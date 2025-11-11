Dieciocho personas hospitalizadas tras accidente de una sala de espera móvil en un aeropuerto

Un vehículo que transportaba pasajeros en un aeropuerto del área de Washington, D.C., chocó contra un muelle del edificio el lunes por la tarde, enviando a 18 personas al hospital, según informaron las autoridades.

Un vehículo de transporte, que traslada pasajeros entre la terminal y el avión, chocó contra el muelle de embarque alrededor de las 16:30 en el Aeropuerto Internacional Washington Dulles, mientras se aproximaba al edificio, según informó la Autoridad Aeroportuaria Metropolitana de Washington en un comunicado. El muelle es donde el vehículo se detiene para permitir el acceso de los pasajeros a la terminal.

Según las autoridades, los pasajeros que resultaron heridos presentan lesiones que no ponen en peligro su vida y fueron trasladados al hospital por los bomberos.

“El aeropuerto está abierto y funcionando con normalidad”, según el comunicado de la autoridad.

En Dulles hay 19 salones móviles con capacidad para hasta 102 pasajeros, según la página web del aeropuerto. Miden aproximadamente 16,5 metros de largo y 4,9 metros de ancho.