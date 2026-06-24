Cómo el gobernador de Maryland fue el gran ganador del día de las elecciones, además de sus propias primarias

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Algunos de los candidatos que él respaldó también obtuvieron victorias fáciles,

Aún no se han contado todos los votos ni se han decidido todas las elecciones, pero con más del 93% de los votos, se puede afirmar que el gobernador de Maryland, Wes Moore, derrotó fácilmente al único rival demócrata que tenía.

Si bien eso es una señal de fortaleza, la campaña del gobernador también destacó otra tasa de victorias superior al 93%. La campaña afirmó que ese es el porcentaje de los aproximadamente 200 candidatos respaldados por Moore en todo el estado que también ganaron o están ganando.

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Algunos de los candidatos que él respaldó también obtuvieron victorias fáciles, pero otros, como Adrian Boafo y April McClain Delaney, se enfrentaron a primarias congresionales difíciles y costosas. Los candidatos a ejecutivo del condado, Will Jawando en el condado de Montgomery y Julian Jones en el condado de Baltimore, también lideraban en primarias competitivas.

“Esto demuestra que, a pesar de tener un índice de aprobación que ronda el 50%, tiene cierta influencia sobre los demócratas de Maryland”, dijo Todd Eberly, profesor de ciencias políticas del St. Mary's College. “Creo que el equipo de Moore salió de anoche con una sensación bastante positiva”.

Durante el primer mandato de Moore, hubo momentos en que los legisladores de Annapolis se mostraron dispuestos a oponerse al gobernador. Anularon vetos y, en ocasiones, desafiaron la línea legislativa preferida por el gobernador. Eberly afirmó que los legisladores podrían colaborar más con el gobernador durante un segundo mandato.

“Tal vez haya que reconsiderar la popularidad de Wes Moore, la influencia que ejerce y si conviene o no romper con él”, dijo Eberly. “Obtuvo la reelección fácilmente. Demostró su influencia entre el electorado y demostró que no respaldarlo puede tener un impacto incluso en un miembro muy poderoso de la Asamblea General”.

Eberly se refería al presidente del Senado, Bill Ferguson, quien ganó su elección, pero no por el margen que cabría esperar frente a un candidato relativamente desconocido y sin experiencia política. Cabe destacar que Moore no respaldó a Ferguson después de que ambos se enfrentaran por la redistribución de distritos a principios de este año.

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«Alguien como Ferguson no debería haber enfrentado ningún desafío real», dijo Eberly. «Esto se debió a que los votantes de las primarias estaban enojados con Ferguson por su desacuerdo con el gobernador Moore sobre la redistribución de distritos. Ferguson hizo lo que creyó correcto, lo que consideró una decisión basada en principios, y los votantes de las primarias le enviaron un mensaje al otorgarle el 44% de los votos a un oponente poco conocido y con escasos recursos económicos».