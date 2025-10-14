Campamento anti-Trump regresa a Union Station tras restablecimiento del permiso

Un campamento anti-Trump ha regresado a Columbus Circle, afuera de Union Station en DC, después de haber sido desalojado hace dos semanas cuando su permiso fue revocado inesperadamente.

El grupo, conocido como FLARE USA, que significa “Por la liberación y la resistencia en todas partes”, había mantenido una presencia 24 horas al día, 7 días a la semana en el sitio desde el 1 de mayo.

«Tenemos derecho a expresarnos legalmente y pacíficamente, y eso es lo que estamos haciendo aquí», dijo David Mytych, responsable de difusión de FLARE en el Congreso.

En la madrugada del 3 de octubre, la Policía de Parques de EE. UU. desalojó el campamento alegando motivos de seguridad. En una carta obtenida por WTOP, el Departamento del Interior afirmó que el grupo representaba un «peligro claro y presente para el orden público» y alegó que un agente de la Policía de Parques había sido agredido. Los miembros de FLARE lo niegan, alegando que el incidente involucró a personas no afiliadas al grupo.

Michael, un coordinador de FLARE USA, estuvo presente durante la mudanza.

“Nos secuestraron todas nuestras cosas contra nuestra voluntad y lo hicieron ilegalmente”, dijo Michael.

Tras semanas de difusión y revisión legal, Mytych afirmó que FLARE USA recibió un nuevo permiso del Servicio de Parques Nacionales. Las pertenencias incautadas del grupo, incluyendo propiedades con un valor estimado de 20.000 dólares, también han sido devueltas, añadió.

“FLARE ha vuelto a la actividad”, dijo Mytych. “La Primera Enmienda, a día de hoy, sigue vigente”.

El grupo dijo que planea restablecer su presencia en los próximos días y continuar con su manifestación pacífica.

“Estamos reconstruyendo muy, muy pronto”, dijo Michael.