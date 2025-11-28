Habrá elección especial en el condado de Fairfax

Los residentes del Distrito de Braddock, en el condado de Fairfax, deberán escoger el 9 de diciembre a la persona que ocupará el puesto vacante en la Junta de Supervisores. La elección se lleva a cabo después de que el demócrata James Walkinshaw ganara un escaño en el Congreso a principios de otoño.

Walkinshaw, quien llegó por primera vez a la Junta en 2019, obtuvo la victoria en la elección especial de septiembre para ocupar el cargo que dejó el fallecido congresista Gerry Connolly. Su triunfo sobre el republicano Stewart Whitson generó la vacante que ahora se busca cubrir.

Para este escaño compiten la demócrata Rachna Sizemore Heizer, actual presidenta de la Junta Escolar del condado, y el republicano Ken Balbuena, reconocido líder comunitario y expresidente de una asociación de padres de familia.

Balbuena afirma que su campaña busca priorizar a las personas sobre los partidos y devolverle equilibrio al gobierno local.

“He sido presidente de la Asociación Cívica, presidente de la PTA, y he colaborado con demócratas y republicanos,” señaló. “Soy un vecino más representando a la comunidad, no un político de carrera.”

Entre sus prioridades, Balbuena destaca mantener la asequibilidad en el condado.

“Cada vez más residentes dicen que ya no pueden costear vivir aquí,” advirtió. “No hemos hecho un análisis financiero completo del presupuesto desde 2016.”

Para enfrentar el aumento en los impuestos a la propiedad, propone transformar edificios comerciales vacíos en desarrollos de uso mixto que incluyan nuevas viviendas.

Balbuena quiere identificar a todos esos inmuebles comerciales que podrían remodelarse y convertirlos en espacios de uso mixto permitiría ampliar la oferta de vivienda en la zona.