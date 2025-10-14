Acusan a un hombre de matar a tiros a su exnovia

Un hombre fue arrestado y acusado por el asesinato a tiros de su exnovia en Wheaton, Maryland, el domingo por la mañana.

Earl Walker, de 47 años, fue acusado de asesinato en primer grado por la muerte de Monique Charles.

La policía dijo que fueron a la cuadra 1700 de Imperial Drive poco antes de las 8:30 am por un informe de un tiroteo.

Al llegar, los oficiales encontraron a Charles inconsciente y la declararon muerta en el lugar.

Según una investigación preliminar, la policía dijo que Walker, quien se cree que es su exnovio, le disparó varias veces y posteriormente huyó de la escena.

Después de hablar con un testigo que describió al pistolero y su vehículo, los investigadores encontraron a Walker conduciendo cerca de Horizon Place en Derwood.

Se produjo una persecución que terminó con el vehículo de Walker volcando y estrellándose.

Los oficiales tomaron a Walker bajo custodia después del accidente y fue llevado al hospital con heridas leves.

El tiroteo continúa bajo investigación.