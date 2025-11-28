Elefanta asiática dará a luz en el ‘Zoo’ Nacional de DC

La cigüeña se alista para tocar muy pronto las puertas del Zoológico Nacional del Smithsonian en Washington, DC. El lunes 24, las autoridades del Smithsonian anunciaron que una elefanta asiática dará a luz a su primera cría.

Expertos calculan que el nuevo elefantito debe nacer entre mediados de enero y principios de marzo del próximo año, evento que se registrará por primera vez en casi 25 años.

El interés crece a cada momento, considerando que cada nacimiento “es una bendición” para el elefante asiático, una especie en peligro de extinción.

Se estima que en el mundo quedan menos de 50,000 elefantes asiáticos… y cada vez son menos. Se busca revertir esta situación.

Los padres de la futura criatura fueron identificados por el Zoo: Nhi Linh, hembra de 12 años, y Spike, elefante asiático macho de 44 años del zoológico.

Nhi Linh resultó embarazada en abril de 2024 y, de acuerdo con el historial de su especie el parto se registra entre 18 y 22 meses después de la concepción.

Personal de cuidado animal del Zoológico Nacional e Instituto de Biología de la Conservación del Smithsonian (NZCBI) en Washington, DC, ha sido puesto “en alerta máxima” y se alista para el esperado nacimiento.

“Esta cría representa una verdadera esperanza para el futuro de los elefantes asiáticos”, dijo Brandie Smith, directora de John y Adrienne Mars, de NZCBI.

“El primer paso para salvar cualquier especie es lograr que la gente se preocupe -añadió-, y como embajadores animales, las crías de elefante son encantadoras y carismáticas”.

Smith también se mostró entusiasmada de que los visitantes del Zoo Nacional “experimenten la alegría de ver a nuestra manada multigeneracional en los momentos de socializar, jugar y aprender, recordándonos cuánto compartimos con estos animales gentiles e inteligentes”.

Mientras tanto, personal del Zoológico Nacional está monitoreando de cerca a la elefanta asiática Nhi Linh y se muestra cautelosamente optimista de que dará a luz a una cría sana.

La nueva cría será la primera de Nhi Linh y aunque Spike engendró tres elefantitos en otros zoológicos, ninguno sobrevivió.

Sus perfiles

Los cuidadores del Zoo describen la personalidad de Nhi Linh como “enérgica y bulliciosa”.

“Es muy curiosa y valiente al probar o explorar cosas nuevas”, aseguran.

También dicen que Nhi Linh “está enamorada” de Spike, quien por su parte “irradia una actitud relajada y caballerosa”.

Los elefantes asiáticos son conocidos por ser extremadamente inteligentes, sensibles y sociables.

El equipo de cuidado de elefantes está entusiasmado por ver cómo la cría se vinculará con su madre, el personal y Spike, así como con sus otros compañeros de manada: su abuela Trong Nhi (22), Bozie (51), Swarna (51) y Maharani (35).

Por las redes

En un comunicado de prensa, funcionarios indicaron que a medida que se acerca la fecha del parto de Nhi Linh, el zoológico ofrecerá actualizaciones a través de su sitio web y su boletín electrónico, además del Facebook, Instagram y otras redes sociales.

En el propio Zoo, durante la exhibición Senderos de Elefantes, los visitantes podrán ver de cerca la manada del zoológico y conocer a su equipo de cuidadores durante el horario de atención de las 3 p.m.

Además, los aficionados de todo el mundo pueden seguir las historias de los elefantes y mantenerse conectados a través de la Elephant Cam en el sitio web del zoológico.