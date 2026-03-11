Bowser dice que cobrar $10 para conducir a DC es una «mala idea»

La alcaldesa Muriel Bowser no se guardó sus opiniones sobre el informe de congestión del Concejo de DC más de cuatro años después de su finalización.

El estudio , publicado el martes, examinó el sistema de transporte del Distrito, centrándose en el acceso, la asequibilidad y la comodidad para residentes, trabajadores y visitantes. Se puso en marcha en 2019 y se completó en 2021.

Uno de los principales escenarios planteados en el informe sería cobrar $10 a los conductores que ingresen al Distrito entre las 6:00 a. m. y las 10:00 a. m. entre semana. Los fines de semana, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., el costo sería de $5. Con este plan, la ciudad podría obtener hasta $345 millones en ingresos anuales.

Sin embargo, Bowser describió el plan en una carta al presidente del Consejo, Phil Mendelson, como un «plan de impuesto de fijación de precios por congestión».

“El estudio se completó en 2021 y, tras revisarlo, descubrimos que presentaba deficiencias en muchas mediciones”, escribió.

Uno de los problemas que señaló Bowser es que el informe de casi 100 páginas utilizó datos de tráfico anteriores a la pandemia de COVID-19.

El informe se publicó poco después de que la legislatura estatal aprobara la tarifa por congestión vehicular para la ciudad de Nueva York. A quienes conducen hacia la ciudad entre las 5:00 a. m. y las 9:00 p. m. se les cobra una tarifa de $9.

Con la mayor población de la ciudad de Nueva York y los “límites de altura de los edificios” de DC, Bowser escribió: “El centro de DC es una parte invaluable de la identidad y la vitalidad económica de Washington, pero no es Midtown Manhattan”.

En la carta, Bowser criticó las “suposiciones fundamentales profundamente erróneas” del informe, incluida la abundancia de trabajadores que viajan diariamente a DC para trabajar en persona y el potencial daño a los negocios minoristas del centro.

Bowser escribió sobre los problemas que ha tenido la ciudad con las oficinas vacías desde la pandemia, lo que ha provocado menos tráfico peatonal en los negocios minoristas locales.

Si bien Bowser aprobó la publicación del informe, dijo que no quería que eso se «interpretara como nuestro apoyo ni al estudio en sí ni al concepto de un impuesto a la congestión».

“Debería ser obvio que cobrar $10 para venir al centro de DC es una mala idea. Con la publicación de este informe, espero que el Consejo avance hacia conversaciones más serias sobre cómo podemos fortalecer, y no debilitar, el centro del Distrito”, escribió.

El informe se dirigirá al Consejo de DC para sus próximos pasos.