Desde accidentes fatales hasta tiroteos, la región de Washington D.C. registra un fin de semana mortal

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Las autoridades están investigando dos accidentes mortales en los que se vieron involucradas motocicletas y una bicicleta eléctrica, entre otros incidentes fatales.

Ha sido un fin de semana de pesadilla en toda la región, con múltiples informes de accidentes mortales y tiroteos en Washington D.C., Maryland y Virginia, además de una víctima mortal en Delaware con vínculos locales.

Las autoridades están investigando dos accidentes mortales en los que se vieron involucradas motocicletas y una bicicleta eléctrica, entre otros incidentes fatales.

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Maryland

Tres muertos en un accidente aéreo en Bowie

Según la policía, una avioneta monomotor se estrelló cerca de un barrio residencial el sábado por la noche en Bowie, Maryland, dejando tres personas muertas.

Según Elena Russo, portavoz de la Policía Estatal de Maryland, la avioneta Piper Cherokee monomotor se estrelló alrededor de las 23:30 con un piloto y dos pasajeros a bordo. Los tres ocupantes eran hombres. La policía indicó que la identidad de las personas a bordo se mantiene en reserva a la espera de notificar a los familiares.

Según Russo, el avión se dirigía desde Ocean City, Nueva Jersey, al aeródromo del condado de Montgomery en Gaithersburg.

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Accidente de motocicletas en el condado de Montgomery

En Rockville, la policía del condado de Montgomery informó que dos motocicletas Honda viajaban juntas en dirección oeste por Norbeck Road alrededor de la 1:16 de la madrugada del domingo cuando chocaron cerca de Hannans Way. Ambos motociclistas perdieron el control.

Un motociclista fue hallado con heridas graves y declarado muerto en el lugar del accidente. La policía informó que el segundo motociclista permaneció en el lugar y resultó ileso.

La Unidad de Reconstrucción de Accidentes del Condado de Montgomery está investigando el caso. La policía informó que el nombre del hombre fallecido se dará a conocer una vez que se haya notificado a su familia.

Una mujer de la zona de Potomac fue asesinada en Rehoboth Beach.

En Delaware, la policía estatal está investigando un accidente mortal de bicicleta eléctrica en el que se vio involucrada una mujer de Potomac, Maryland.

Según los investigadores, una camioneta GMC Sierra 2500 circulaba hacia el sur por la autopista Coastal Highway en Rehoboth Beach alrededor de las 11:30 de la mañana del sábado cuando un ciclista que también se dirigía hacia el sur por el carril bici designado, invadió los carriles de circulación por razones que aún se están investigando.

La camioneta GMC atropelló la bicicleta eléctrica y a su conductora. La policía informó que la conductora, una mujer de 66 años de Potomac, fue trasladada a un hospital, donde se confirmó su fallecimiento. Su nombre no ha sido revelado.

El conductor, un hombre de 64 años de Perryville, Maryland, resultó ileso. La carretera permaneció cerrada durante aproximadamente dos horas mientras los investigadores trabajaban en el lugar del accidente.

Una mujer muere tras un tiroteo a altas horas de la noche en Capitol Heights.

Una mujer falleció tras un tiroteo ocurrido la noche del viernes en Capitol Heights, Maryland, según informó el Departamento de Policía del Condado de Prince George.

Los agentes respondieron poco después de las 11 de la noche a la cuadra 1400 de Doewood Lane , al sur de Addison Road.

Cuando llegaron los agentes, encontraron a una mujer con una aparente herida de bala. Fue trasladada a un hospital, donde falleció posteriormente.

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Virginia

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Un peatón muere tras un accidente ocurrido a primera hora de la mañana en la autopista GW Parkway.

Según la policía de parques de Estados Unidos, un peatón falleció tras ser atropellado por un vehículo la madrugada del sábado en los carriles en dirección norte de la George Washington Memorial Parkway, cerca de la isla Columbia.

Los agentes acudieron al lugar del accidente alrededor de las 4 de la madrugada tras recibir un aviso de que un hombre adulto había sido atropellado en la autopista.

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Se investiga un accidente automovilístico mortal en el condado de Fairfax.

La policía estatal de Virginia está llevando a cabo una investigación sobre un accidente fatal de un solo vehículo que tuvo lugar en el condado de Fairfax el domingo, poco después de las 2:15 a. m.

Según la policía estatal, el accidente ocurrió en la salida hacia la Ruta 286, en los carriles en dirección norte de la Interestatal 95.

Según las autoridades, el coche, que circulaba a una velocidad elevada no revelada, " se salió de la carretera y chocó contra unos 23 metros de barandilla antes de impactar contra un árbol y caer 15 metros por un terraplén".

En el vehículo viajaban tres personas, dos de las cuales —el conductor y un pasajero— fallecieron en el lugar del accidente. El segundo pasajero fue rescatado del auto por transeúntes, según informó la policía estatal.

La investigación sobre el accidente continúa.

corriente continua

Tres detenidos tras un accidente de tráfico en Washington D.C. en el que falleció un conductor de ciclomotor.

Una persona falleció y tres se encuentran bajo custodia policial después de que un automóvil chocara contra un ciclomotor en el noroeste de Washington D.C. la noche del sábado.

La policía de parques de EE. UU. informó que el incidente comenzó en Rock Creek Parkway en dirección norte alrededor de las 5:40 p. m., donde la policía intentó detener un vehículo robado. El conductor huyó, salió de la autopista y cruzó el puente de Connecticut Avenue.

Cerca de la intersección de Connecticut Avenue y Kalorama Road NW, el automóvil invadió el carril contrario y atropelló a una persona que circulaba en ciclomotor.

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La policía identifica al hombre hallado muerto dentro de un coche.

El sábado, un hombre fue hallado muerto dentro de un automóvil en el sureste de la ciudad y la policía de Washington D.C. está investigando el caso.

Las autoridades informaron que los agentes fueron llamados a la cuadra 1400 de Bruce Place SE alrededor de las 11:50 de la mañana tras el reporte de una persona inconsciente.

Cuando llegaron los agentes, encontraron a Manuel Enrique García Reyes, de 20 años, con una herida de bala dentro de un vehículo. Fue declarado muerto en el lugar.

Según su investigación, la policía determinó que el tiroteo ocurrió en la cuadra 1400 de Shippen Lane SE.

Hasta el momento, no se han producido detenciones.

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Se ruega a cualquier persona que tenga información que llame a la policía al 202-727-9099 o envíe un mensaje de texto con la información al 50411.