solicitar la pena de muerte.