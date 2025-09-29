Tiroteo mortal en Carolina del Norte fue «altamente premeditado» y el lugar fue «específico»

Un tiroteo masivo que rompió la tranquilidad nocturna de un pintoresco pueblo costero de Carolina del Norte fue un ataque «altamente premeditado» que dejó tres muertos y cinco heridos, según informó la policía el domingo. El sospechoso que presuntamente perpetró el ataque en un bar frente al mar se encuentra detenido.

Nigel Edge, de 40 años, de Oak Island, está acusado de abrir fuego el sábado por la noche desde un bote contra una multitud reunida en la American Fish Company en Southport, una histórica ciudad portuaria a unas 30 millas (48 kilómetros) al sur de Wilmington, dijo el jefe de policía Todd Coring.

En una conferencia de prensa el domingo, Coring dijo que la ubicación era “el objetivo”, pero no dio más detalles.

Las autoridades informaron que Edge piloteaba una pequeña embarcación cerca de la costa, llena de bares y restaurantes, se detuvo brevemente y disparó. Luego huyó a toda velocidad.

Aproximadamente media hora después del tiroteo, un equipo de la Guardia Costera estadounidense avistó a una persona que coincidía con la descripción del sospechoso mientras sacaba un bote del agua en una rampa pública de Oak Island. La persona fue detenida y entregada a la policía de Southport para ser interrogada, informaron las autoridades.

Edge está acusado de tres cargos de asesinato en primer grado, cinco cargos de intento de asesinato en primer grado y cinco cargos de agresión con arma letal. Podría enfrentar cargos adicionales, según Coring.

El arma utilizada fue un rifle de asalto, aunque Coring no especificó de qué tipo.

“Entendemos que este sospechoso se identifica como veterano de guerra. Él mismo se identifica. Dice que sufrió lesiones en acto de servicio; sufre de TEPT”, dijo Coring, refiriéndose al trastorno de estrés postraumático.

Edge comparecerá por primera vez ante el tribunal el lunes, según informó el fiscal de distrito Jon David. Se encuentra detenido sin derecho a fianza.

Entre las cinco personas hospitalizadas con lesiones, al menos una «se aferra a la vida», dijo David. Algunas de las víctimas eran turistas de fuera de la ciudad.

El jefe de policía de Oak Island, Charlie Morris, declaró que el sospechoso era conocido por la policía como alguien que frecuentaba nuestro muelle y que había presentado demandas contra la ciudad y el departamento de policía en los últimos años. No dio más detalles.

El fiscal de distrito dijo que Edge había tenido “contactos menores” con la policía en el pasado “pero nada significativo en su pasado que nos dé alguna indicación de que fuera capaz de tal horror”.

No se supo de inmediato si Edge contaba con un abogado que lo representara. No figuraba ningún abogado en los documentos judiciales. Una llamada a los servicios de asistencia legal del condado de Brunswick el domingo no recibió respuesta.

Los investigadores de varias agencias, incluida la Oficina Estatal de Investigaciones y la Guardia Costera, permanecieron en el agua y en la escena el domingo recolectando evidencia y entrevistando a testigos.

Las autoridades no revelaron inmediatamente los nombres de las víctimas.