Eli Lilly invertirá 5.000 millones de dólares en una nueva planta de fabricación en VA

El gigante farmacéutico Eli Lilly, con sede en Indianápolis, confirmó sus planes de construir una planta de fabricación de 5 mil millones de dólares al oeste de Richmond, Virginia, en el condado de Goochland, y crear 1.800 puestos de trabajo en la construcción, así como otros 650 puestos bien remunerados en ciencia e ingeniería en los próximos cinco años.

Lilly eligió el condado de Goochland entre cientos de solicitudes basándose en varios criterios, como el potencial de mano de obra en el área de Richmond, incentivos locales, fácil acceso a servicios públicos, transporte y una zonificación favorable. Lilly recibe apoyo para la creación de empleo a través del Programa Acelerador de Talentos de Virginia, creado por la Asociación para el Desarrollo Económico de Virginia, en colaboración con instituciones de educación superior.

No se reveló ningún apoyo financiero por parte del estado.

La instalación, la primera de cuatro nuevas instalaciones que anunciará en EE. UU. este año, será su primera instalación dedicada y totalmente integrada de ingredientes farmacéuticos activos y productos farmacéuticos para su plataforma emergente de bioconjugados y su cartera de anticuerpos monoclonales.

En la planta del área de Richmond, también impulsará la fabricación nacional de conjugados anticuerpo-fármaco (ADC), una terapia dirigida diseñada para administrar medicamentos potentes directamente a las células enfermas. Actúan como transportadores altamente especializados, maximizando la eficacia del tratamiento y reduciendo el daño al tejido sano.

En la actualidad, los ADC se utilizan principalmente para tratar el cáncer, pero se están explorando para enfermedades autoinmunes y otras afecciones.

Lilly dijo que espera que por cada dólar invertido en las instalaciones de Virginia, se generen hasta cuatro dólares en actividad económica local, y cada puesto de trabajo de fabricación respaldará múltiples puestos en industrias relacionadas, como la cadena de suministro, la logística y el comercio minorista.

Lilly también participará a nivel local, asociándose con universidades del área y apoyando iniciativas de educación comunitaria en Virginia.

Lilly anunciará sus otras tres nuevas instalaciones en Estados Unidos antes de finales de este año, y espera comenzar a fabricar medicamentos en ellas dentro de cinco años.

Eli Lilly anunció en febrero que gastaría al menos 27 mil millones de dólares para construir nuevas plantas de fabricación en Estados Unidos, lo que se suma a las inversiones previas de 23 mil millones de dólares desde 2020. Se encuentra entre los fabricantes de medicamentos que se mueven para aumentar la producción en Estados Unidos ante la advertencia del presidente Donald Trump de tomar medidas enérgicas contra las importaciones farmacéuticas con aranceles elevados.