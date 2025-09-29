Eran policías. Ahora enfrentan décadas de prisión

Dos ex oficiales de policía de Maryland fueron condenados por conspirar juntos para incendiar un camión para obtener dinero del seguro y afirmar falsamente que les habían robado dinero de sus cuentas bancarias.

En 2018, Philip James Dupree era un oficial de policía de Fairmount Heights, mientras que Mark Ross Johnson era un oficial del Departamento de Policía del Condado de Prince George.

La fiscalía federal declaró que la camioneta Ford F-450 de Johnson presentaba problemas mecánicos y eléctricos. Dupree afirmó haber «descubierto» la camioneta de Johnson en llamas durante una patrulla y luego presentó un informe de incautación con declaraciones falsas sobre la recuperación del vehículo.

Después de que Johnson presentó un reclamo a su compañía de seguros, los investigadores de la compañía determinaron que Johnson y Dupree habían mantenido una conversación de 16 minutos justo antes de que Dupree supuestamente viera el vehículo en llamas.

Una investigación más profunda determinó que el incendio se había iniciado en el compartimiento de pasajeros de la camioneta.

En 2019, la fiscalía declaró que Dupree, Johnson y otros conspiraron para defraudar a tres instituciones financieras. Coordinaron la retirada de dinero de los cajeros automáticos de sus bancos para alegar que les habían robado el dinero.

Los oficiales coordinaron la presentación de informes policiales a la Policía del Condado de Prince George, diciendo que sus tarjetas de débito habían sido robadas y luego utilizadas para retirar dinero de cajeros automáticos sin su permiso.

Los fiscales dijeron que un informe incluía el nombre de un oficial de policía inexistente como preparador.

Un jurado federal en Greenbelt declaró a cada hombre culpable de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, incendio provocado, conspiración para cometer fraude bancario y fraude bancario, según la Fiscalía Federal del Distrito de Maryland . La pena máxima legal para todos los delitos es de 70 años de prisión.

Dupree, quien previamente fue declarado culpable en 2024 por un jurado federal en DC de violar los derechos civiles de un conductor cuando usó fuerza excesiva durante una parada de tráfico en 2019 , será sentenciado el 19 de febrero de 2026.

La audiencia de sentencia de Johnson está programada para el 23 de febrero de 2026.