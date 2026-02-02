Los Grammy traen más críticas de las celebridades a la ofensiva migratoria de la administración Trump

La temporada de premios del entretenimiento ha coincidido con la campaña de deportaciones masivas de la administración Trump en Minneapolis, obligando a los artistas a decidir si unirse o no a la creciente revuelta cultural contra las medidas represivas contra la inmigración y cómo hacerlo.

Esas preguntas volvieron a surgir el domingo cuando las estrellas más importantes de la música desfilaron por la alfombra roja de los Grammy. Activistas pasaron la semana presionando a las celebridades para que se pusieran prendedores en protesta por la presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en las ciudades, trabajando con sus equipos para difundir el mensaje y distribuyéndolos en los numerosos eventos previos a la ceremonia.

Los organizadores vieron un mayor apoyo el domingo que en los Globos de Oro del mes pasado . La reacción pública ha aumentado desde que un agente de la Patrulla Fronteriza disparó y mató a la enfermera Alex Pretti, de 37 años, y agentes federales detuvieron a Liam Conejo Ramos, de 5 años . El reciente arresto del periodista Don Lemon no hizo más que avivar la indignación.

Además, como señaló un organizador, los Grammy tienden a atraer a un público menos reacio al riesgo que los espectáculos de Hollywood.

“Estas personas son conocidas por sus espectáculos de seis escenarios, sus disfraces extravagantes, su carácter rebelde, su estilo punk rock; así es la industria musical. Por eso, creo que tiene sentido que veamos un gran apoyo”, dijo Jess Morales Rocketto, directora ejecutiva de Maremoto. “Estos pins representan mucho más que un momento de alfombra roja. Se trata de que la gente tome posición y haga lo que pueda para manifestarse y decir que ICE debería salir de nuestras comunidades”.

A principios de semana, la cantante mexicoamericana Becky G tuvo un mensaje explícito para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en las uñas que usó en la gala Persona del Año de MusiCares.

Pins de protesta en la alfombra roja

Jason Isbell, Margo Price, Kehlani y Rhiannon Giddens estuvieron entre los artistas que vistieron ropa de protesta en la alfombra roja de los Grammy. Kehlani insultó a ICE en su discurso de aceptación del premio a la mejor interpretación de R&B.

Vernon, cuya banda Bon Iver está nominada a mejor álbum de música alternativa, dijo que usó un silbato para honrar a los observadores legales que están documentando las acciones de los agentes federales en las calles.

“Creo que la música existe por una razón: sanar y unir a la gente”, declaró a The Associated Press. “Pero el verdadero trabajo reside en esos observadores que están en el terreno en Minneapolis. Simplemente queremos reconocerlos”.

La semana pasada, en el Festival de Cine de Sundance, varias celebridades usaron prendedores que decían “ICE OUT” durante sus apariciones en la alfombra roja, incluidas Natalie Portman, Olivia Wilde y Zoey Deutch, quienes también usaron un prendedor con la palabra “BE GOOD”, en referencia a Renee Good, quien fue asesinada por un oficial de ICE el mes pasado.

Wilde dijo a la AP que estaba “horrorizada por esta serie de asesinatos que de alguna manera estamos legitimando y normalizando”.

“Es realmente difícil estar aquí y celebrar algo tan alegre, hermoso y positivo cuando sabemos lo que está pasando en las calles”, añadió. “Los estadounidenses están en las calles marchando y exigiendo justicia, y estamos ahí con ellos. Y si podemos hacer algo con nuestras plataformas, podemos alzar la voz y exigir que ICE se retire”.

Portman se emocionó cuando le preguntaron por su pin “ICE OUT” en el estreno de su nueva película, “The Gallerist”.

Tengo muchísima suerte de estar aquí, en una comunidad alegre y creativa, celebrando una película de la que estamos muy orgullosos. Pero es imposible ignorar lo que ICE le está haciendo a nuestro país. Y me inspiran muchísimo todos los increíbles estadounidenses que se están manifestando, apoyándose mutuamente y estando presentes en las comunidades. Es hermoso, dijo la actriz entre lágrimas.

Razones por las que las celebridades podrían no hablar

En cuanto a los Grammy, Rocketto, el organizador comunitario que fundó el grupo de defensa latino Maremoto, dijo que es «una especie de lotería» saber qué artistas realmente usan los pins.

Describió diversas fuerzas de la industria que actúan contra la expresión política de los artistas. Las objeciones podrían provenir de compañías discográficas, representantes o socios corporativos.

“Quizás la casa de diseño que firmó el contrato de moda para la alfombra roja no quería que le hicieran agujeros al vestido”, dijo. “Hay un millón de razones para que la gente no lo haga”.

Los artistas también podrían enfrentar peligros personales. Morales Rocketto mencionó las amenazas de la administración Trump de desplegar agentes de ICE en el próximo espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de Bad Bunny , «uno de los artistas más invencibles», en su opinión.

“No me sorprendería que algunos artistas latinos los llevaran”, dijo sobre los pins. “Pero la realidad es que, aunque los artistas latinos sean ricos y famosos, no significa que estén exentos de la inseguridad que afecta a tantos latinos y familias latinas. Ellos mismos pueden ser indocumentados, tener solo una tarjeta de residencia permanente o tener familias con estatus migratorio mixto”.