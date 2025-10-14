‘The Life of a Showgirl’ de Taylor Swift hace historia al vender 4 millones de copias en la primera semana

¡Así es el mundo del espectáculo! El duodécimo álbum de estudio de Taylor Swift , «The Life of a Showgirl», ha vendido oficialmente 4,002 millones de unidades equivalentes —incluyendo ventas de álbumes y actividad de streaming— en su primera semana en Estados Unidos. Esta es la mejor primera semana en la historia de la música moderna, al menos según Luminate, la empresa de datos y análisis de la industria que comenzó a registrar las ventas en 1991.

Swift rompió el récord establecido por “25” de Adele, que vendió 3,378 millones de copias en su primera semana en 2015 en Estados Unidos.

“The Life of a Showgirl” se lanzó el 3 de octubre. En su primera semana, las ventas del álbum totalizaron 3.479.500 copias.

También se ha convertido en la artista solista con más álbumes número uno en el Billboard 200, con 15. Anteriormente estaba empatada con Drake y Jay-Z, quienes tienen 14 cada uno.

Swift ahora está justo detrás de The Beatles, quienes se jactan de tener 19 álbumes número 1.

No es la primera vez que rompe récords, y con «The Life of a Showgirl», la historia empezó de inmediato. En su primer día de lanzamiento, el álbum vendió 2,7 millones de copias en ventas tradicionales, rompiendo su récord de ventas en la primera semana… en un solo día.

Su último álbum, “The Tortured Poets Department” de 2024, acumuló 2,61 millones de unidades de álbum equivalentes en los EE. UU. en su primera semana.

Además, según Luminate, “The Life of a Showgirl” rompió el récord de mayor cantidad de copias de un álbum de vinilo vendidas en una sola semana en Estados Unidos, con 1,2 millones de copias en su primer día.

El anterior poseedor del récord era “The Tortured Poets Department”, que vendió 859.000 copias en vinilo en su primera semana.

Las variantes de vinilo marcan la diferencia

Una de las razones por las que Swift ha cosechado tanto éxito es que lanzó su disco en diversas versiones. Estas incluyen múltiples ediciones exclusivas para Target: tres CD titulados «It’s Frightening», «It’s Rapturous» y «It’s Beautiful», así como un lanzamiento exclusivo en vinilo, «The Crowd Is Your King».

También hay otras variantes de vinilo: “The Tiny Bubble in Champagne Collection”, “The Baby That’s Show Business Collection”, “The Shiny Bug Collection” y el LP y casete estándar, en “ vinilo naranja Portofino con perfume de sudor y vainilla”.

Los nuevos proyectos de Disney+ mantendrán a Swift en la cima

La noticia de las ventas récord de Swift llegó justo después de que «Good Morning America» ​​revelara el lunes que tendrá dos nuevos proyectos en Disney+. Se trata de una docuserie de seis episodios con escenas entre bastidores sobre su histórica gira «Eras Tour», titulada «Taylor Swift ‘The Eras Tour’ The End of an Era».

Los dos primeros episodios de su serie documental se estrenarán el 12 de diciembre.

Y esto no debe confundirse con el segundo, titulado «Taylor Swift ‘The Eras Tour’ The Final Show», una película de concierto que ahora incluye la sección «The Tortured Poets Department». El álbum de 2024 se incorporó a su actuación de tres horas y media tras su lanzamiento. Se filmó en Vancouver.

Eso difiere de la película “Taylor Swift: The Eras Tour” de 2023 , que se compiló a partir de varios shows de Swift en el SoFi Stadium en Inglewood, un suburbio de Los Ángeles y llegó antes que “The Tortured Poets Department”.