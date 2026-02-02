Cierres y retrasos: Washington D. C., Maryland y Virginia
Virginia
|Nombre de la organización
|Estado
|Escuelas Públicas de la Ciudad de Alexandria
|Otro el lunes 2/2
El lunes 2 de febrero de 2026, los estudiantes participarán en aprendizaje virtual sincrónico con sus maestros, y el personal trabajará virtualmente para apoyar a nuestros estudiantes. Todos los edificios y oficinas de las Escuelas Públicas de la Ciudad de Alexandria (ACPS) estarán cerrados para el aprendizaje y las actividades presenciales debido a las continuas temperaturas frías, lo que resulta en que las aceras no estén despejadas ni sean seguras para que los estudiantes caminen a la escuela y esperen el autobús escolar. Nuestro objetivo es reabrir las escuelas para la instrucción presencial el martes 3 de febrero de 2026, con un posible retraso de dos horas una vez que hayamos evaluado todas las condiciones. Todo el personal esencial, incluyendo ingenieros de construcción, conserjes, empleados del taller de mantenimiento y personal de seguridad, aún debe presentarse a su lugar de trabajo, si es seguro hacerlo. El resto del personal de instalaciones y operaciones será contactado por su supervisor directo con respecto a sus instrucciones de presentación. Los horarios de clase incluirán instrucción sincrónica a través de Zoom, lo que significa instrucción virtual en vivo con los maestros, así como trabajo independiente. Los maestros también ofrecerán horas de oficina virtuales. Las escuelas comunicarán el horario diario de la campana para la jornada escolar. Por favor, revise la cuenta de Canvas o Clever de su estudiante a más tardar a las 8 a.m. para obtener detalles sobre el horario de su hijo. Además, debido a los cierres de esta semana, la publicación de las calificaciones se retrasará. Cuando se identifique la nueva fecha, se compartirá información con las familias. Los estudiantes de 3.º a 12.º grado deben tener sus Chromebooks en casa. La asistencia se tomará iniciando sesión en Clever y Canvas. No se enseñará contenido nuevo y no se deben asignar calificaciones en los días de aprendizaje virtual. Las familias pueden querer consultar con su proveedor de servicios comunitarios o con Recreación, Parques y Actividades Culturales sobre cualquier cambio en las actividades programadas. Actualización sobre la reapertura de la escuela Para mañana, algunas escuelas en toda la región permanecerán cerradas mientras las comunidades continúan trabajando para volver a la normalidad después de la tormenta invernal del fin de semana pasado y varios días de temperaturas heladas sostenidas. Como saben, las prolongadas condiciones bajo cero han creado desafíos adicionales y han retrasado el proceso de limpieza de las instalaciones escolares. Los equipos han estado trabajando para eliminar lo que comúnmente se conoce como «snowcrete»: capas gruesas y compactadas de nieve y hielo congelados. A diferencia de las nevadas habituales, el hormigón de nieve requiere equipo especializado y tiempo adicional para retirarlo de forma segura. Se espera que mañana sea el primer día con temperaturas por encima del punto de congelación en nueve días, y esperamos que esta mejora en las condiciones permita a los equipos lograr un progreso significativo en la retirada de nieve y hielo en las instalaciones escolares. Gracias por su paciencia durante los últimos días mientras trabajamos para despejar los edificios, pasillos y terrenos escolares para que los estudiantes y el personal puedan regresar de forma segura a las clases presenciales.También seguimos trabajando en estrecha colaboración con la Ciudad de Alexandria para despejar los estacionamientos escolares y las calles aledañas, a fin de garantizar que el personal tenga acceso seguro a los edificios y al estacionamiento mientras nos preparamos para la reapertura. Información sobre la distribución de comidas en caso de mal tiempo. La Oficina de Servicios de Nutrición Escolar de ACPS proporcionará almuerzos para llevar gratuitos a todos los niños menores de 18 años en la Escuela Primaria Charles Barrett y en el campus King Street de la Escuela Secundaria Alexandria City. Se solicita la presencia de los estudiantes al momento de recoger las comidas. Consulte el lugar y los horarios de distribución de comidas a continuación. Escuela Secundaria Alexandria City 3330 King Street – Puerta n.º 34 (frente al garaje) 10:30 a. m. a 12:30 p. m. Escuela Primaria Charles Barrett 1115 Martha Custis Drive – Entrada principal 10:30 a. m. a 12:30 p. m. Información sobre el aprendizaje virtual sincrónico Consulte la siguiente información sobre el aprendizaje virtual sincrónico (a través de Zoom) que es específico para el nivel escolar de su hijo: Escuela primaria (actividades de aprendizaje de los estudiantes) Escuelas/grados PreK-8 Escuelas/grados PreK-5 Escuelas/grados PreK-8 Escuelas/grados 6-8 Escuelas secundarias (escuelas intermedias y secundarias) Instrucción virtual sincrónica de la escuela primaria La instrucción virtual sincrónica incorporará instrucción en vivo con los maestros, así como tiempo para el trabajo independiente, pero no necesitará iniciar sesión en Canvas. Las escuelas comunicarán el horario escolar diario, pero nuestro objetivo es que los estudiantes de PreK-2 participen de dos a tres horas en actividades en el tablero de opciones, y los estudiantes de 3.º a 5.º grado, de cuatro a cinco horas de instrucción sincrónica de contenido básico, que incluye lectoescritura, matemáticas, ciencias/estudios sociales y Encore, así como aprendizaje socioemocional y académico. El tiempo restante incluirá atención independiente a proyectos, tareas, actividades de opción y aplicaciones específicas del contenido. Los estudiantes deberán estar presentes en las lecciones grupales completas del aula, así como en cualquier instrucción en grupos pequeños ofrecida por el personal escolar. El maestro establecerá el horario de atención virtual según sea necesario. Los servicios para estudiantes con discapacidades se brindarán de acuerdo con los requisitos de su plan de educación individualizado (IEP) en un entorno virtual. Además, los maestros de EL brindarán servicios directos para estudiantes de inglés (EL) en un entorno virtual en el aula de educación general o en un bloque de desarrollo del idioma inglés. Instrucción virtual sincrónica escolar para los grados PreK-5 (Jefferson-Houston y Patrick Henry) La instrucción virtual sincrónica incorporará instrucción en vivo con los maestros, así como tiempo para el trabajo independiente. Tenga en cuenta que estos horarios son generales y pueden ajustarse según el programa educativo de cada escuela. Los maestros proporcionarán horarios personalizados según sea necesario. Las escuelas comunicarán el horario de timbre diario, pero nuestro objetivo es que los estudiantes de PreK-2 participen de dos a tres horas en actividades del tablero de opciones, y los estudiantes de 3.º a 5.º grado, de cuatro a cinco horas de instrucción sincrónica de contenido básico.incluyendo alfabetización, matemáticas, ciencias/estudios sociales y Encore. El tiempo restante incluirá atención independiente a proyectos, tareas, actividades de elección y aplicaciones específicas del contenido. Los estudiantes deberán estar presentes para las lecciones en el aula con todo el grupo, así como para cualquier instrucción en grupos pequeños ofrecida por el personal de la escuela. El maestro establecerá el horario de oficina según sea necesario. Los servicios para estudiantes con discapacidades se cumplirán de acuerdo con los requisitos de su plan de educación individualizado (IEP) en un entorno virtual. Además, los maestros de EL proporcionarán servicios directos para estudiantes de inglés (EL) en un entorno virtual en el aula de educación general o en un bloque de desarrollo del idioma inglés. Instrucción virtual sincrónica escolar PreK-8 para los grados 6-8 (Jefferson-Houston y Patrick Henry) La instrucción virtual sincrónica incorporará instrucción en vivo con los maestros, así como tiempo para el trabajo independiente. Tenga en cuenta que estos son horarios generales que pueden ajustarse según el programa de instrucción de cada escuela. Los maestros proporcionarán horarios personalizados según sea necesario. Después de la instrucción en todo el grupo, los estudiantes pasan al trabajo independiente asincrónico durante el resto del período de clase. Las escuelas comunicarán el horario de timbre diario para la jornada escolar. Los estudiantes pueden acceder al enlace de Zoom para instrucción sincrónica y horas de oficina desde la página de Canvas de cada maestro. Los servicios para estudiantes con discapacidades se brindarán de acuerdo con los requisitos de su plan de educación individualizado (IEP) en un entorno virtual. Además, los maestros de EL proporcionarán servicios directos para estudiantes de inglés (EL) en un entorno virtual en el aula de educación general o en un curso de desarrollo del idioma inglés. Instrucción virtual sincrónica para escuelas secundarias (escuelas intermedias y preparatorias) La instrucción virtual sincrónica incorporará instrucción en vivo con maestros, así como tiempo para trabajo independiente. Cada escuela seguirá su horario de timbre diario, que incluye cuatro bloques por día. Los estudiantes deben acceder a la página de Canvas de sus maestros para el horario diario. La hora del almuerzo seguirá siendo la misma. El modelo de instrucción durante el bloque de instrucción consistirá en 45 minutos de instrucción sincrónica en grupo completo con el maestro. Después de la instrucción en grupo completo, los estudiantes pasan al trabajo independiente asincrónico durante el resto del bloque de aprendizaje. Los estudiantes pueden acceder al enlace de Zoom para instrucción sincrónica y horas de oficina desde la página de Canvas de cada maestro. Los servicios para estudiantes con discapacidad se brindarán de acuerdo con los requisitos de su Plan Educativo Individualizado (PEI) en un entorno virtual. Además, los servicios directos para estudiantes de inglés (EL) en un entorno virtual serán proporcionados por maestros de EL en el aula de educación general o en un curso de desarrollo del idioma inglés.El tiempo restante incluirá atención independiente a proyectos, tareas, actividades de elección y aplicaciones específicas del contenido. Los estudiantes deberán estar presentes para las lecciones en el aula con todo el grupo, así como para cualquier instrucción en grupos pequeños ofrecida por el personal de la escuela. El maestro establecerá el horario de oficina según sea necesario. Los servicios para estudiantes con discapacidades se cumplirán de acuerdo con los requisitos de su plan de educación individualizado (IEP) en un entorno virtual. Además, los maestros de EL proporcionarán servicios directos para estudiantes de inglés (EL) en un entorno virtual en el aula de educación general o en un bloque de desarrollo del idioma inglés. Instrucción virtual sincrónica escolar de PreK-8 para los grados 6-8 (Jefferson-Houston y Patrick Henry) La instrucción virtual sincrónica incorporará instrucción en vivo con los maestros, así como tiempo para el trabajo independiente. Tenga en cuenta que estos son horarios generales que pueden ajustarse según el programa de instrucción de cada escuela. Los maestros proporcionarán horarios personalizados según sea necesario. Después de la instrucción en todo el grupo, los estudiantes pasan al trabajo independiente asincrónico durante el resto del período de clase. Las escuelas comunicarán el horario de timbre diario para la jornada escolar. Los estudiantes pueden acceder al enlace de Zoom para instrucción sincrónica y horas de oficina desde la página de Canvas de cada maestro. Los servicios para estudiantes con discapacidades se cumplirán de acuerdo con los requisitos de su plan de educación individualizado (IEP) en un entorno virtual. Además, los servicios directos para estudiantes de inglés (EL) en un entorno virtual serán proporcionados por maestros de EL en el aula de educación general o en un curso de desarrollo del idioma inglés. Instrucción virtual sincrónica de la escuela secundaria (escuelas intermedias y secundarias) La instrucción virtual sincrónica incorporará instrucción en vivo con maestros, así como tiempo para trabajo independiente. Cada escuela seguirá su horario de timbre diario, que incluye cuatro bloques por día. Los estudiantes deben acceder a la página de Canvas de sus maestros para el horario diario. La hora del almuerzo seguirá siendo la misma. El modelo de instrucción durante el bloque de instrucción consistirá en 45 minutos de instrucción sincrónica de todo el grupo con el maestro. Después de la instrucción de todo el grupo, los estudiantes pasan al trabajo independiente asincrónico durante el resto del bloque de aprendizaje. Los estudiantes pueden acceder al enlace de Zoom para instrucción sincrónica y horas de oficina desde la página de Canvas de cada maestro. Los servicios para estudiantes con discapacidad se brindarán de acuerdo con los requisitos de su Plan Educativo Individualizado (PEI) en un entorno virtual. Además, los servicios directos para estudiantes de inglés (EL) en un entorno virtual serán proporcionados por maestros de EL en el aula de educación general o en un curso de desarrollo del idioma inglés.El tiempo restante incluirá atención independiente a proyectos, tareas, actividades de elección y aplicaciones específicas del contenido. Los estudiantes deberán estar presentes para las lecciones en el aula con todo el grupo, así como para cualquier instrucción en grupos pequeños ofrecida por el personal de la escuela. El maestro establecerá el horario de oficina según sea necesario. Los servicios para estudiantes con discapacidades se cumplirán de acuerdo con los requisitos de su plan de educación individualizado (IEP) en un entorno virtual. Además, los maestros de EL proporcionarán servicios directos para estudiantes de inglés (EL) en un entorno virtual en el aula de educación general o en un bloque de desarrollo del idioma inglés. Instrucción virtual sincrónica escolar de PreK-8 para los grados 6-8 (Jefferson-Houston y Patrick Henry) La instrucción virtual sincrónica incorporará instrucción en vivo con los maestros, así como tiempo para el trabajo independiente. Tenga en cuenta que estos son horarios generales que pueden ajustarse según el programa de instrucción de cada escuela. Los maestros proporcionarán horarios personalizados según sea necesario. Después de la instrucción en todo el grupo, los estudiantes pasan al trabajo independiente asincrónico durante el resto del período de clase. Las escuelas comunicarán el horario de timbre diario para la jornada escolar. Los estudiantes pueden acceder al enlace de Zoom para instrucción sincrónica y horas de oficina desde la página de Canvas de cada maestro. Los servicios para estudiantes con discapacidades se cumplirán de acuerdo con los requisitos de su plan de educación individualizado (IEP) en un entorno virtual. Además, los servicios directos para estudiantes de inglés (EL) en un entorno virtual serán proporcionados por maestros de EL en el aula de educación general o en un curso de desarrollo del idioma inglés. Instrucción virtual sincrónica de la escuela secundaria (escuelas intermedias y secundarias) La instrucción virtual sincrónica incorporará instrucción en vivo con maestros, así como tiempo para trabajo independiente. Cada escuela seguirá su horario de timbre diario, que incluye cuatro bloques por día. Los estudiantes deben acceder a la página de Canvas de sus maestros para el horario diario. La hora del almuerzo seguirá siendo la misma. El modelo de instrucción durante el bloque de instrucción consistirá en 45 minutos de instrucción sincrónica de todo el grupo con el maestro. Después de la instrucción de todo el grupo, los estudiantes pasan al trabajo independiente asincrónico durante el resto del bloque de aprendizaje. Los estudiantes pueden acceder al enlace de Zoom para instrucción sincrónica y horas de oficina desde la página de Canvas de cada maestro. Los servicios para estudiantes con discapacidad se brindarán de acuerdo con los requisitos de su Plan Educativo Individualizado (PEI) en un entorno virtual. Además, los servicios directos para estudiantes de inglés (EL) en un entorno virtual serán proporcionados por maestros de EL en el aula de educación general o en un curso de desarrollo del idioma inglés.Los estudiantes deberán estar presentes para las lecciones en grupo completo en el aula, así como para cualquier instrucción en grupos pequeños ofrecida por el personal de la escuela. El maestro establecerá el horario de atención según sea necesario. Los servicios para estudiantes con discapacidades se brindarán de acuerdo con los requisitos de su plan de educación individualizado (IEP) en un entorno virtual. Además, los maestros de EL proporcionarán servicios directos para estudiantes de inglés (EL) en un entorno virtual en el aula de educación general o en un bloque de desarrollo del idioma inglés. Instrucción virtual sincrónica escolar para PreK-8 grados 6-8 (Jefferson-Houston y Patrick Henry) La instrucción virtual sincrónica incorporará instrucción en vivo con los maestros, así como tiempo para trabajo independiente. Tenga en cuenta que estos son horarios generales que pueden ajustarse según el programa de instrucción individual de la escuela. Los maestros proporcionarán horarios personalizados según sea necesario. Después de la instrucción en grupo completo, los estudiantes pasan al trabajo independiente asincrónico durante el resto del período de clase. Las escuelas comunicarán el horario de timbre diario para la jornada escolar. Los estudiantes pueden acceder al enlace de Zoom para instrucción sincrónica y horario de atención desde la página de Canvas de cada maestro. Los servicios para estudiantes con discapacidades se brindarán de acuerdo con los requisitos de su plan de educación individualizado (IEP) en un entorno virtual. Además, los maestros de EL brindarán servicios directos para estudiantes de inglés (EL) en un entorno virtual en el aula de educación general o en un curso de desarrollo del idioma inglés. Instrucción virtual sincrónica para escuelas secundarias (escuelas intermedias y preparatorias) La instrucción virtual sincrónica incorporará instrucción en vivo con los maestros, así como tiempo para trabajo independiente. Cada escuela seguirá su horario de timbre diario, que incluye cuatro bloques por día. Los estudiantes deben acceder a la página de Canvas de sus maestros para ver el horario diario. La hora del almuerzo seguirá siendo la misma. El modelo de instrucción durante el bloque de instrucción consistirá en 45 minutos de instrucción sincrónica en grupo completo con el maestro. Después de la instrucción en grupo completo, los estudiantes pasan al trabajo independiente asincrónico durante el resto del bloque de aprendizaje. Los estudiantes pueden acceder al enlace de Zoom para instrucción sincrónica y horas de oficina desde la página de Canvas de cada maestro. Los servicios para estudiantes con discapacidades se brindarán de acuerdo con los requisitos de su plan de educación individualizado (IEP) en un entorno virtual. Además, los maestros de EL brindarán servicios directos para estudiantes de inglés (EL) en un entorno virtual en el aula de educación general o en un curso de desarrollo del idioma inglés.Los estudiantes deberán estar presentes para las lecciones en grupo completo en el aula, así como para cualquier instrucción en grupos pequeños ofrecida por el personal de la escuela. El maestro establecerá el horario de atención según sea necesario. Los servicios para estudiantes con discapacidades se brindarán de acuerdo con los requisitos de su plan de educación individualizado (IEP) en un entorno virtual. Además, los maestros de EL proporcionarán servicios directos para estudiantes de inglés (EL) en un entorno virtual en el aula de educación general o en un bloque de desarrollo del idioma inglés. Instrucción virtual sincrónica escolar para PreK-8 grados 6-8 (Jefferson-Houston y Patrick Henry) La instrucción virtual sincrónica incorporará instrucción en vivo con los maestros, así como tiempo para trabajo independiente. Tenga en cuenta que estos son horarios generales que pueden ajustarse según el programa de instrucción individual de la escuela. Los maestros proporcionarán horarios personalizados según sea necesario. Después de la instrucción en grupo completo, los estudiantes pasan al trabajo independiente asincrónico durante el resto del período de clase. Las escuelas comunicarán el horario de timbre diario para la jornada escolar. Los estudiantes pueden acceder al enlace de Zoom para instrucción sincrónica y horario de atención desde la página de Canvas de cada maestro. Los servicios para estudiantes con discapacidades se brindarán de acuerdo con los requisitos de su plan de educación individualizado (IEP) en un entorno virtual. Además, los maestros de EL brindarán servicios directos para estudiantes de inglés (EL) en un entorno virtual en el aula de educación general o en un curso de desarrollo del idioma inglés. Instrucción virtual sincrónica para escuelas secundarias (escuelas intermedias y preparatorias) La instrucción virtual sincrónica incorporará instrucción en vivo con los maestros, así como tiempo para trabajo independiente. Cada escuela seguirá su horario de timbre diario, que incluye cuatro bloques por día. Los estudiantes deben acceder a la página de Canvas de sus maestros para ver el horario diario. La hora del almuerzo seguirá siendo la misma. El modelo de instrucción durante el bloque de instrucción consistirá en 45 minutos de instrucción sincrónica en grupo completo con el maestro. Después de la instrucción en grupo completo, los estudiantes pasan al trabajo independiente asincrónico durante el resto del bloque de aprendizaje. Los estudiantes pueden acceder al enlace de Zoom para instrucción sincrónica y horas de oficina desde la página de Canvas de cada maestro. Los servicios para estudiantes con discapacidades se brindarán de acuerdo con los requisitos de su plan de educación individualizado (IEP) en un entorno virtual. Además, los maestros de EL brindarán servicios directos para estudiantes de inglés (EL) en un entorno virtual en el aula de educación general o en un curso de desarrollo del idioma inglés.Los servicios para estudiantes con discapacidades se brindarán de acuerdo con los requisitos de su plan de educación individualizado (IEP) en un entorno virtual. Además, los maestros de EL brindarán servicios directos para estudiantes de inglés (EL) en un entorno virtual en el aula de educación general o en un bloque de desarrollo del idioma inglés. Instrucción virtual sincrónica escolar para los grados PreK-8 (Jefferson-Houston y Patrick Henry) La instrucción virtual sincrónica incorporará instrucción en vivo con los maestros, así como tiempo para trabajo independiente. Tenga en cuenta que estos son horarios generales que pueden ajustarse según el programa de instrucción de cada escuela. Los maestros proporcionarán horarios personalizados según sea necesario. Después de la instrucción en grupo completo, los estudiantes pasan al trabajo independiente asincrónico por el resto del período de clase. Las escuelas comunicarán el horario de timbre diario para la jornada escolar. Los estudiantes pueden acceder al enlace de Zoom para instrucción sincrónica y horas de oficina desde la página de Canvas de cada maestro. Los servicios para estudiantes con discapacidades se brindarán de acuerdo con los requisitos de su plan de educación individualizado (IEP) en un entorno virtual. Además, los servicios directos para estudiantes de inglés (EL) en un entorno virtual serán proporcionados por maestros de EL en el aula de educación general o en un curso de desarrollo del idioma inglés. Instrucción virtual sincrónica de la escuela secundaria (escuelas intermedias y secundarias) La instrucción virtual sincrónica incorporará instrucción en vivo con maestros, así como tiempo para trabajo independiente. Cada escuela seguirá su horario de timbre diario, que incluye cuatro bloques por día. Los estudiantes deben acceder a la página de Canvas de sus maestros para el horario diario. La hora del almuerzo seguirá siendo la misma. El modelo de instrucción durante el bloque de instrucción consistirá en 45 minutos de instrucción sincrónica en grupo completo con el maestro. Después de la instrucción en grupo completo, los estudiantes pasan al trabajo independiente asincrónico para el resto del bloque de aprendizaje. Los estudiantes pueden acceder al enlace de Zoom para instrucción sincrónica y horas de oficina desde la página de Canvas de cada maestro. Los servicios para estudiantes con discapacidades se cumplirán de acuerdo con los requisitos de su plan de educación individualizado (IEP) en un entorno virtual. Además, los servicios directos para estudiantes de inglés (EL) en un entorno virtual serán proporcionados por maestros de EL en el aula de educación general o en un curso de desarrollo del idioma inglés.Los servicios para estudiantes con discapacidades se brindarán de acuerdo con los requisitos de su plan de educación individualizado (IEP) en un entorno virtual. Además, los maestros de EL brindarán servicios directos para estudiantes de inglés (EL) en un entorno virtual en el aula de educación general o en un bloque de desarrollo del idioma inglés. Instrucción virtual sincrónica escolar para los grados PreK-8 (Jefferson-Houston y Patrick Henry) La instrucción virtual sincrónica incorporará instrucción en vivo con los maestros, así como tiempo para trabajo independiente. Tenga en cuenta que estos son horarios generales que pueden ajustarse según el programa de instrucción de cada escuela. Los maestros proporcionarán horarios personalizados según sea necesario. Después de la instrucción en grupo completo, los estudiantes pasan al trabajo independiente asincrónico por el resto del período de clase. Las escuelas comunicarán el horario de timbre diario para la jornada escolar. Los estudiantes pueden acceder al enlace de Zoom para instrucción sincrónica y horas de oficina desde la página de Canvas de cada maestro. Los servicios para estudiantes con discapacidades se brindarán de acuerdo con los requisitos de su plan de educación individualizado (IEP) en un entorno virtual. Además, los servicios directos para estudiantes de inglés (EL) en un entorno virtual serán proporcionados por maestros de EL en el aula de educación general o en un curso de desarrollo del idioma inglés. Instrucción virtual sincrónica de la escuela secundaria (escuelas intermedias y secundarias) La instrucción virtual sincrónica incorporará instrucción en vivo con maestros, así como tiempo para trabajo independiente. Cada escuela seguirá su horario de timbre diario, que incluye cuatro bloques por día. Los estudiantes deben acceder a la página de Canvas de sus maestros para el horario diario. La hora del almuerzo seguirá siendo la misma. El modelo de instrucción durante el bloque de instrucción consistirá en 45 minutos de instrucción sincrónica en grupo completo con el maestro. Después de la instrucción en grupo completo, los estudiantes pasan al trabajo independiente asincrónico para el resto del bloque de aprendizaje. Los estudiantes pueden acceder al enlace de Zoom para instrucción sincrónica y horas de oficina desde la página de Canvas de cada maestro. Los servicios para estudiantes con discapacidades se cumplirán de acuerdo con los requisitos de su plan de educación individualizado (IEP) en un entorno virtual. Además, los servicios directos para estudiantes de inglés (EL) en un entorno virtual serán proporcionados por maestros de EL en el aula de educación general o en un curso de desarrollo del idioma inglés.Tenga en cuenta que estos son horarios generales que pueden ajustarse según el programa de instrucción de cada escuela. Los maestros proporcionarán horarios personalizados según sea necesario. Después de la instrucción en grupo completo, los estudiantes pasan al trabajo independiente asincrónico durante el resto del período de clase. Las escuelas comunicarán el horario de timbre diario para el día escolar. Los estudiantes pueden acceder al enlace de Zoom para instrucción sincrónica y horas de oficina desde la página de Canvas de cada maestro. Los servicios para estudiantes con discapacidades se cumplirán de acuerdo con los requisitos de su plan de educación individualizado (IEP) en un entorno virtual. Además, los servicios directos para estudiantes de inglés (EL) en un entorno virtual serán proporcionados por maestros de EL en el aula de educación general o en un curso de desarrollo del idioma inglés. Instrucción virtual sincrónica de la escuela secundaria (escuelas intermedias y secundarias) La instrucción virtual sincrónica incorporará instrucción en vivo con maestros, así como tiempo para trabajo independiente. Cada escuela seguirá su horario de timbre diario, que incluye cuatro bloques por día. Los estudiantes deben acceder a la página de Canvas de sus maestros para el horario diario. La hora del almuerzo seguirá siendo la misma. El modelo de instrucción durante el bloque de aprendizaje consistirá en 45 minutos de instrucción sincrónica en grupo completo con el docente. Después de la instrucción en grupo completo, los estudiantes pasarán al trabajo independiente asincrónico durante el resto del bloque de aprendizaje. Los estudiantes pueden acceder al enlace de Zoom para la instrucción sincrónica y el horario de atención desde la página de Canvas de cada docente. Los servicios para estudiantes con discapacidades se brindarán de acuerdo con los requisitos de su Plan de Educación Individualizado (PEI) en un entorno virtual. Además, los docentes de EL brindarán servicios directos para estudiantes de inglés (EL) en un entorno virtual en el aula de educación general o en un curso de desarrollo del idioma inglés.Tenga en cuenta que estos son horarios generales que pueden ajustarse según el programa de instrucción de cada escuela. Los maestros proporcionarán horarios personalizados según sea necesario. Después de la instrucción en grupo completo, los estudiantes pasan al trabajo independiente asincrónico durante el resto del período de clase. Las escuelas comunicarán el horario de timbre diario para el día escolar. Los estudiantes pueden acceder al enlace de Zoom para instrucción sincrónica y horas de oficina desde la página de Canvas de cada maestro. Los servicios para estudiantes con discapacidades se cumplirán de acuerdo con los requisitos de su plan de educación individualizado (IEP) en un entorno virtual. Además, los servicios directos para estudiantes de inglés (EL) en un entorno virtual serán proporcionados por maestros de EL en el aula de educación general o en un curso de desarrollo del idioma inglés. Instrucción virtual sincrónica de la escuela secundaria (escuelas intermedias y secundarias) La instrucción virtual sincrónica incorporará instrucción en vivo con maestros, así como tiempo para trabajo independiente. Cada escuela seguirá su horario de timbre diario, que incluye cuatro bloques por día. Los estudiantes deben acceder a la página de Canvas de sus maestros para el horario diario. La hora del almuerzo seguirá siendo la misma. El modelo de instrucción durante el bloque de aprendizaje consistirá en 45 minutos de instrucción sincrónica en grupo completo con el docente. Después de la instrucción en grupo completo, los estudiantes pasarán al trabajo independiente asincrónico durante el resto del bloque de aprendizaje. Los estudiantes pueden acceder al enlace de Zoom para la instrucción sincrónica y el horario de atención desde la página de Canvas de cada docente. Los servicios para estudiantes con discapacidades se brindarán de acuerdo con los requisitos de su Plan de Educación Individualizado (PEI) en un entorno virtual. Además, los docentes de EL brindarán servicios directos para estudiantes de inglés (EL) en un entorno virtual en el aula de educación general o en un curso de desarrollo del idioma inglés.Cada escuela seguirá su horario de clases diario, que incluye cuatro bloques por día. Los estudiantes deben acceder a la página de Canvas de su maestro para ver el horario diario. La hora del almuerzo se mantendrá igual. El modelo de instrucción durante el bloque de instrucción consistirá en 45 minutos de instrucción sincrónica en grupo completo con el maestro. Después de la instrucción en grupo completo, los estudiantes pasarán al trabajo independiente asincrónico durante el resto del bloque de aprendizaje. Los estudiantes pueden acceder al enlace de Zoom para instrucción sincrónica y horas de oficina desde la página de Canvas de cada maestro. Los servicios para estudiantes con discapacidades se brindarán de acuerdo con los requisitos de su plan de educación individualizado (IEP) en un entorno virtual. Además, los maestros de EL brindarán servicios directos para estudiantes de inglés (EL) en un entorno virtual en el aula de educación general o en un curso de desarrollo del idioma inglés.Cada escuela seguirá su horario de clases diario, que incluye cuatro bloques por día. Los estudiantes deben acceder a la página de Canvas de su maestro para ver el horario diario. La hora del almuerzo se mantendrá igual. El modelo de instrucción durante el bloque de instrucción consistirá en 45 minutos de instrucción sincrónica en grupo completo con el maestro. Después de la instrucción en grupo completo, los estudiantes pasarán al trabajo independiente asincrónico durante el resto del bloque de aprendizaje. Los estudiantes pueden acceder al enlace de Zoom para instrucción sincrónica y horas de oficina desde la página de Canvas de cada maestro. Los servicios para estudiantes con discapacidades se brindarán de acuerdo con los requisitos de su plan de educación individualizado (IEP) en un entorno virtual. Además, los maestros de EL brindarán servicios directos para estudiantes de inglés (EL) en un entorno virtual en el aula de educación general o en un curso de desarrollo del idioma inglés.
|Escuelas públicas del condado de Culpeper
|Otro desde el viernes 30/1 hasta el domingo 1/2
Actualización de actividades del fin de semana: Todas las actividades de CCPS programadas hasta el domingo 1 de febrero de 2026 están canceladas.
|Escuelas públicas del condado de Culpeper
|Retraso de 2 horas el lunes 2/2
El personal esencial y los conserjes se presentan a tiempo, los empleados con 12 meses de antigüedad se presentan con una hora de retraso.
|Escuelas públicas del condado de Fairfax
|Otro el lunes 2/2
Las Escuelas Públicas del Condado de Fairfax no tendrán clases mañana, lunes 2 de febrero de 2026. Los edificios escolares y las oficinas abrirán a tiempo para el personal de 12 meses. Los centros de Cuidado de Niños en Edad Escolar (SACC) y Beyond the Bell (BTB) estarán abiertos. Los terrenos escolares están cerrados y las siguientes actividades en las escuelas están canceladas: Excursiones. Programas extracurriculares de la escuela secundaria. Cursos de aprendizaje y capacitación profesional. Escuela Secundaria para Adultos y GED. Clases de Educación para Adultos y Comunidad (ACE). Instrucción en el hogar. Las familias y el personal pueden consultar los Recursos del Clima en el sitio web de FCPS para obtener detalles adicionales sobre los recursos comunitarios durante y después de las tormentas de invierno. Anticipamos que la coordinación con nuestros socios del condado y del estado nos permitirá reabrir el martes con un retraso de dos horas. Les actualizaremos sobre el estado del martes mañana.
|Escuelas públicas de la ciudad de Falls Church
|Retraso de 2 horas el lunes 2/2
La guardería abre a las 9:00 a. m. No se aceptan visitas sin cita previa
|Escuelas públicas del condado de Fauquier
|Otros desde el viernes 30/1 al domingo 1/2
Todas las actividades programadas en las Escuelas Públicas del Condado de Fauquier o en las instalaciones escolares para este fin de semana, 31 de enero y 1 de febrero, están canceladas debido a las inclemencias del tiempo.
|Escuelas públicas del condado de Fauquier
|Cerrado el lunes 2/2.
Código Naranja. Informe esencial a tiempo.
|Escuelas públicas de la ciudad de Fredericksburg
|Cerrado el lunes 2/2
Código Azul – Día de aprendizaje remoto
|Escuelas públicas del condado de Loudoun
|Retraso de 2 horas el lunes 2 de febrero
. Tras reevaluar las condiciones en todo el condado de Loudoun este fin de semana, hemos observado mejoras en las aceras, las rutas peatonales y las paradas de autobús, lo que permitirá a LCPS abrir el lunes 2 de febrero con un retraso de dos horas. Las oficinas administrativas abrirán puntualmente. Sabemos que algunos vecindarios aún pueden tener zonas con hielo y queremos reconocer estos desafíos. Si bien las condiciones aún no son perfectas en todas partes, ha habido suficiente mejora general para abrir las escuelas con precauciones adicionales. Como siempre, la seguridad de nuestros estudiantes y personal es de suma importancia. El retraso de dos horas está diseñado para facilitar los viajes seguros, permitiendo una mejor visibilidad y temperaturas más cálidas, lo que debería mejorar aún más las condiciones para caminar y conducir durante el trayecto matutino. Pedimos a las familias que, por favor, se tomen tiempo adicional por la mañana para viajar con seguridad. Caminen con su hijo/a hasta la parada de autobús, si pueden, especialmente en las zonas donde aún pueda haber hielo. Hagan un plan para garantizar que su hijo/a pueda llegar a la escuela de forma segura. Si determina que las condiciones en su área no permiten que su hijo viaje a la escuela de manera segura mañana, la ausencia de su estudiante será justificada.
|Escuelas públicas de la ciudad de Manassas Park
|Retraso de 2 horas el lunes 2/2
|Escuelas públicas del condado de Prince William
|Cerrado el lunes 2/2
Jornada laboral para profesores
|Escuelas públicas del condado de Spotsylvania
|Otro el lunes 2/2
CÓDIGO 3: Día de aprendizaje remoto para estudiantes. Los empleados con 12 meses de antigüedad se presentan puntualmente. Se cancelan todas las actividades escolares y no escolares (diurnas y nocturnas), incluidas las prácticas externas estudiantiles.
|Escuelas públicas del condado de Spotsylvania
|Otro el martes 3/2
Código 3: Día de aprendizaje remoto para estudiantes. Empleados con 12 meses de antigüedad puntuales. Se cancelan todas las actividades escolares y no escolares (diurnas y nocturnas), incluidas las prácticas externas.
|Escuelas públicas del condado de Stafford
|Cerrado el lunes 2/2
Los empleados con licencia de 12 meses se presentan a tiempo. Los empleados con licencia de 10 y 11 meses teletrabajan.
|Nombre de la organización
|Estado
|Escuela Cristiana Engleside
|Retraso de 2 horas el lunes 2/2
|La escuela cristiana de Fairfax
|Retraso de 2 horas el lunes 2/2
|Nombre de la organización
|Estado
|OmniRide
|Otros: el domingo 1/2,
OmniRide operará un servicio regular en la mayoría de las rutas locales el 1/2. Los servicios de microtránsito y paratránsito están suspendidos hasta nuevo aviso. Visite OmniRide.com para obtener más información
|Nombre de la organización
|Estado
|Iglesia Bautista Shiloh, Alexandria
|Cerrado el domingo 1 de febrero.
Servicio dominical presencial cancelado; servicio virtual en vivo
|Nombre de la organización
|Estado
|Centro para Personas Mayores San Martín de Porres
|Cerrado el lunes 2/2.
Centro cerrado, ¡manténgase abrigado!
Maryland
|Nombre de la organización
|Estado
|Escuelas Públicas del Condado de Anne Arundel
|Retraso de 2 horas el lunes 2/2
Por precaución y para permitir tiempo adicional para el viaje de estudiantes y personal, todas las Escuelas Públicas del Condado de Anne Arundel abrirán dos horas más tarde el lunes 2 de febrero y el martes 3 de febrero. No habrá sesiones de ECSE de medio día por la mañana, ni sesiones por la mañana en los Centros de Tecnología Aplicada, ni transporte a los programas JROTC. Las familias de los estudiantes que normalmente caminan a la escuela deben examinar detenidamente las rutas para caminar antes del lunes y considerar seriamente transportar a sus estudiantes hacia y desde la escuela. También seguirán existiendo algunas condiciones adversas en las carreteras y aceras el lunes y el martes, por lo que se insta a las familias y al personal a tener precaución y paciencia, incluso en lo que se refiere a las decisiones sobre los conductores estudiantes. Para obtener comunicaciones casi instantáneas sobre las operaciones del sistema escolar, descargue la aplicación móvil gratuita de AACPS desde la App Store o Google Play.
|Escuelas Públicas del Condado de Anne Arundel
|Retraso de 2 horas el martes 2/3
Por precaución y para permitir tiempo adicional para el viaje de estudiantes y personal, todas las Escuelas Públicas del Condado de Anne Arundel abrirán dos horas más tarde el lunes 2 de febrero y el martes 3 de febrero. No habrá sesiones de ECSE de medio día por la mañana, ni sesiones por la mañana en los Centros de Tecnología Aplicada, ni transporte a los programas JROTC. Las familias de los estudiantes que normalmente caminan a la escuela deben examinar detenidamente las rutas para caminar antes del lunes y considerar seriamente transportar a sus estudiantes hacia y desde la escuela. También seguirán existiendo algunas condiciones adversas en las carreteras y aceras el lunes y el martes, por lo que se insta a las familias y al personal a tener precaución y paciencia, incluso en lo que se refiere a las decisiones sobre los conductores estudiantes. Para obtener comunicaciones casi instantáneas sobre las operaciones del sistema escolar, descargue la aplicación móvil gratuita de AACPS desde la App Store o Google Play.
|Escuelas públicas de la ciudad de Baltimore
|Cerrado el domingo 2/1
Estimada comunidad de City Schools: Mientras nos recuperamos de una de las peores tormentas de nieve en 10 años, apreciamos la paciencia y colaboración de todos durante el cierre de las escuelas de esta semana y la transición al aprendizaje virtual. Agradecemos la amabilidad y flexibilidad que han demostrado nuestros estudiantes y familias. También agradecemos profundamente la dedicación de nuestro equipo, especialmente de nuestro personal esencial y de operaciones, por su incansable trabajo preparando nuestras instalaciones para la apertura. Gracias a su arduo trabajo, y en ausencia de emergencias adicionales por inclemencias del tiempo, City Schools abrirá el lunes 2 de febrero de 2026. Mientras continúa la limpieza, todas las actividades escolares de fin de semana de City Schools se cancelan el sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero. Para el regreso el lunes, le pedimos que planifique en consecuencia, ya que sabemos que las condiciones no serán las ideales. Vístase de acuerdo al clima, incluyendo ropa abrigada y botas, calcule tiempo de viaje adicional y tenga cuidado al viajar a la escuela, ya que puede quedar nieve y hielo en algunas áreas. Animamos a los padres y cuidadores a hablar con los estudiantes sobre cómo mantenerse seguros mientras viajan hacia y desde la escuela, incluyendo: Preste atención cuidadosamente al hielo, especialmente en las aceras, escalones y paradas de autobús. Camine despacio y dé pasos más pequeños para evitar resbalones. Evite caminar en la calle; use aceras y cruces peatonales. Esté alerta cerca de las intersecciones y haga contacto visual con los conductores antes de cruzar. Use pasamanos donde estén disponibles y mantenga las manos fuera de los bolsillos para mantener el equilibrio. Si viaja en transporte público: Consulte con MTA para obtener alertas sobre posibles retrasos y prepárese para posibles impactos en el horario del transporte de autobuses amarillos. Informe cualquier condición del campus escolar que necesite atención a su líder escolar o a Facilities@bcps.k12.md.us. La ciudad de Baltimore le pide que si ve áreas adicionales que necesitan atención, llame al 311 para informar. ¡Gracias por su colaboración y estamos emocionados de ver a nuestros estudiantes el lunes!
|Escuelas públicas del condado de Charles
|Retraso de 2 horas el lunes 2 de febrero.
Todas las escuelas públicas del Condado de Charles abrirán con dos horas de retraso el lunes 2 de febrero. No hay código para el personal de las Escuelas Públicas del Condado de Charles (CCPS) que sigue el sistema de códigos. Los estudiantes inscritos en el programa de prekínder de medio día de CCPS no asistirán a clases el 2 de febrero. El programa AlphaBEST, que opera en las escuelas primarias del condado, abrirá a las 8:00 a. m. Los estudiantes que no asistan a clases el 2 de febrero debido a las condiciones climáticas pueden justificar su ausencia presentando una nota de sus padres o tutores a su escuela.
|Escuelas públicas del condado de Howard
|Retraso de 2 horas el lunes 2/2
Todas las escuelas públicas del condado de Howard abrirán dos horas más tarde el lunes 2 de febrero y el martes 3 de febrero para permitir que el personal aborde el congelamiento nocturno en las aceras/caminos y estacionamientos, y para que los estudiantes que transiten por esas áreas y las paradas de autobús del vecindario lo hagan con suficiente luz solar. Las oficinas abrirán hasta tarde. Los detalles sobre los informes del personal se pueden encontrar en línea. Reevaluaremos las condiciones a las 7:30 a. m. y solo se comunicará un cambio en el estado del retraso de dos horas. Hay información adicional disponible en línea sobre la seguridad de los estudiantes. Tenga en cuenta lo siguiente: Cuidado antes del horario escolar: Todos los programas de cuidado infantil matutino en las escuelas HCPSS, patrocinados por la Asociación de Columbia y el Departamento de Recreación y Parques del Condado de Howard, se retrasarán dos horas. Autobuses: Los horarios de recogida de los autobuses escolares serán dos horas más tarde de lo habitual. Se esperan algunos retrasos ya que se les ha pedido a los conductores de autobús que conduzcan muy por debajo del límite de velocidad y tengan mucho cuidado en carreteras estrechas, caminos helados y giros dentro y fuera de los vecindarios. Preescolar/RECC: Se cancelan todas las sesiones matutinas de Preescolar y RECC de medio día. ARL: No habrá clases matutinas de ARL. Las clases vespertinas de ARL se impartirán según el Horario de Apertura Retrasada de ARL. HCC: Si Howard Community College abre según lo programado, los estudiantes de HCPSS matriculados en HCC que no puedan asistir por falta de transporte deberán notificar a sus profesores de inmediato a través de su correo electrónico de MyHCC o Canvas. El estado de funcionamiento de HCC se puede consultar en línea.
|Escuelas públicas del condado de Howard
|Retraso de 2 horas el martes 2/3
Todas las escuelas públicas del condado de Howard abrirán dos horas más tarde el lunes 2 de febrero y el martes 3 de febrero para permitir que el personal aborde el congelamiento nocturno en las aceras/caminos y estacionamientos, y para que los estudiantes que transiten por esas áreas y las paradas de autobús del vecindario lo hagan con suficiente luz solar. Las oficinas abrirán hasta tarde. Los detalles sobre los informes del personal se pueden encontrar en línea. Reevaluaremos las condiciones a las 7:30 a. m. y solo se comunicará un cambio en el estado del retraso de dos horas. Hay información adicional disponible en línea sobre la seguridad de los estudiantes. Tenga en cuenta lo siguiente: Cuidado antes del horario escolar: Todos los programas de cuidado infantil matutino en las escuelas HCPSS, patrocinados por la Asociación de Columbia y el Departamento de Recreación y Parques del Condado de Howard, se retrasarán dos horas. Autobuses: Los horarios de recogida de los autobuses escolares serán dos horas más tarde de lo habitual. Se esperan algunos retrasos ya que se les ha pedido a los conductores de autobuses que conduzcan muy por debajo del límite de velocidad y tengan mucho cuidado en carreteras estrechas, caminos helados y giros dentro y fuera de los vecindarios. Preescolar/RECC: Se cancelan todas las sesiones matutinas de Preescolar y RECC de medio día. ARL: No habrá clases matutinas de ARL. Las clases vespertinas de ARL se impartirán según el Horario de Apertura Retrasada de ARL. HCC: Si Howard Community College abre según lo programado, los estudiantes de HCPSS matriculados en HCC que no puedan asistir por falta de transporte deberán notificar a sus profesores de inmediato a través de su correo electrónico de MyHCC o Canvas. El estado de funcionamiento de HCC se puede consultar en línea.
|Escuelas públicas del condado de Montgomery
|Cerrado el lunes 2/2
MENSAJE IMPORTANTE: Las escuelas están cerradas, las oficinas abrirán a tiempo, el personal debe reportarse como un día normal sin clases para el lunes 2 de febrero de 2026. Todas las escuelas están listas y queremos que nuestros estudiantes regresen… sin embargo, ¡seguimos cerrados para los estudiantes! La remoción de nieve y hielo de este fenómeno meteorológico invernal ha sido lenta, y el lunes será el primer día con temperaturas por encima del punto de congelación en 9 días. Los equipos de MCPS han estado trabajando arduamente la semana pasada y nuestras instalaciones están listas para reabrir. Sabemos que no tendremos condiciones perfectas pronto, pero muchas calles y aceras NO son transitables para autobuses ni seguras para los estudiantes que caminan. Los montones de nieve después de la limpieza representan un peligro para la seguridad de nuestros autobuses, lo que genera poca visibilidad y bloquea el acceso a los carriles de paso y giro. Muchas carreteras principales aún tienen obstrucciones que han reducido los carriles, lo que dificulta la seguridad durante las horas pico de tráfico. ¿Por qué no podemos abrir mañana? Muchas calles del vecindario son demasiado estrechas y tienen demasiado hielo para que los autobuses circulen con seguridad. Muchas calles del vecindario son apenas transitables para un automóvil y los autobuses escolares son mucho más anchos. Muchas aceras están intransitables, lo que obliga a los peatones a usar calles concurridas en lugar de aceras seguras. Aproximadamente el 20% de nuestros estudiantes caminan a la escuela y no tienen acceso a transporte en autobús. Muchos de nuestros estudiantes con discapacidades requieren transporte puerta a puerta (como parte de su plan educativo individualizado obligatorio por ley), lo cual en algunas zonas no será posible debido al estado de las calles del vecindario. Cómo puede ayudar: Retire su vehículo de la calle para permitir la ampliación de los caminos para la limpieza de nieve y un mejor acceso para los autobuses (y por favor, anime o ayude a sus vecinos a que también lo hagan). Limpie la acera frente a su residencia (y por favor, anime o ayude a sus vecinos a que también lo hagan). Reporte las calles y carreteras que aún requieren limpieza de nieve y hielo al servicio 311 del Condado de Montgomery. Usuarios de autobús: Estamos compartiendo información sobre carreteras obstruidas con el Departamento de Transporte del Condado de Montgomery. Por favor, reporte los problemas que observe llamando al Centro de Atención al Cliente 311 del Condado de Montgomery al 311 en el Condado o al 240-777-0311. Por favor, revise su camino a su parada de autobús y considere retirar los escombros o la acumulación de nieve para facilitar el abordaje y la salida seguros. Caminantes: Los estudiantes y las familias deben aprovechar este momento para trazar un plan seguro para llegar a la escuela si su sendero habitual en la acera está obstruido esta semana. No se espera que las condiciones sean perfectas y los estudiantes y las familias deben considerar rutas alternativas seguras hasta que se despeje la nieve y el hielo restantes. Programas de cuidado infantil: Todos los programas de cuidado infantil pueden operar en un horario regular, pero las familias deben confirmar con sus proveedores individuales cualquier cambio. Para el personal de MCPS: Los estacionamientos están limpiados, pero la acumulación de nieve como resultado de esa limpieza significa que muchos lugares de estacionamiento habituales pueden no estar disponibles. Por favor, compartan el auto si es posible. Por favor, calculen tiempo adicional para viajar y estacionar de forma segura en la escuela.Tómenlo con calma y precaución. Las calificaciones del segundo período de calificaciones se entregarán al final del día del lunes 2 de febrero de 2026. El uso comunitario de los edificios escolares podrá continuar según lo programado. Nuestro objetivo es abrir las escuelas el martes, pero necesitamos su ayuda. Por favor, ayúdennos a retirar los autos de las calles y despejar las aceras cercanas. Este es un gran trabajo y todos debemos regresar a clases de la forma más segura posible.
|Escuelas públicas del condado de Prince George
|Retraso de 2 horas el lunes 2/2
Todas las escuelas y oficinas de las Escuelas Públicas del Condado de Prince George (PGCPS) abrirán con un retraso de dos horas. El personal de emergencia debe presentarse a trabajar a tiempo y no es elegible para una licencia liberal. Ver detalles… Código Naranja: El personal de emergencia debe presentarse a trabajar a tiempo y no es elegible para una licencia liberal. Se anima a las familias a usar su mejor criterio si las condiciones de viaje no son seguras. Las ausencias serán excusadas y los estudiantes recibirán apoyo para recuperar el trabajo perdido. Algunas condiciones de la carretera y la acera pueden persistir. Las familias cuyos estudiantes normalmente caminan a la escuela deben evaluar las rutas cuidadosamente y considerar proporcionar transporte si es necesario. Si no puede proporcionar transporte, su hijo debe quedarse en casa y la ausencia será excusada con una nota. Actualizaciones de transporte Si un autobús no puede acceder a su carretera o parada, el equipo de Transporte se lo notificará por correo electrónico y/o mensaje de texto. Por favor, controle sus mensajes de cerca. No habrá transporte de trabajo-estudio; esos estudiantes no deben presentarse a la escuela. Los programas de cuidado administrado por el proveedor abrirán a las 9:00 a.m. No habrá transporte de trabajo-estudio; Estos estudiantes no deben presentarse a la escuela. No habrá Centro de Educación Infantil (ECC) de medio día, programas de Educación Especial de medio día ni PreK de medio día. Los programas que requieren transporte antes del mediodía no operarán, incluyendo el Centro de Ciencias Howard B. Owens, el Parque Financiero JA y el Centro William S. Schmidt (Campamento Schmidt). Se cancelan todas las excursiones. Se servirá desayuno. Las prácticas deportivas continuarán; sin embargo, no habrá competencias deportivas, excepto las competencias estatales de atletismo bajo techo de las escuelas preparatorias Gwynn Park y Frederick Douglass. El uso de las instalaciones se reanudará según lo programado.
|Nombre de la organización
|Estado
|Escuela Al-Huda
|Retraso de 2 horas el lunes 2/2
El personal se presentará a las 9:30 a. m., los estudiantes a las 9:50 a. m.
|Escuela Episcopal Cristo
|Retraso de 2 horas el lunes 2/2.
No hay guardería infantil preescolar
|Escuela para sordos de Maryland
|Retraso de 2 horas el lunes 2/2
|Escuela The Heights
|Retraso de 2 horas el lunes 2/2.
Los estudiantes llegan a las 10:20 a. m. para la misa o la sala de estudio
|Nombre de la organización
|Estado
|St. Marys College de Maryland
|Otro el domingo 1/2
Clases virtuales en horarios regulares. Campus (personal) con 2 horas de retraso
|Nombre de la organización
|Estado
|Primera Iglesia Bautista de North Brentwood
|Otros desde el sábado 31/1 hasta el domingo 1/2.
Servicio de adoración virtual a las 9:45 a. m. del domingo 1 de febrero en https://fbcofnb.online.church/
Distrito de Columbia
|Nombre de la organización
|Estado
|Escuelas Públicas de DC
|Retraso de 2 horas el lunes 2/2
Hoy, la alcaldesa Muriel Bowser anunció que las Escuelas Públicas de DC abrirán con dos horas de retraso el lunes 2 de febrero y puntualmente el martes 3 de febrero. Las familias con estudiantes matriculados en una escuela pública chárter deben esperar recibir noticias directamente de su escuela y también pueden consultar aquí si su escuela ha realizado cambios en su plan de operaciones. El Gobierno de DC abrirá puntualmente. Una Alerta de Frío Extremo permanece vigente, y el Distrito se encuentra en un período prolongado de frío extremo. El Distrito abre Refugios para Personas sin Hogar para garantizar que haya lugares cálidos y seguros donde puedan estar las personas sin hogar. Para obtener una lista de refugios y otra información sobre la temporada de hipotermia, visite cold.dc.gov. También se anima a los residentes a mantenerse alerta y ayudar a los vecinos sin hogar que necesitan refugio llamando a la Línea Directa de Refugios. Para solicitar transporte gratuito y accesible para usted o para otra persona, llame a la Línea Directa de Refugios al 202-399-7093 o al 311. Si cree que hay una emergencia médica inmediata, llame al 911. Precauciones de seguridad para el clima frío: Permanezca en el interior si puede. Cúbrase y limite la exposición de la piel al salir. Esté atento a sus vecinos y conozca los síntomas de la hipotermia, especialmente en niños pequeños, ancianos y personas con necesidades de acceso y funcionales, que son los más vulnerables de nuestra comunidad. Para cualquier emergencia con animales, incluyendo animales que se dejen al aire libre bajo temperaturas extremas, llame a la SPCA del Valle de Brandywine al 202-888-PETS. Refugios de baja barrera que están abiertos Los siguientes refugios de baja barrera están abiertos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todo el año (excepto donde se indique lo contrario): Mujeres Harriet Tubman – 1910 Massachusetts Avenue SE Pat Handy – 810 5th Street NW St. Josephine Bakhita – 6010 Georgia Avenue NW (solo de 7:00 p. m. a 7:00 a. m.) Hombres 801 East – 2722 Martin L. King Jr. Avenue SE Adams Place – 2210 Adams Place NE Emery – 1725 Lincoln Road NE New York Avenue – 1355 New York Avenue NE LGBTQ+ Living Life Alternative – 400 50th Street SE Refugios de hipotermia Los siguientes refugios de hipotermia están abiertos actualmente las 24 horas del día hasta el jueves 5 de febrero a las 7:00 a. m.: Mujeres Eve’s Place – 2210 Adams Place NE Harbor Light – 2100 New York Avenue NE Hombres 801 East Day Center – 2722 Martin L. King Jr. Avenue SE Blair Hypothermia – 635 I Street NE Emery Hypothermia – 1725 Lincoln Road NE Federal City 1 North – 425 2nd Street NW Naylor Road – 2601 Naylor Road SE Salvation Army – 3335 Sherman Avenue NW Nota: El horario y las instalaciones pueden variar según las circunstancias (p. ej., problemas con los servicios públicos, acceso por mal tiempo, etc.). The Sanctuary, un refugio de fácil acceso para jóvenes en edad de transición (de 18 a 24 años), ubicado en 511 Mellon Street NE, estará abierto las 24 horas el lunes 2 de febrero. El Downtown Day Services Center (The Center), ubicado en 1313 New York Avenue NW, ofrece servicios sin cita previa a personas sin hogar. El Centro estará abierto el lunes 2 de febrero de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.La entrada se permitirá por orden de llegada. Se proporcionará a los invitados una pulsera que deberán usar mientras estén en el Centro. El Centro de acogida para jóvenes Zoe’s Doors para residentes sin hogar, ubicado en 900 Rhode Island Avenue NE, ofrece un lugar seguro para jóvenes las 24 horas del día y estará abierto el lunes 2 de febrero. Remoción de nieve Remoción de nieve residencial Los propietarios de propiedades residenciales que no estén inscritos en el Programa de exención para palear aceras deben limpiar la nieve y el hielo de sus aceras después de una nevada. Negocios Los propietarios de propiedades comerciales deben limpiar la nieve y el hielo de sus aceras. El DPW recomienda que los propietarios de restaurantes traigan todos los muebles y otros elementos dentro de las áreas de comedor al aire libre, excepto las barreras. De no hacerlo, se pueden dañar los muebles u otros materiales.
|Escuelas Charter Públicas del Centro de la Ciudad
|Retraso de 2 horas el lunes 2/2
. Los estudiantes se presentan a las 10:30 a. m. y el personal a las 10:00 a. m.
|Escuelas Charter Públicas de la Amistad
|Retraso de 2 horas el lunes 2/2
Sin cuidado previo
|Academia Preparatoria para Niños Statesmen College PCS
|Retraso de 2 horas el lunes 2/2
Sin cuidado previo
|Nombre de la organización
|Estado
|Escuelas Cornerstone de Washington D.C
|Retraso de 2 horas el lunes 2/2
|Nombre de la organización
|Estado
|Universidad Gallaudet
|Retraso de 2 horas el lunes 2/2
|Nombre de la organización
|Estado
|Iglesia Bautista Edgewood DC
|Cerrado el domingo 2/1
|Iglesia Bautista de la Paz
|Cerrado el domingo 2/1