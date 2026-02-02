Cierres y retrasos: Washington D. C., Maryland y Virginia

Escuelas Públicas de la Ciudad de Alexandria

Otro el lunes 2/2

El lunes 2 de febrero de 2026, los estudiantes participarán en aprendizaje virtual sincrónico con sus maestros, y el personal trabajará virtualmente para apoyar a nuestros estudiantes. Todos los edificios y oficinas de las Escuelas Públicas de la Ciudad de Alexandria (ACPS) estarán cerrados para el aprendizaje y las actividades presenciales debido a las continuas temperaturas frías, lo que resulta en que las aceras no estén despejadas ni sean seguras para que los estudiantes caminen a la escuela y esperen el autobús escolar. Nuestro objetivo es reabrir las escuelas para la instrucción presencial el martes 3 de febrero de 2026, con un posible retraso de dos horas una vez que hayamos evaluado todas las condiciones. Todo el personal esencial, incluyendo ingenieros de construcción, conserjes, empleados del taller de mantenimiento y personal de seguridad, aún debe presentarse a su lugar de trabajo, si es seguro hacerlo. El resto del personal de instalaciones y operaciones será contactado por su supervisor directo con respecto a sus instrucciones de presentación. Los horarios de clase incluirán instrucción sincrónica a través de Zoom, lo que significa instrucción virtual en vivo con los maestros, así como trabajo independiente. Los maestros también ofrecerán horas de oficina virtuales. Las escuelas comunicarán el horario diario de la campana para la jornada escolar. Por favor, revise la cuenta de Canvas o Clever de su estudiante a más tardar a las 8 a.m. para obtener detalles sobre el horario de su hijo. Además, debido a los cierres de esta semana, la publicación de las calificaciones se retrasará. Cuando se identifique la nueva fecha, se compartirá información con las familias. Los estudiantes de 3.º a 12.º grado deben tener sus Chromebooks en casa. La asistencia se tomará iniciando sesión en Clever y Canvas. No se enseñará contenido nuevo y no se deben asignar calificaciones en los días de aprendizaje virtual. Las familias pueden querer consultar con su proveedor de servicios comunitarios o con Recreación, Parques y Actividades Culturales sobre cualquier cambio en las actividades programadas. Actualización sobre la reapertura de la escuela Para mañana, algunas escuelas en toda la región permanecerán cerradas mientras las comunidades continúan trabajando para volver a la normalidad después de la tormenta invernal del fin de semana pasado y varios días de temperaturas heladas sostenidas. Como saben, las prolongadas condiciones bajo cero han creado desafíos adicionales y han retrasado el proceso de limpieza de las instalaciones escolares. Los equipos han estado trabajando para eliminar lo que comúnmente se conoce como «snowcrete»: capas gruesas y compactadas de nieve y hielo congelados. A diferencia de las nevadas habituales, el hormigón de nieve requiere equipo especializado y tiempo adicional para retirarlo de forma segura. Se espera que mañana sea el primer día con temperaturas por encima del punto de congelación en nueve días, y esperamos que esta mejora en las condiciones permita a los equipos lograr un progreso significativo en la retirada de nieve y hielo en las instalaciones escolares. Gracias por su paciencia durante los últimos días mientras trabajamos para despejar los edificios, pasillos y terrenos escolares para que los estudiantes y el personal puedan regresar de forma segura a las clases presenciales.También seguimos trabajando en estrecha colaboración con la Ciudad de Alexandria para despejar los estacionamientos escolares y las calles aledañas, a fin de garantizar que el personal tenga acceso seguro a los edificios y al estacionamiento mientras nos preparamos para la reapertura. Información sobre la distribución de comidas en caso de mal tiempo. La Oficina de Servicios de Nutrición Escolar de ACPS proporcionará almuerzos para llevar gratuitos a todos los niños menores de 18 años en la Escuela Primaria Charles Barrett y en el campus King Street de la Escuela Secundaria Alexandria City. Se solicita la presencia de los estudiantes al momento de recoger las comidas. Consulte el lugar y los horarios de distribución de comidas a continuación. Escuela Secundaria Alexandria City 3330 King Street – Puerta n.º 34 (frente al garaje) 10:30 a. m. a 12:30 p. m. Escuela Primaria Charles Barrett 1115 Martha Custis Drive – Entrada principal 10:30 a. m. a 12:30 p. m. Información sobre el aprendizaje virtual sincrónico Consulte la siguiente información sobre el aprendizaje virtual sincrónico (a través de Zoom) que es específico para el nivel escolar de su hijo: Escuela primaria (actividades de aprendizaje de los estudiantes) Escuelas/grados PreK-8 Escuelas/grados PreK-5 Escuelas/grados PreK-8 Escuelas/grados 6-8 Escuelas secundarias (escuelas intermedias y secundarias) Instrucción virtual sincrónica de la escuela primaria La instrucción virtual sincrónica incorporará instrucción en vivo con los maestros, así como tiempo para el trabajo independiente, pero no necesitará iniciar sesión en Canvas. Las escuelas comunicarán el horario escolar diario, pero nuestro objetivo es que los estudiantes de PreK-2 participen de dos a tres horas en actividades en el tablero de opciones, y los estudiantes de 3.º a 5.º grado, de cuatro a cinco horas de instrucción sincrónica de contenido básico, que incluye lectoescritura, matemáticas, ciencias/estudios sociales y Encore, así como aprendizaje socioemocional y académico. El tiempo restante incluirá atención independiente a proyectos, tareas, actividades de opción y aplicaciones específicas del contenido. Los estudiantes deberán estar presentes en las lecciones grupales completas del aula, así como en cualquier instrucción en grupos pequeños ofrecida por el personal escolar. El maestro establecerá el horario de atención virtual según sea necesario. Los servicios para estudiantes con discapacidades se brindarán de acuerdo con los requisitos de su plan de educación individualizado (IEP) en un entorno virtual. Además, los maestros de EL brindarán servicios directos para estudiantes de inglés (EL) en un entorno virtual en el aula de educación general o en un bloque de desarrollo del idioma inglés. Instrucción virtual sincrónica escolar para los grados PreK-5 (Jefferson-Houston y Patrick Henry) La instrucción virtual sincrónica incorporará instrucción en vivo con los maestros, así como tiempo para el trabajo independiente. Tenga en cuenta que estos horarios son generales y pueden ajustarse según el programa educativo de cada escuela. Los maestros proporcionarán horarios personalizados según sea necesario. Las escuelas comunicarán el horario de timbre diario, pero nuestro objetivo es que los estudiantes de PreK-2 participen de dos a tres horas en actividades del tablero de opciones, y los estudiantes de 3.º a 5.º grado, de cuatro a cinco horas de instrucción sincrónica de contenido básico.incluyendo alfabetización, matemáticas, ciencias/estudios sociales y Encore. El tiempo restante incluirá atención independiente a proyectos, tareas, actividades de elección y aplicaciones específicas del contenido. Los estudiantes deberán estar presentes para las lecciones en el aula con todo el grupo, así como para cualquier instrucción en grupos pequeños ofrecida por el personal de la escuela. El maestro establecerá el horario de oficina según sea necesario. Los servicios para estudiantes con discapacidades se cumplirán de acuerdo con los requisitos de su plan de educación individualizado (IEP) en un entorno virtual. Además, los maestros de EL proporcionarán servicios directos para estudiantes de inglés (EL) en un entorno virtual en el aula de educación general o en un bloque de desarrollo del idioma inglés. Instrucción virtual sincrónica escolar PreK-8 para los grados 6-8 (Jefferson-Houston y Patrick Henry) La instrucción virtual sincrónica incorporará instrucción en vivo con los maestros, así como tiempo para el trabajo independiente. Tenga en cuenta que estos son horarios generales que pueden ajustarse según el programa de instrucción de cada escuela. Los maestros proporcionarán horarios personalizados según sea necesario. Después de la instrucción en todo el grupo, los estudiantes pasan al trabajo independiente asincrónico durante el resto del período de clase. Las escuelas comunicarán el horario de timbre diario para la jornada escolar. Los estudiantes pueden acceder al enlace de Zoom para instrucción sincrónica y horas de oficina desde la página de Canvas de cada maestro. Los servicios para estudiantes con discapacidades se brindarán de acuerdo con los requisitos de su plan de educación individualizado (IEP) en un entorno virtual. Además, los maestros de EL proporcionarán servicios directos para estudiantes de inglés (EL) en un entorno virtual en el aula de educación general o en un curso de desarrollo del idioma inglés. Instrucción virtual sincrónica para escuelas secundarias (escuelas intermedias y preparatorias) La instrucción virtual sincrónica incorporará instrucción en vivo con maestros, así como tiempo para trabajo independiente. Cada escuela seguirá su horario de timbre diario, que incluye cuatro bloques por día. Los estudiantes deben acceder a la página de Canvas de sus maestros para el horario diario. La hora del almuerzo seguirá siendo la misma. El modelo de instrucción durante el bloque de instrucción consistirá en 45 minutos de instrucción sincrónica en grupo completo con el maestro. Después de la instrucción en grupo completo, los estudiantes pasan al trabajo independiente asincrónico durante el resto del bloque de aprendizaje. Los estudiantes pueden acceder al enlace de Zoom para instrucción sincrónica y horas de oficina desde la página de Canvas de cada maestro. 