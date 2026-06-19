«Dejen los fuegos artificiales a los profesionales», dicen los jefes de bomberos del área de Washington D.C.

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Kauffman afirmó que el Distrito será sede del "espectáculo de fuegos artificiales más espectacular de la historia de nuestra nación" durante el 250 aniversario del país, el 4 de julio

En la academia de formación de bomberos y servicios de emergencia de DC, en el suroeste de la ciudad, todo estaba listo: se realizaría una demostración sobre los peligros de los fuegos artificiales, con dos maniquíes que llevarían bengalas que, al encenderse, les prenderían fuego a la ropa y al cabello.

El mensaje detrás de la manifestación provino del jefe de bomberos y servicios de emergencia de DC, John Donnelly, quien dijo a los periodistas que, dado lo peligrosos que pueden ser los fuegos artificiales, es mejor dejarlos en manos de los profesionales para la próxima celebración del 250 aniversario de la fundación de los Estados Unidos.

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Donnelly afirmó que, como jefe de bomberos, una de las cosas más difíciles de hacer es hablar con las familias afectadas por un trágico incendio provocado por fuegos artificiales.

Jefes de bomberos de toda la región se unieron a Donnelly y al subjefe de bomberos Edward Kauffman, quienes declararon a los periodistas que "las consecuencias de los fuegos artificiales ilegales no son teóricas" y que han visto de primera mano la devastación que pueden causar.

Kauffman explicó que en junio de 2024, los apartamentos Oxford Manor, en el sureste de Washington D.C., se incendiaron después de que un fuego artificial lanzado desde la calle cayera en un balcón del segundo piso.

“El incendio resultante destruyó más de 30 apartamentos y dejó a más de 80 residentes sin hogar”, dijo Kauffman.

A nivel nacional, el jefe de batallón de bomberos del condado de Arlington, Matthew Cobb, dijo que en 2024, los fuegos artificiales estuvieron involucrados en "aproximadamente 14.700 lesiones que requirieron atención en los departamentos de emergencias".

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Cobb añadió que los niños menores de 15 años representan el 32% de las lesiones relacionadas con fuegos artificiales.

Poco más de un tercio de las personas heridas por fuegos artificiales tienen entre 25 y 44 años. Añadió que el 67% de todas las lesiones estimadas relacionadas con fuegos artificiales ocurrieron en hombres.

Al preguntársele por qué mucha gente ignora las normas de seguridad relacionadas con los fuegos artificiales, Connelly dijo que cree que es porque la gente piensa que le pasará a otra persona.

“Todas las personas con las que he hablado que han sufrido lesiones graves, o incluso lesiones leves o un incidente desafortunado… no creían que les pudiera pasar a ellas”. Pero añadió: “Te puede pasar a ti”.

Kauffman afirmó que el Distrito será sede del "espectáculo de fuegos artificiales más espectacular de la historia de nuestra nación" durante el 250 aniversario del país, el 4 de julio.

“Se lanzarán más de 800.000 fuegos artificiales como parte de un espectáculo coordinado sobre el National Mall y el río Potomac”, dijo.

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En sus declaraciones finales antes del espectáculo de fuegos artificiales, Donnelly volvió a recalcar el mensaje: “Vengan a ver fuegos artificiales con los profesionales de sus comunidades. Hay muchas oportunidades. Queremos que estén seguros”.