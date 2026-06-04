Arzobispo destituye a un sacerdote

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Tras malos comentarios

El arzobispo católico de Washington, D.C., el cardenal Robert McElroy, destituyó el miércoles a un conocido sacerdote como exorcista de la archidiócesis después de que hiciera comentarios públicos sugiriendo que los avistamientos de ovnis eran obra de demonios.

McElroy dijo que la arquidiócesis también estaba rompiendo lazos con el Centro San Miguel para la Renovación Espiritual, una organización sin fines de lucro con sede en Washington dirigida por el sacerdote Monseñor Stephen Rossetti.

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El arzobispo afirmó que las declaraciones de Rossetti, que vinculan los ovnis con la presencia demoníaca y el reciente uso de las redes sociales por parte del Centro, socavan gravemente la enseñanza precisa de la Iglesia sobre el diablo, los demonios y el exorcismo .

«Aquí hay un peligro», dijo Rossetti en un video publicado el 29 de mayo en su página de Facebook, donde hablaba sobre avistamientos de ovnis y la existencia de extraterrestres. «Como exorcista, quería advertir sobre ese peligro. Y es que a los demonios les gusta esconderse... No quieren que sepamos lo que hacen porque son más efectivos cuando no nos damos cuenta».

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“Pueden meterse en tu cabeza, ¿sabes?, y manipular las cosas en el mundo para influenciarnos y hacernos hacer el mal.”

“Personalmente creo que muchos, si no la mayoría, de estos avistamientos de ovnis son en realidad demonios”, añadió Rossetti.

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Rossetti también dijo que la gente puede ser buena católica y creer que hay vida en otros planetas, aunque él personalmente no cree que exista vida en otros lugares.

En un comunicado publicado en el sitio web del Centro de San Miguel, Rossetti dijo estar entristecido por la decisión de la arquidiócesis.

«Pido perdón por cualquier falta de fidelidad a las enseñanzas del Magisterio de la Iglesia, especialmente en el vídeo citado sobre "extraterrestres y lo demoníaco"», declaró. «Creo que es de suma importancia obedecer a la Iglesia y seguiré esforzándome por someter todo lo que hago, tanto yo como el Centro, a esta obediencia».

Rossetti, que cuenta con más de 148.000 seguidores en Instagram, es un destacado psicólogo y exorcista. Su centro se ha especializado en ofrecer sanación espiritual a sacerdotes que sufren diversas dificultades.