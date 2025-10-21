DC rechaza el despliegue indefinido de la Guardia Nacional

DC está rechazando lo que sostiene que es un despliegue ilegal e indefinido de tropas de la Guardia Nacional, bajo control federal, en la capital del país.

Los documentos judiciales sugieren que se ha ordenado a las tropas que se preparen para una “presencia persistente a largo plazo” en el Distrito, posiblemente hasta el próximo verano en conjunto con la celebración del “America 250”.

El Fiscal General de DC, Brian Schwalb, presentó el informe complementario el viernes en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Columbia.

Se espera que comparezca ante un juez federal el viernes para pedir al tribunal que emita una orden judicial para detener el despliegue de la Guardia Nacional y restablecer el control local sobre la aplicación de la ley.

El mando federal sobre la Guardia Nacional es inconstitucional, argumenta el documento

Según el informe, el personal de la Guardia Nacional estacionado en todo el Distrito, incluidas las tropas de otros estados, están operando bajo el mando de la Guardia Nacional de DC y el Departamento de Defensa.

Esto se opone a recibir instrucciones de sus respectivos gobernadores o generales.

Según el informe, el mando federal de esas tropas en la milicia estatal viola las Cláusulas de Milicia de la Constitución y los estatutos que rigen a la Guardia Nacional.

Las tropas reportan a un coronel de la Guardia Nacional de DC, quien envía actualizaciones a los funcionarios de fuera del estado.

La presentación argumentó que la participación de la Guardia Nacional en arrestos, patrullajes y ejecuciones de órdenes judiciales viola la ley federal, que restringe la participación militar en la aplicación de la ley civil.

El distrito dice que el despliegue ha tensionado a la policía y amenazado la seguridad pública

DC argumentó que el despliegue de las tropas ha afectado la soberanía del Distrito.

En el informe, el Distrito dijo que el despliegue de tropas está “imponiendo cargas” a DC y “amenazando la seguridad pública”.

En concreto, el informe menciona la presencia de vehículos militares y tropas sin la formación policial habitual. Los peligros que representan los grandes vehículos militares han obligado al Distrito a impartir formación adicional al personal de emergencias para que esté preparado en caso de accidente o incendio vehicular.

Los agentes de policía de DC también se han visto afectados por algunas de esas cargas causadas por “mayores tensiones”, según el expediente.

Las tropas operan como Alguaciles Especiales Adjuntos de EE. UU., lo que les otorga autoridad para hacer cumplir la ley. Si bien no están autorizados para realizar arrestos, el expediente muestra que algunos han participado en arrestos y han recibido capacitación en técnicas de esposamiento, así como en retención de armas y defensa contra derribos.