Abuelo que disparó fatalmente a su esposa mientras dormía se declara culpable de homicidio.

Un hombre de 89 años que disparó a su esposa varias veces a corta distancia mientras ella dormía en un sillón reclinable en su casa del condado de Fairfax, Virginia, y la mató, se declaró culpable el lunes de homicidio involuntario y cargos de armas.

Douglas Sommer enfrenta un total de 15 años de prisión por el asesinato de Marilyn Sommer , quien tenía 87 años al momento de su muerte en febrero. Se declaró culpable de homicidio voluntario y disparo ilegal de arma de fuego, y su sentencia está programada para el 9 de enero.

Según el fiscal del condado de Fairfax, Steve Descano, Douglas tomó su pistola Herstal 1922 calibre .32 y entró en el estudio de su casa en Pennypacker Lane, donde Marilyn dormía en el sillón reclinable. Le apuntó con el arma y apretó el gatillo cinco veces, impactándola varias veces en la cabeza y el pecho, informó la oficina de Descano en un comunicado de prensa.

Cuando llegaron los servicios de emergencia, según la fiscalía, Douglas declaró con calma que había matado a su esposa. Su hija, que se encontraba en casa familiar ayudando a sus padres a mudarse a una residencia de ancianos, declaró posteriormente a la policía que su padre no quería mudarse.

“La larga vida de Marilyn Sommer terminó en su propia casa, a manos de su propio esposo”, declaró Descano en un comunicado de prensa. “Este es un desenlace trágico para toda la familia Sommer”.