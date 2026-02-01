Juez bloquea disposiciones adicionales sobre ciudadanía en el último revés a la orden ejecutiva electoral de Trump

Un juez federal impidió el viernes que ciertas agencias federales solicitaran el estatus de ciudadanía al distribuir formularios de registro de votantes, el golpe más reciente a una amplia orden ejecutiva sobre elecciones que el presidente Donald Trump firmó el año pasado.

La jueza federal de distrito Colleen Kollar-Kotelly en Washington dictaminó que la separación de poderes de la Constitución, que otorga a los estados y en cierta medida al Congreso la autoridad para establecer las reglas electorales, es el centro del caso.

“En pocas palabras, nuestra Constitución no permite al Presidente imponer cambios unilaterales a los procedimientos electorales federales”, escribió el juez, designado por el ex presidente Bill Clinton.

En concreto, Kollar-Kotelly bloqueó permanentemente dos disposiciones de la orden ejecutiva que buscaban imponer normas de prueba de ciudadanía.

Su decisión indicó que las agencias no podrán evaluar la ciudadanía antes de proporcionar un formulario federal de registro de votantes a quienes se inscriban en programas de asistencia pública. También indicó que el Secretario de Defensa no puede exigir prueba documental de ciudadanía al personal militar que se registre para votar o solicite papeletas.

“Nuestra democracia funciona mejor cuando todos los estadounidenses pueden participar, incluidos los miembros de nuestras fuerzas armadas y sus familias en el extranjero. El fallo de hoy elimina una amenaza muy real a la libertad de voto de las familias de militares en el extranjero y confirma la separación de poderes”, declaró Danielle Lang, experta en derecho al voto del Campaign Legal Center, que representa a los demandantes en el caso.

La Casa Blanca dijo que la orden ejecutiva de Trump tenía como objetivo garantizar la “seguridad electoral” y dijo que el fallo del viernes no sería la última palabra.

“Garantizar que solo los ciudadanos voten en nuestras elecciones es una medida de sentido común que todos deberían poder apoyar”, declaró Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca. “Esta no es la última palabra sobre el asunto y la administración espera obtener la victoria definitiva”.

La amenaza de que los no ciudadanos voten y manchen las elecciones fue una estrategia central para Trump y los republicanos durante la campaña de 2024, y los republicanos en el Congreso siguen impulsando propuestas que exigirían una prueba de ciudadanía para registrarse para votar. Investigaciones, incluso entre funcionarios estatales republicanos , han demostrado que el voto de los no ciudadanos es un problema poco común .

El fallo del viernes se suma a varios reveses para la orden ejecutiva del presidente, que ha enfrentado múltiples demandas. En octubre, Kollar-Kotelly impidió que la administración añadiera el requisito de presentar una prueba documental de ciudadanía al formulario federal de registro de votantes. Demandas separadas, presentadas por fiscales generales estatales demócratas y por Oregón y Washington , que dependen en gran medida del voto por correo, han bloqueado varias partes de la orden de Trump.