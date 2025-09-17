Últimas Noticias:




Un colaborador cercano del secretario del Tesoro, cerca de ser el número dos del FMI

    • El jefe del gabinete del secretario del Tesoro de Estados Unidos está a punto de ser designado como el número dos del Fondo Monetario Internacional (FMI), informó el miércoles a la AFP una fuente cercana al tema.

     

    Dan Katz, quien trabaja con el secretario Scott Bessent, sustituirá a Gita Gopinath como nueva directora general adjunta del FMI, indicó la fuente que requirió mantener el anonimato debido a la sensibilidad del asunto.

     

    Un portavoz de la secretaría del Tesoro declinó hacer cualquier comentario y el FMI no respondió inmediatamente a preguntas sobre la designación. Por ahora no hay un anuncio oficial.

     

    En abril pasado, el secretario Bessent criticó al FMI y al Banco Mundial e instó a ambas instituciones a «concentrarse en las necesidades de los Estados miembros».

     

    Estados Unidos es el principal accionista del FMI.

     

    Bessent también criticó al FMI por utilizar «una parte desproporcional de su tiempo y sus recursos para trabajar en el cambio climático, el género o temas sociales».

     

    Katz, graduado de la universidad de Yale, fue funcionario del Tesoro durante el primer mandato del presidente Donald Trump y fue banquero de inversiones en Goldman Sachs.

     

    A finales de julio, el FMI anunció que Gopinath renunciaría a su puesto a finales de agosto para volver a enseñar en la universidad de Harvard.