El despliegue de la Guardia Nacional de Virginia Occidental en la capital del país puede continuar

Un juez autorizó el lunes el despliegue continuo de más de 300 miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental para patrullar las calles de Washington, D.C., como parte de la iniciativa del presidente Donald Trump de enviar al ejército a ciudades gobernadas por demócratas.

El juez de circuito del condado de Kanawha, Richard D. Lindsay, dictó la sentencia tras escuchar los argumentos en una demanda presentada por una organización cívica que alegaba que el gobernador republicano Patrick Morrisey se había excedido en sus atribuciones cuando autorizó el despliegue de la Guardia Nacional en agosto.

“La cuestión que se plantea ante este tribunal es si la ley estatal permite o no que Virginia Occidental haga esto”, dijo Lindsay. “El tribunal ya lo ha dictaminado”.

El juez añadió: “Este tribunal cree que la ley federal permite la solicitud hecha por el presidente al gobernador.

Virginia Occidental se encuentra entre varios estados que enviaron miembros de la Guardia Nacional a la capital del país. Si bien la Guardia Nacional estatal ha declarado que su despliegue podría durar hasta finales de noviembre, está consultando con la oficina del gobernador y otras autoridades sobre la posibilidad de extender la estadía.

La semana pasada se emitieron órdenes formales que prorrogaban el despliegue de la Guardia Nacional del Distrito de Columbia en la ciudad hasta finales de febrero.

“Estamos satisfechos con la decisión del juez”, declaró Jace Goins, subprocurador general del estado, a las afueras del tribunal en Charleston. “La Guardia Nacional no se irá a ninguna parte. Permanecerán en Washington D. C. No serán redesplegados a Virginia Occidental”.

“El juez determinó que el gobernador tomó una decisión legal al desplegar la Guardia Nacional en Washington D.C. a petición legítima del presidente.”

El Grupo de Acción Ciudadana de Virginia Occidental, que presentó la demanda, argumentó que, según la ley estatal, el gobernador solo podía desplegar la Guardia Nacional fuera del estado para ciertos fines, como responder a un desastre natural o a la solicitud de emergencia de otro estado.

La organización cívica alegó que la medida le perjudicó al obligarla a redirigir sus recursos, alejándolos de la rendición de cuentas y la transparencia gubernamentales. La fiscalía general del estado intentó desestimar el caso, argumentando que la organización no había sufrido ningún perjuicio y carecía de legitimación para impugnar la decisión de Morrisey.

“Fue simplemente una cuestión de una solicitud amplia y legal por parte del presidente y un despliegue legal por parte del gobernador. Eso es todo”, dijo Goins.

Aubrey Sparks, abogada de la sección de Virginia Occidental de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, dijo que no creía que fuera la decisión correcta.

«Creo que la ley de Virginia Occidental es clara», dijo Sparks. «Creo que lo que se le permitió hacer al estado fue eludir la ley de Virginia Occidental simplemente porque Trump se lo pidió. Y así no funciona la ley. Seguimos profundamente preocupados por ello».

En agosto, Trump emitió una orden ejecutiva declarando una emergencia delictiva en la capital del país, aunque el propio Departamento de Justicia afirma que los delitos violentos allí se encuentran en su nivel más bajo en 30 años .

En menos de un mes, más de 2300 efectivos de la Guardia Nacional procedentes de ocho estados y el Distrito de Columbia patrullaban bajo el mando del secretario del Ejército. Trump también desplegó cientos de agentes federales para prestarles apoyo.

Por otra parte, el 24 de octubre, una jueza federal escuchó los argumentos sobre la solicitud del fiscal general del Distrito de Columbia, Brian Schwalb , para que se emitiera una orden que retirara a los miembros de la Guardia Nacional de las calles de Washington. La jueza de distrito Jia Cobb, designada por el expresidente Joe Biden, no emitió un fallo.