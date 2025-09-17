Cardi B anuncia que espera un hijo con el futbolista Stefon Diggs

La rapera Cardi B está embarazada de su cuarto hijo, el primero con su nuevo novio, el futbolista Stefon Diggs, reveló la artista este miércoles luego de semanas de rumores.

«Estoy emocionada, estoy feliz», dijo la cantante estadounidense de raíces dominicanas en una entrevista con la televisora CBS.

Cardi B y Diggs, estrella del fútbol americano con los New England Patriots, se presentaron públicamente como pareja a comienzos de año, meses después de que la estrella se separara del también rapero Offset, padre de sus tres hijos.

«Siento que estoy en un buen momento. Me siento muy fuerte. Me siento muy poderosa al estar haciendo todo este trabajo. Pero lo estoy haciendo mientras estoy gestando un bebé, yo y mi pareja, nosotros nos apoyamos mucho», continuó la artista de 32 años.

La intérprete de «Up» está en medio de una intensa campaña de promoción de su nuevo trabajo discográfico «Am I the Drama?», que será lanzado el viernes. Y atravesó recientemente un muy publicitado juicio civil por agresión, del que salió absuelta.

«Hace como dos semanas me dio literalmente un ataque de pánico. Lloraba y lloraba y lloraba, porque me estaba poniendo muy nerviosa con el lanzamiento del álbum», dijo Cardi B, y agregó que Diggs la ha hecho sentir «muy segura».

La cantante de «WAP» tuvo tres hijos con Offset: Kulture, de siete años, Wave, de cuatro, y la pequeña Blossom, de un año, que nació cuando la pareja ya estaba separada.

Cardi B anunció en julio de 2024 que había formalizado su pedido de divorcio a Offset, el cual aún no ha sido finalizado.

La pareja se casó secretamente en 2017, y protagonizó una turbulenta relación marcada por un intento de divorcio en 2020 y varias acusaciones y discusiones en las redes sociales.

Diggs, de 31 años, tiene una hija de ocho años de una relación anterior.