Hombre fue baleado por un oficial de policía

Un hombre de Burke, Virginia, se está recuperando de las heridas después de recibir un disparo de un oficial de policía del condado de Fairfax el domingo por la noche.

Los agentes de policía, incluido «un equipo de respuesta conjunta con un médico», respondieron a la cuadra 9700 de Church Way, cerca de la intersección de Covered Bridge Road, por una persona en crisis a las 10:13 p. m., según el Departamento de Policía del Condado de Fairfax.

La policía dijo que cuando los oficiales llegaron a la escena, se encontraron con un hombre afuera de una casa.

En varios momentos durante las negociaciones entre el hombre y los oficiales capacitados en intervención en crisis y las unidades de respuesta conjunta, la policía dijo que presentó un arma de fuego y «se armó con motosierras, un hacha y un soplete».

Los oficiales finalmente dispararon lo que la policía describió como dos » proyectiles de bala menos que letales» contra el hombre antes de que un oficial usara su arma de fuego, impactando al hombre en la parte inferior del cuerpo.

Después de recibir el disparo, el hombre fue trasladado a un hospital por lesiones que no ponen en peligro su vida.

El oficial que le disparó fue puesto en servicio restringido, lo cual es habitual después de un tiroteo.