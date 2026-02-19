Bowser declara emergencia pública y solicita apoyo federal ante fuga de aguas residuales en Potomac

La alcaldesa Muriel Bowser ha emitido una solicitud de apoyo federal y busca el reembolso de los costos para DC y sus agencias que lidian con una tubería rota que ha vertido más de 200 millones de galones de aguas residuales en el río Potomac.

Bowser declaró una emergencia pública el miércoles por la noche, diciendo que las agencias de DC se han coordinado para manejar el incidente bajo el Plan de Operaciones de Emergencia del Distrito.

“ Lo principal es que el Distrito está solicitando el reembolso de los costos en los que han incurrido el Distrito y DC Water , tanto por las reparaciones que se están realizando como por la remediación”, dijo la vicealcaldesa de Seguridad Pública y Justicia de DC , Lindsey Appiah , durante una conferencia de prensa el miércoles.

En la solicitud de apoyo federal de la alcaldesa, pidió “un reembolso del 100% de los costos incurridos” por el Distrito y DC Water.

Appiah agregó que el gobierno de la ciudad ha estado coordinando el apoyo de las agencias federales, como la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, el Servicio de Parques Nacionales y la Agencia de Protección Ambiental.

La Agencia de Seguridad Nacional y Manejo de Emergencias de DC ha estado trabajando desde el 6 de febrero para realizar pruebas de agua, brindar orientación a la comunidad, coordinar con otras agencias y evaluar los impactos económicos, según la declaración de emergencia del alcalde.

“Estamos haciendo las solicitudes específicas que sabemos que el Distrito necesita para garantizar la seguridad de nuestras vías fluviales”, dijo Appiah. “Existen entidades federales para apoyar este tipo de actividad, y los residentes del Distrito se lo merecen”.

Appiah dijo que las agencias federales y la administración del presidente Donald Trump han estado «operando dentro de su ámbito», pero el gobierno de DC está en una posición única en la que «a menudo tiene que coordinar muchas entidades federales».

“Una de las razones por las que el alcalde decidió solicitar una declaración presidencial es porque le permite al presidente ordenarle a FEMA que proporcione esos fondos, y eso es un poco diferente del proceso normal de subvenciones para determinar qué jurisdicciones los recibirán”, dijo Appiah.

Cuando se le preguntó por qué se presenta la solicitud ahora, aproximadamente un mes después de que se rompió la tubería, Appiah dijo que la decisión se basó en evaluaciones en curso de lo que ayudaría a la ciudad a acelerar las reparaciones y la limpieza, especialmente con la primavera acercándose y se espera que más personas usen el agua con fines recreativos.

Appiah, quien es el comandante interino del incidente en este caso, dijo que las agencias de la ciudad y los socios regionales en Maryland y Virginia están trabajando para responder al incidente, calificándolo de esfuerzo regional.

“Es un sistema regional y una respuesta regional”, dijo.

Los legisladores del vecino Maryland, donde la sección de la tubería de alcantarillado se rompió a lo largo de Clara Barton Parkway en el condado de Montgomery, enviaron una carta a DC Water el miércoles, presionando para que se elabore un plan de remediación ambiental que incluya pruebas continuas y una evaluación del impacto humano.

En la carta a DC Water, los legisladores del Congreso de Maryland y Virginia también pidieron un sólido plan de remediación ambiental, reuniones informativas públicas y un monitoreo vigilante de las bacterias.

Los legisladores solicitaron que DC Water proporcione actualizaciones periódicas sobre el estado de las reparaciones, trabaje en una evaluación integral y «se comprometa a realizar un monitoreo sostenido de la calidad del agua hasta bien entrada la primavera».

El presidente Trump anunció el lunes que está ordenando a las autoridades federales intervenir para coordinar la respuesta y proteger el suministro de agua de la región. En una publicación en redes sociales, criticó al gobernador de Maryland, Wes Moore, y a otros «líderes demócratas locales» que, según él, han «gestionado mal» el «desastre ecológico».

Moore contraatacó , diciendo que el presidente ha sido responsable de la línea de alcantarillado Potomac Interceptor durante décadas, y agregó que la administración Trump no ha actuado durante las últimas cuatro semanas y ha puesto en riesgo la vida de las personas.

El reportero local Martin Austermuhle del distrito 51 le dijo a Nick Iannelli de WTOP el miércoles por la noche que la solicitud del alcalde abre «el grifo de la financiación federal».

“Eso podría aplicarse a todo, desde las reparaciones que DC Water está realizando en las tuberías de aguas residuales hasta cualquier tipo de impacto que pudieran sufrir las empresas locales del Distrito”, dijo.

A partir del miércoles por la mañana, DC Water instaló seis de siete bombas de alta capacidad, a unos cientos de metros por encima del lugar del colapso, debajo de la rampa de salida del puente American Legion hacia Clara Barton Parkway.

Las bombas están desviando las aguas residuales desde arriba del punto de colapso hacia una sección aislada del Canal C&O, para evitar la ruptura, antes de ser dirigidas nuevamente hacia el Interceptor debajo de la tubería dañada.

Esta semana, tras bloquear el flujo de aguas residuales hacia el lugar del colapso, DC Water finalmente podrá evaluar la magnitud de los daños, retirar la presa de roca y reemplazar la tubería. La empresa de servicios públicos estimó que el flujo normal al Interceptor tardará entre 4 y 6 semanas.

“Se están dando cuenta de la gravedad de la situación. Y la forma más cínica de verlo es que el presidente insistió con vehemencia esta semana en que es necesario hacer algo, y el alcalde está respondiendo”, dijo Austermuhle sobre la aparentemente tardía respuesta de la administración Bowser.

Austermuhle señaló que desde hace mucho tiempo existen avisos sanitarios sobre el río DC, pero «esto es mucho más significativo que eso».